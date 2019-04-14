DHA YURT BÜLTENİ -13

Komşuları 6 kişilik aileyi son anda kurtardı Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde gecekondu evde çıkan yangında mahsur kalan aynı aileden 3'ü engelli çocuk 6 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Turan Mahallesi'nde Hanifi Kemeç'e ait evde çıktı. Evin yandığını gören komşuları eve girerek 3'ü engelli çocuk, 6 kişiyi alevlerin arasından güçlükle kurtarıldı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Hanifi Kemeç eşi Fadik Kemeç, gelini Narin Kemeç ve çocukları Arif Kemeç, Fadime Kemeç, Fidan Kemeç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. 6 kişilik ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışması

-Detaylar

(SÜRE: 17 sn ) (BOYUT3. 98 ) Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) ======================= Minibüs fındık bahçesine yuvarlandı: 7 yaralı Ordu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yaklaşık 15 metre yükseklikten fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi'nde Ordu- Ulubey Karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet O. yönetimindeki 52 TA 458 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten fındık bahçesinde yuvarlandı. Sürücü Mehmet O. ve inşaat işçilerinin içinde olduğu minibüsteki 6 kişi yaralanarak araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ve çevredekilerin müdahalesiyle yaralılar minibüsten çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralılara müdahale edilmesi Haber-Kamera:Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)

================== 13 ildeki halk pazarlarında yankesicilik yapan 5 kişi yakalandı Bartın ve 12 ildeki halk pazarlarında yankesicilik ve hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla Karabük'te yakalandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi'nde yankesicilik yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis,yankesiciliği 5 kişinin yaptığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Bolu, Bartın, İstanbul, Çorum ve Karabük'teki halk pazarlarında yan kesicilik ve hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, Karabük'te polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Toplam 81 değişik suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen A.A., A.G., A.G., Ç.G. ve S.A. gözaltına alındı. Kullandıklarını araçta yapılan aramada ise 13 bin 250 TL, 40 Euro, 2 altın zincir kolye, 2 altın tektaş yüzük, 2 altın çift küpe ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Yankesicilik güvenlik kamera görüntüleri

-Yakalanan eşyalar

-Adliyeye çıkartılmaları Süre: 2.11 Boyut: 243 MB Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA ===================== Suriyeli kişi bıçaklanıp gasbedildi Gaziantep’te, Suriye uyruklu İbrahim Muhammed Mustafa (28), yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından, kalçasından ve bacağından bıçaklandı, 500 TL'si gasbedildi.

Olay, öğlen saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde Hasip Durri Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yürüyen Suriye uyruklu İbrahim Muhammed Mustafa'nın önü kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. İddiaya göre para isteyen kişiler olumsuz yanıt alınca Mustafa'yı bacağından ve kalçasından bıçakladı. Saldırganlar kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa'nın cebindeki 500 TL'yi gasbederek kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mustafa, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise İbrahim Muhammed Mustafa'yı bıçaklayıp gasbeden şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.