DHA YURT BÜLTENİ -13

Kayseri'deki terör saldırısının planlayıcısına 16 kez müebbet, 1118 yıl hapis cezası (2)- (Yeniden)
Kayseri'de 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili davada 'eylemin planlayıcısı' olan tutuklu sanık Kenan Çiçek 1 kez müebbet, 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 7 sanığa 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilen davada, 10 sanık beraat etti. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.
17 Aralık 2016 tarihinde, Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile terör saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralandı.
TEK TUTUKLU SANIK , DURUŞMA DÜZENİNİ BOZDUĞU GEREKÇESİYLE GETİRİLMEDİ
Saldırıyla ilgili Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar verildi. Saldırının planlaycısı Kenan Çiçek'in tutuklu, 3 sanığın firari olduğu 21 sanıklı davanın karar duruşması Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapıldı. Tutuklu sanık Kenan Çiçek'in 'duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesi'yle mahkeme kararıyla getirilmediği duruşmada tutuksuz sanıklardan Serkan Ay hazır bulundu. Silivri Cezaevi'nde başka suçtan tutuklu olan Abdullah Akbıyık'ın SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmaya 3 şehidin yakınları ile saldırıda yaralanan 5 gazi de katıldı.
'PKK İLE ALAKAM YOK'
Eylemde kullanılan bomba yüklü aracın plakasını hazırladığı belirlenen tutuksuz sanık Serkan Ay, son savunmasında, "Benim PKK ile alakam yok. Şu an sanık bölümünde değil de şehit yakınlarının bulunduğu yerde olmak isterdim. İyi niyetimin kurbanı oldum" dedi.
SALDIRIYI PLANLAYANA 16 KEZ MÜEBBET, 1118 YIL
Sanık avukatları tarafından yapılan savunmaların ardından mahkeme, Kenan Çiçek'i 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçundan 1 kez müebbet, şehit 15 ere yönelik 'kasten öldürmek' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 yaralı askere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıldan 1080 yıl, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl, 'tehlikeli ve patlayıcı madde taşımak' suçundan 18 yıl, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 1118 yıl hapis cezasına çarptırdı.
7 SANIĞA HAPİS, 10 SANIĞA BERAAT
Tutuksuz sanıklardan Abdullah Akbıyık'a 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl, Mehmet Oluk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay, Ekrem Uğur, Ümit Kepir'e 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 4'er yıl 6'şar ay, Murat Talan'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, Serkan Ay'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, halk otobüsünün sürücüsü Hamit Eroğlu'na '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz yargılanan 10 sanığı ise beraat ettirdi. Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekinel, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırdı.
ŞEHİT BABASI: GEÇ GELEN BİR KARAR
Şehit Yunus Emre Duran'ın babası Mahmut Duran, duruşma sonunda adliye önünde yaptığı açıklamada, "Geç gelen bir karar. Daha dışarıda olanlar da var. Yataklık yapanların aldığı cezalar hafif bile. Zaten onlarla beraber çalışan kişiler bunlar. Bir anıt yapılacak, iki senedir yapılmadı" dedi.
DERNEK BAŞKANI: BEKLEDİĞİMİZ KARAR DEĞİL
Türkiye Harp Malülu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yılmaz Uçkan ise bekledikleri kararın çıkmadığını söyleyerek, "Bir nevi yüreğimizi soğutsa da bizim istediğimiz organize olarak yapılmış bir işin bir kişi ile sonuçlandırılması doğru değildir. Burada ben inanıyorum ki bu şehitlerin bir hakkı var. Organize olarak yapılmış bu saldırının bir kişi üzerinden yürütülmesi doğru değildir. Yüce Türk adaletine güvenmekle beraber, bundan sonraki süreçte biz yine takipçisi olacağız ama karar bu şekilde olmamalıydı. Kararın biraz daha ağır olmasını bekliyorduk" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
-Adliye
-Şehit yakınları röp.
Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)
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Muğla'daki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Muğla'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, çevreyolu Yenişehir Mezarlığı Mevkii'nde meydana geldi. Hüsnü Demirtaş'ın (63) kullandığı 48 KZ 235 plakalı otomobil, önünde seyreden Hasan Kaya yönetimindeki 48 EJ 798 plakalı minibüsü sollamak isterken yanından çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, Ferit Dalgıç'ın kullandığı 48 E 7994 plakalı beton mikseriyle karşılıklı çarpıştı. Otomobili ezen beton mikseri, yaklaşık 50 metre sonra mezarlık duvarına çarparak durdu. Bu sırada mikserin çarptığı mezarlık duvarı ile kabristanlıktaki 3 ağaç devrildi. Kabristanda bir yakınının mezarındaki çiçekleri sulamak için bulunan 66 yaşındaki Döndü Bulut, üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaralandı. Beton mikserinin altında kalan otomobilin sürücüsü Hüsnü Demirtaş ise araçta sıkışarak öldü. Ayrıca beton mikseri sürücüsü Ferit Dalgıç (35) da kazada ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneyle kaldırıldı. Ölen otomobil sürücüsü Hüsnü Demirtaş'ın cesedi, yapılan inceleme sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntü
-Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
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Şiddetli dolu yağışı tarım arazlerini vurdu
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.
İlçe merkezindeki dolu yağışı yaklaşık 20 dakika sürdü. Etkili olan yağıştan ayçiçeği ve buğday tarlaları zarar görürken trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Bölgede aralıklı olarak yağış devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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- Bölgedeki yağış
- Dolu yağan bölgelerden görüntüler
- Zarar gören tarım arazisi
Haber-Kamera: Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU,(Adana),(DHA)
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Şeker otu üretiminde 1,5 milyon fideye ulaştı
Balıkesir'de, girişimci Haluk Aydoğan (42), 5 yıl önce başladığı şeker otu üretiminde, 1,5 milyon fideye ulaştı. Aydoğan, B12 vitamini deposu olan şeker otunun sakarin içermediğini, enerji ve kolesterolün sıfır olduğunu ve nişasta bazlı şekerlerin yerini aldığını söyledi.
Balıkesir'de, 2015 yılında, 2 ortak olarak 4 dönümlük serada şeker otu üretimine başlayan Haluk Aydoğan, ilk sezonda 600 bin olan fide üretimini bu yıl 1,5 milyona çıkardı. Şubat ve nisan aylarında fide üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Aydoğan, mayısta üreticiye satışının gerçekleştirildiğini ardından da dikiminin yapıldığını söyledi. Fide satın alan üreticilere hem danışmanlık hizmeti hem de ürettikleri kuru yaprakları kilosu 25 TL'den satın alma garantisi verdiklerini anlatan Aydoğan, ilk yıl kendilerinin ve fide satışı yaptıkları üreticilerin ürünleriyle 30 ton kuru yaprak elde ettiklerini söyledi. Aydoğan, geçen yıl bunun 100 tona ulaştığını ve bu sene de 150 ton ürün hedeflediklerini söyledi.
Haluk Aydoğan, 1 kilo şeker otunun 300 kilo şekere denk geldiğini; ancak bu ürünün Türkiye'de henüz tam olarak bilinmediğini ve üretim kapasitesinin istenilen seviyede olmadığını dile getirdi. Aydoğan, "Bu ürün şu an kuru yaprak ve toz olarak aktarlarda satılıyor; ancak Türkiye'deki bazı firmalar, bu ürünün likit üretimine başladı. Biz de gelecek yıl 200 ton kapasiteyle bu doğal şekerin likitini üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de üretici sayısını artırmak için fide yetiştiriciliğine ve satışlarına önem veriyoruz. Şeker otu Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinde yetişen bir ürün. Senede 2 kez hasat veriyor. 1 kez dikiliyor ve 6 yıl boyunca hasat alınıyor. 1 dönüm alanda ilk yıl yaklaşık 250 ile 350 kilogram arasında kuru yaprak elde ediliyor. Sonraki her yıl yaklaşık 600- 750 kilogram kuru yaprak elde ediliyor. Oldukça kazançlı bir yatırım" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Şekker otu yetiştirilen araziden görüntü.
Yetiştirilen fidelerden görüntü.
Arazide çalışan işçiden görüntü.
Haluk Aydoğan ile röp.
Haber-Kamera: Hüseyin EMCAN/BALIKESİR, (DHA)
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