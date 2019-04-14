DHA YURT BÜLTENİ -13

Komşuları 6 kişilik aileyi son anda kurtardı
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde gecekondu evde çıkan yangında mahsur kalan aynı aileden 3'ü engelli çocuk 6 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Turan Mahallesi'nde Hanifi Kemeç'e ait evde çıktı. Evin yandığını gören komşuları eve girerek 3'ü engelli çocuk, 6 kişiyi alevlerin arasından güçlükle kurtarıldı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Hanifi Kemeç eşi Fadik Kemeç, gelini Narin Kemeç ve çocukları Arif Kemeç, Fadime Kemeç, Fidan Kemeç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. 6 kişilik ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışması
-Detaylar
(SÜRE: 17 sn ) (BOYUT3. 98 )
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA)
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Minibüs fındık bahçesine yuvarlandı: 7 yaralı
Ordu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yaklaşık 15 metre yükseklikten fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi'nde Ordu- Ulubey Karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet O. yönetimindeki 52 TA 458 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten fındık bahçesinde yuvarlandı. Sürücü Mehmet O. ve inşaat işçilerinin içinde olduğu minibüsteki 6 kişi yaralanarak araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ve çevredekilerin müdahalesiyle yaralılar minibüsten çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden detaylar
-Yaralılara müdahale edilmesi
Haber-Kamera:Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)
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13 ildeki halk pazarlarında yankesicilik yapan 5 kişi yakalandı
Bartın ve 12 ildeki halk pazarlarında yankesicilik ve hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla Karabük'te yakalandı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi'nde yankesicilik yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis,yankesiciliği 5 kişinin yaptığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Bolu, Bartın, İstanbul, Çorum ve Karabük'teki halk pazarlarında yan kesicilik ve hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, Karabük'te polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Toplam 81 değişik suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen A.A., A.G., A.G., Ç.G. ve S.A. gözaltına alındı. Kullandıklarını araçta yapılan aramada ise 13 bin 250 TL, 40 Euro, 2 altın zincir kolye, 2 altın tektaş yüzük, 2 altın çift küpe ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü
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-Yankesicilik güvenlik kamera görüntüleri
-Yakalanan eşyalar
-Adliyeye çıkartılmaları
Süre: 2.11 Boyut: 243 MB
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA
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Suriyeli kişi bıçaklanıp gasbedildi
Gaziantep’te, Suriye uyruklu İbrahim Muhammed Mustafa (28), yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından, kalçasından ve bacağından bıçaklandı, 500 TL'si gasbedildi.
Olay, öğlen saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde Hasip Durri Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yürüyen Suriye uyruklu İbrahim Muhammed Mustafa'nın önü kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. İddiaya göre para isteyen kişiler olumsuz yanıt alınca Mustafa'yı bacağından ve kalçasından bıçakladı. Saldırganlar kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa'nın cebindeki 500 TL'yi gasbederek kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mustafa, hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise İbrahim Muhammed Mustafa'yı bıçaklayıp gasbeden şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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- Olay yeri ve polisler
- Yaralının kaldırıldığı hastane
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 171 MB
Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)
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Yaşlı adama çarpıp ölümüne neden olan sürücü, adli kontrolle serbest (ÖZEL)
Kahramanmaraş'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Akıllı'ya (87) hafriyat kamyonuyla çarparak, ölümüne neden olup, kaçan Mustafa T. (35), polis ekiplerince yakalandı. Mustafa T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaza, 12 Nisan Cuma günü, Gaziantep- Kahramanmaraş yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Akıllı'ya, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada Akıllı, hayatını kaybederken, sürücü de olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası çalışma başlatan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahtaki tüm MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucu Ahmet Akıllı'ya çarparak, ölümüne neden olup, kaçan sürücünün Mustafa T., hafriyat kamyonunun plakasının ise 46 HS 308 olduğu tespit edildi. Adresi de belirlenen Mustafa T., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunda Ahmet Akıllı'ya çarptığını fark etmediğini öne süren Mustafa T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Polis otosunun gelişi
- Mustafa T.'nin otodan indirilmesi
- Hastaneye alınması
- Doktor odasına götürülmesi
- hastaneden çıkarılması
- Polis otosuna bindirilmesi
- Polis otosunun gidişi
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 311 MB
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
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