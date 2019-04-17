DHA YURT BÜLTENİ -13

Adana'da dolu ve yağmur Adana'da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde sabah itibari ile belirli bölgelerde mevzi yağış olarak başlayan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkili olan dolu yağışı vatandaşları zor durumda bıraktı. Sağanak yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kendilerine sığınacak yer aradı. Yağış nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Yolda biriken yağmur suları nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Bazı logarlar yağmur suyunu çekmeyince, vatandaşlar kendi imkanları ile tıkalı logarları açmaya çalıştı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kentte yağış devam ediyor. Görüntü Dökümü

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- İş makinesi ile tıkalı rögarların açılması

- Araçların üzerine yağan dolu

- Yağıştan genel ve detay görüntüler

- Caddelerdeki su birikintisi SÜRE: 01'54" BOYUT:210 MB Haber-Kamera: Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) ==================== Tunceli'de kar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor Tunceli'de iki gündür etkili olan kar ve yağmur yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı belirlildi.

Tunceli kent merkezi ile Nazımiye, Hozat, Pülümür ve Ovacık ilçelerinde iki gündür kar ve yağmur yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Tunceli- Ovacık karayolunda trafik kontrollü şekilde sağlanırken, bazı köy yolları ise ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin kar temizleme çalışması yürüttüğü kentte sürücüler de uyarılıyor.

Öte yandan, aşırı yağışlar nedeniyle Munzur Çayı'nın debisinin yükseldiği görüldü. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ödül töreninde şıklık yarışı BUDO’nun Mudanya-Büyükçekmece seferleri sona eriyor Ortahisar Belediye Başkanı Genç’ten turizmle ilgili dikkat çeken uyarılar

Görüntü Dökümü:

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- Tunceli-Ovacık yolunda taşan Munzur çayının yolu kapatması

- Yolda yapılan çalışmalar

- Munzur çayından görüntü

- Karlı köy yolları

- İş makinelerinin yolları açma çalışması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 387 MB Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) ================== Yangın tüpü açılan halk otobüsünde panik anları Şanlıurfa'da, hareket halindeki özel halk otobüsünde bir kişi yanlışlıkla yangın tüpünü açınca yolcular zor anlar yaşadı.

Merkez Karaköprü ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsünde, bir yolcu yanındaki yangın tüpünü yanlışlıkla açtı. Tüpün açılmasıyla otobüs bir anda duman içerisinde kaldı. Nefes almakta güçlük çeken aralarında kadın ve çocukların da olduğu yolcular, sürücünün otobüsü durdurmasıyla kendilerini dışarı attı. Yolcular, çağırılan başka bir otobüsle yola devam etti.

Yolcuların otobüsü tahliyesi sonrası yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntü Dökümü

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- Otobüste yaşanan panik

- Toz ve duman içinde kalan yolcular

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 112MB Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA) ==================== Fare zehri ile intihara kalkıştı, 'ayran içerim geçer' dedi Bursa'da sokakta yaşayan Emrah S. (38), fare zehri ile intihar girişiminde bulundu. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Emrah S. "Bir avuç yedim, hastaneye gitmeye gerek yok, ayran içerim geçer" dedi. Güçlükle ikna edilen Emrah S., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 6 aydır sokaklarda yaşayan Emrah S., iş bulamadığını iddia ederek, fare zehri ile sokak ortasında intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Emrah S.'yi hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştı.

'BİR AVUÇ YEDİM, AYRAN İÇERİM GEÇER'

Daha önce de kendisini bıçakla yaraladığı öğrenilen Emrah S., hastaneye gitmemek için uzun süre direndi. Emrah S., polis ve sağlık ekiplerine, "Bir avuç içtim, bir şey olmaz, ayran içerim geçer. Hastaneye gitmeye gerek yok. Ben hastanedeki görevlilerle kavga ediyorum, gitmek istemiyorum. Kimse sormuyor, 'kalacak yerin var mı' diye, tedavi edip yolluyorlar" dedi. Daha sonra ikna edilen Emrah S., polis aracına bindirilerek Bursa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada midesi yıkanan Emrah S.'ni sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Emran S.'den detaylar

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Fare zehrinden ve vatandaşlardan görüntü

-Araca binmesi Süre: 03.09 Boyut: 354 MB Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) ==================== Yaralı köpek tedavisinin ardından sahibine kavuştu Karabük'te, kadın sürücünün çarparak yaraladığı 'Husky Melezi' cinsi köpek sahibine kavuştu.

Nebiye Çetin, geçen pazartesi 78 ST 956 plakalı otomobille kent merkezine giderken, Atatürk Bulvarı'nda yola fırlayan 'Husky Melezi' cinsi sahipli köpeğe çarptı. Çetin, yol kenarında aracını durdurarak yaralı köpeğin yanına gitti. Çetin'in ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne haber verdi. Nebiye Çetin bakımevinde de köpeğin başından ayrılmayarak tedavi sürecini yakından takip etti.

Öte ynadan, yaklaşık 2 aydır kayıp köpeğini arayan Özlem Nalbant (28) da kaza haberi üzerine bakımevine geldi. 'Kuzey' adını verdiği köpeğini yaralı halde gören Nalbant, duygu dolu anlar yaşadı. Köpeğini yaklaşık 2 aydır aradığını söyleyen Nalbantoğlu, "Herkesten Allah razı olsun. Köpeğime kavuştum. Onu özlemiştim. Çok mutluyum, çok duygulandım. Kaza sonucu köpeğime çarpan sürücünün orada bırakmayıp ilgilenmesi beni çok mutlu etti" dedi. Köpeğin tedavisiyle ilgilenen Veteriner Hekim Selim Korkmaz da, "Bize geldiğinde sağ arka ayağı eklemi kopmak üzereydi. Elimizden geldiğince eklemi toparlamaya çalıştık. Çıkığı yerine oturtturduk. Dokunun 15 santimlik yırtığının tedavisini yaptık. Kazaya bağlı olarak 1-2 gün kontrol altında tutmak durumundayız. Ayağının iyileşme durumu ilerleyen süreçte belli olacak. Düzeleceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

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-Köpeğin sahibinin gelmesi

-Köpekle kucaklaşması

-Özlem Nalbantoğlu röp. Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - ==================== Kayseri'de, 'Kayseralli 2019' sağlık tatbikatı Kayseri'de, 112 sağlık çalışanlarına yönelik yarışma formatında düzenlenen 'Kayseralli 2019' tatbikatı gerçeğini aratmadı. Görevliler, senaryo gereği teleferikten düşme ve otobüs kazası sonrası vakaya ulaşma, doğru ve hızlı müdahale alanında yarıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez yarışma formatında düzenlenen eğitim tatbikatı, Erciyes Kayak ve Kış Sporları Merkezi'nde yapıldı. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin de takip ettiği tatbikatın ilk gününde 34 ekip yer aldı. İkinci gün ise finallere kalan 12 ambulans istasyonu çalışanları senaryo gereği teleferikten düşme ve otobüs kazasının ardından vakaya ulaşma, yaralılara en doğru ve hızlı müdahale ve yaralının sevki konusunda mücadele etti. Sağlık çalışanları, soğuk ve sisli havada, hazırlanan engellerden de atlayarak temsili yaralıları ambulansa yetiştirdi. Ambulansa konulan yaralılar, dubalarla oluşturulan yoldan en kısa zamanda sevk edilmeye çalışıldı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yarışmanın ilkini düzenlediklerini belirterek, "Çalışanlarımız, 4 aydır bu yarışmaya hazırlanıyor. 2 gündür devam eden yarışmada ilk gün 34 ekip yarıştı. Bugün de finale kalan 12 ekip yarışmalara devam etti. Önümüzdeki günlerde bu eğitim ve tatbikatlar devam edecektir" dedi.