DHA YURT BÜLTENİ -13

Rabia Naz, ölüm yıl dönümünde anıldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan (11) ölüm yıldönümünde anıldı. Eynesil Şehit Şahin Abonuz Parkı'nda toplanan ailesi, sevenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 'Gerçekler ortaya çıksın, Rabia Naz'a adalet' yazılı pankart açarak, Rabia Naz'ın ölümündeki sır perdesinin aydınlatılmasını istedi.

Rabiz Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki 'görgüye dayanmayan' iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı üzerine Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) olayın soruşturulması için müfettiş incelemesine karar verdi.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Rabia Naz Vatan için ölüm yıl dönümünde Eynesil ilçesi Şehit Şahin Abonuz Parkı'nda anma düzenlendi. Polisin güvenlik önlemi aldığı anmaya, babası Şaban ile annesi Atika Vatan'ın yanısıra avukatı Emel Bodur Kılıç, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Fidan Ataselim, Eynesil Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Topal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 'Gerçekler ortaya çıksın, Rabia Naz'a adalet' yazılı pankart açılan anmada katılımcılar konuşma yaptı.

BABA: OLAYIN FAİLLERİNİ İSTİYORUZ

Anma programında konuşan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, bir yıldır kızının ölüm olayının aydınlatılamadığını belirterek, faillerinin bulunmasını istedi. Şaban Vatan, "Kızımın davasında eğer benim dahi küçük bir suçum varsa bana hesabı sorulsun. Benim elimden yavrum alındı. Sabırla bir sonuç istiyoruz. Bu olayın bir an önce faillerini istiyoruz. Beni karanlık zindana atın, gün yüzü göstermeyin ama benim kızımın faalini getirin. Annesinin gözyaşlarını dindirin, vicdanını rahatlatın. O kişiyi adalete teslim edin. Dün çok sıcak gelişmeler oldu. Aylardır beklediğimiz gelişmelerin ilk adımı atıldı. Ben hakikati, Rabia Naz'ın faillerini istiyorum. Benim kızım oraya nasıl geldi, kızımı oraya kim bıraktı, hangi eller dokundu onları istiyorum" dedi.

ANNE: UMUTLA BEKLİYORUZ

Rabia Naz'ın annesi Atika Vatan da okuldaki arkadaşlarının yıl dönümünde kızı için şiirler yazdığını belirterek, "Ona olan özlemlerini anlatmışlar. Ağlamaktan hiçbiri bunu dile getiremediler. İnşallah bir şeyler olacak. Naz'ın ölüm nedeni yıl dönümünde ortaya çıkacak diye düşünüyordum ama en azından bir şeyler başladı. Umutla bekliyoruz" dedi.

'GERÇEK AÇIĞA ÇIKARILSIN'

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili ortada şüpheli ve çelişkili durumların olduğunu belirten Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Fidan Ataselim de, yakın zamana kadar tek bir adım atılmamışken topluma 'bunu kabullenin, intihar' denildiğini öne sürdü. Acılı ailenin kenara çekilerek yasına gömülmediğini söyleyen Ataselim, şunları dedi:

"Şüphelerin üstüne gitti. Bütün Türkiye olarak bugün 43 ilde kadın meclisleri, kadınlar, toplum olarak hepimiz ayaktayız. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Rabia Naz'a adalet istiyoruz. Küçük bir kardeşimizin şüpheli ölümünün, gerçeklerin açığa çıkmasını istiyoruz. Bu ülkede küçücük çocukların ölümünün nasıl olduğunu açığa çıkaramıyorsak eğer bir ülke, bir devlet, toplum, yetkililer, makamlar ne için var? Gerçek açığa çıkarılsın istiyoruz. Rabia Naz'a adalet istiyoruz."

AVUKAT: 60 KİŞİNİN DEĞİL, 5-10 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Ailenin avukatı Emel Bodur Kılıç ise, dosyada defalarca rapor alınmadığını sadece Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun bir otopsi raporu olduğunu belirtti. Kılıç, "Paralel etkene bağlı genel bedensel travma olarak belirlenmiştir. Keşif sonrası alınmış olan bir rapordur. Keşfimiz eylül ayında yapılmıştır. Keşiften önce dosyanın Adli Tıp İhtisas kurumu'na gönderilmesini istedik. Maalesef kurumun uzman savcısı keşif yerinden ayrılıp bir yerlere gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum, bilen tanıklar da vardır. HSK'dan müfettiş geldi. Bununla ilgili bir şey sorulursa tanıklarımla birlikte biz bunu açıklayacağız. Yine dosyada 50-60 kişinin ifadesi alındığı yönünde bir beyan oldu. Maalesef dosyada 50-60 kişinin ifadesi alınmadı. Olumlu gelişmeler neticesinde sadece 5-10 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma aylar sonra yeni başladı, taleplerimiz henüz değerlendirilmeye başladığı için bu sayının artacağını umuyoruz. Bir anne, kadın, insan olarak söylüyorum o çocuk o çatıya hiçbir zaman çıkmadı. Çünkü apartmanın kapısı kapalı, otomatik zil bozuktu. Çocuğun anahtarı yoktu. O kapıdan o çocuğun çatıya çıkabilmesi için kapının biri tarafından açılması gerekiyordu. Hadi çocuk bir şekilde kapıyı açtı o an yengesi Güler Vatan merdiven sildiğini beyan etti. Çatıya çıkan çocuğu Güler Vatan görürdü. Tüm delillerimiz şu an toplanıyor. Dosyanın takipçisiyiz" diye konuştu.

'DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Eynesil Kadın Meclisleri Şube Başkanı Cevriye Topal ise, davanın peşini bırakmayacaklarını kaydederek, "Aileyi susturmak için jet hızıyla işleyen mekanizmalar Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için asla işlemiyor. Rabia Naz için adalet istiyoruz. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Yapılması gereken bellidir. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmesi, tüm mekanizmalar bu ölümün açığa çıkarılması için çalışılmalıdır" ifadelerini kullandı. Grup, daha sonra alandan ayrıldı.

BABA, GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Öte yandan Görele Sulh Ceza Hakimliği'nce kızının ölümüyle ilgili farklı iddialarda bulunan Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hakimlik tarafından Şaban Vatan'ın 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verildi. Şaban Vatan'ın birkaç gün içinde, polis nezaretinde alınarak, Samsun'a götürüleceği öğrenildi.