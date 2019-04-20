DHA YURT BÜLTENİ-13

1)HAKKARİ ŞEHİTLERİ İÇİN TÖREN Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır hattındaki Seriberi üs bölgesine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 4 asker için uğurlama töreni yapıldı. Hakkari Dağ Komando Tugayı'ndaki törene, Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehit cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Okunan duaların ardından şehit sözleşmeli erlerden Erhan Çiyapul Iğdır'a, Murat Şahin Giresun'a, Şevket Çetin Kırıkkale'ye, Yener Kırıkçı ise Ankara'ya uğurlandı.

EN AZ 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tören alanında gazetecilere dağıtılan tören bilgi notunda şehitlerin kanının yerde kalmadığı belirtilerek, saldırının ardından yürütülen operasyonda, en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Tören bilgi notunda şu ifadelere yer aldı:

"Sözde ZAP terörist kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi üst bölgesinde çıkan çatışmada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralı personellerimizin tedavilerine Çukurca, Hakkari ve Van'da devam edilmektedir. Bölgede bulunan unsurlarımız tarafından çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş. Ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Eyüpsultan’da “Çocuk Sanat Festivali” Ankara'da kar sürprizi

Görüntü Dökümü

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-Törnden görüntüler Feyat ERDEMİR -Orhan AŞAN-Mehmet ÖZKAN-HAKKARİ/DHA ========================================= 2)MALATYA DA FRENİ BOŞALAN TRENİN VAGONLARI YÜK TRENİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ Malatya' nın Hekimhan ilçesinde freni boşalan trenden makinist tarafından ayrılan vagonlar garda bekleyen yük trenine çarparak devrildi. Ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı bildirilen kazada yük treninin vagonlarıyla raylarda hasar oluştu.

GÖRÜNTÜLER DHA FEED TEN GEÇİLİYOR Taha AYHAN-MALATYA/DHA ========================================== 3)ANNE VE KIZINI ÖLDÜRMEDEN ÖNCE EVE MERMİ GÖNDERMİŞ MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, ayrıldığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Rabia Bayram (23) ile annesi Fatma Bayram (48), toprağa verildi. Cinayetten sonra intihar eden Tennur İliyazov Tahirov'un (31) olaydan 1 gün önce içinde mermi bulunan çiçeği evlerine gönderdiğini belirten gözü yaşlı baba Tuncer Bayram (54), yetkililere defalarca konuyla ilgili şikayette bulunduklarını söyledi.

Bir ay önce Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen Tennur İliyazov Tahirov, dün saat 12.00 sıralarında, iddiaya göre, bir süre önce tartışarak ayrıldığı kız arkadaşı Rabia Bayram'ın ailesiyle yaşadığı 75'inci Yıl Mahallesi 5381 Sokak'taki evine gitti. Burada Rabia Bayram'ın annesi Fatma Bayram ile Tahirov arasında tartışma çıktı. Tennur İliyazov Tahirov, üzerinde taşıdığı tabancasını çıkarıp, Fatma Bayram'a 3 el ateş etti. Tahirov, daha sonra balkondan kaçan Rabia Bayram'ı yaklaşık 150 metre kovaladı. Tennur İliyazov Tahirov, parkın kenarında yakaladığı Rabia Bayram'ı da sırtından ve başından tabancayla vurarak öldürdü. Olayda 2 tabanca kullanan Tahirov, başına dayadığı silahla intihar etti. Polis ekiplerinin incelemesinde 3'ü evde, 6'sı sokakta 9 boş kovan bulundu. Cenazeler, Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNE VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ Yapılan otopsi sonrası Rabia Bayram ve annesi Fatma Bayram'ın cenazeleri yakınlarınca teslim alındı. Anne ve kızı için 75'inci Yıl Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle kılınan cenaze namazına; baba Tuncer Bayram, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı. Kılınan namaz sonrası Rabia Bayram ve annesi Fatma Bayram, Kırtık Asri Mezarlık'ta son yolculuklarına uğurlandı. ACILI BABA KONUŞTU Fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli astsubay Tuncer Bayram, 3 çocuğundan Rabia Bayram ve eşinin cenaze töreninde gözyaşı döktü. Yaşadığı acıyı anlatan Tuncer Bayram, eşini ve kızını öldüren Tennur İliyazov Tahirov'un tacizleri nedeniyle günlerce uyayamadıklarını söyledi. Tuncer Bayram, "Ben olayın nasıl olduğunu görmedim. Uyuyordum, birisi dürttü kalktım. Siz kimsiniz dedim. 'Ben polisim' dedi. Ben de 'Bizim polisle işimiz yok' dedim. Bir baktım evin içerisi kalabalık. Sağlıkçı var, polis var. Aklıma Tahirov'un yine kızımla tartışmış olabileceği geldi. Daha sonra beni evimin oturma odasına götürdüler. Elbiselerimi giydim. Emniyete götürdüler orada ifade verdim. Ben silah sesini hiç duymadım. Ben 2-3 gündür uykusuzdum" dedi.

DAHA ÖNCE DURUMU BİLDİRMİŞLER Gözü yaşlı baba Tuncer Bayram, "Bir gün önce Tahirov, eve çiçek gönderdi. Son gönderdiği o çiçeğin içerisinde, 7,65 milimetre mermi vardı. Kızım bana demişti. 'Bak baba, o yine bunları göndermiş' diye. Ben de kızıma, 'Götür onları emniyete ver' dedim. Kızım da bana 'Baba artık emniyet, savcılık, adliye bizden bıktı' dedi. Bu olaylarla ilgili bizim emniyete verdiğimiz, savcılığa verdiğimiz dilekçelerin haddi hesabı yok. Bizim bütün akrabalarımızın numaralarını nereden buluyorsa herkesi tehdit ediyordu. Herkese 'Sizi öldüreceğim' diyordu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tennur İliyazov Tahirov'un otopsi işlemlerinin Adli Tıp Kurumunda sürdüğü belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Cenazelerin camiye getirilişi

- Baba Tuncer Yılmaz'ın açıklamaları

- Cenaze namazı

- Genel ve detay görüntü Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ============================================== 4)2 KÖPEĞİ, TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir hafta arayla sahipli 2 köpek, tüfekle vurularak öldürüldü.

Karacabey'in Yarış Mahallesi, Gölet boyu sınırında Oğuz Bozkurt'a ait evde bulunan 4 köpekten 2’si, bir hafta arayla henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Köpeklerin sahibi Oğuz Bozkurt, "Evimde 4 köpeğim vardı. Köpeklerimin 2’si, birer hafta arayla tüfekle vurularak öldürüldü. Gördüğüm dehşet verici manzara karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Yaşanan, insanlık dışı bir olaydır. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Diğer köpeğimin de öldürülmesinden korkuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ölen köpek

-Köpeğin sahibi Oğuz Bozkurt ile röportaj

-Ölen köpeğin kurşun yaraları

-Kalan 2 köpeğin görüntüsü ve oynaması Boyut: 213 MB, Süre: 2.54

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA) ============================================== 5)DİYARBAKIR’DA 1,5 TON ALTININ SERGİLENDİĞİ FUARA YOĞUN İLGİ DİYARBAKIR’da 1,5 ton altın ve mücevheratın sergilendiği 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı'na katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır'da üretici ve kuyumcuları bir araya getiren 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda yaklaşık 1,5 ton altın ve mücevherat sergileniyor. Kuyumcular ve Sarraflar Odası ile bir fuarcılık firması iş birliğinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve 3 gün sürecek olan fuara 30 firma katılıyor.

Fuardaki bir firmanın yetkilisi Mustafa İriç, ürünlerine yoğun ilgi ve talep olduğunu fuara getirdikleri 100 kilo altının 60 kilosunu sattıklarını söyledi. İriç, "100 kiloya yakın altınla fuara girdik. Elimizdeki altınlar da tükenmek üzere. Bölgeye ve diğer illere dağıttığımızdan dolayı sipariş almaya başladık, buradaki altınlarımız da tükenmek üzere. Şarnelli bilezikler, Diyarbakır’ın burma bileziği ve Diyarbakır hasır bileziği özellikle dikkat çeken modellerimiz. Halkımızdan bu ürünlere yoğun ilgi var. Bileziklere istediğimiz modelleri atabiliyoruz, ancak biz geleneksel ve modern çizimleri ile Diyarbakır’ın tarihi mekanlarını işledik. Diyarbakır’ın surları, dört ayaklı minare gibi motifleri işlediğimiz ürünlerimiz var. Satışlardan memnunuz, altın fiyatı yükselmesine rağmen fuara yoğun ilgi var. Yerli ve yabancı alıcı bulabiliyoruz. Kuyumcular bunlara çok ilgili, elimizdeki stokları erittik. Toplamda 60 kiloya yakın altın sattık" dedi.

ALTIN TESPİHLERİN FİYATLARI 100 BİN LİRAYA KADAR ULAŞIYOR

Fuara İstanbul’dan katılan, altın tespih imalatı yapan firmanın yetkilisi Mehmet Yavuz Tuncer ise, fiyatları 100 bin liraya kadar ürünlerine yoğun ilginin olduğunu belirterek, "İstanbul Kapalıçarşı’da altın imalatıyla uğraşıyoruz. Altın tespihlerimizin fiyatı 2 ila 100 bin lira arasında değişiyor. Aynı zamanda özel işlemeli, pırlantalı, kişiye özel butik üretimler de yapıyoruz. Altın tespih kullanan belirli bir kitle var zaten, kişiye özel istediği şekilde üretim yapabiliyoruz" diye konuştu. FUAR ALANINDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yoğun güvenlik önleminin alındığı, yaklaşık 250 güvenlik görevlisinin görev yaptığı fuar alanına ziyaretçiler, güvenlik koridorlarından geçirilerek alınıyor. Polis ekipleri ise fuar girişi ile stant çevresinde ve bina etrafında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı nöbet tutuyor. Fuar, 21 Nisan’da sona erecek. Görüntü Dökümü

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- Fuardan detaylar

- Altın tespih imalatçıları

- Pırlanta ve altın ürünler

- Muhabir anonsları

- Güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 774 MB ================================================= 6)KARTEPE'DE KAR KALINLIĞI 10 SANTİME ULAŞTI KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezi Kartepe'da kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Dünden itibaren Kartepe kayak merkezinde etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kartepe'de kayak merkezine giden yolun ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı. Kartepe'ye gezmek için gelenler Nisan ayında beyaz örtü ile karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. Kartepe'ye gelenler karların içerisinde fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntü Dökümü

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-Yüksek kesimlerde etkili olan kar

-Kartepe'de kar, ilçe merkezinde güneşli havanın oluşturduğu görüntü

-Detaylar

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA) =================================================