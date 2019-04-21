DHA YURT BÜLTENİ-13

Sri Lanka'da terör saldırısında ölen mühendisin evinde yas SRİ LANKA'da, otel ve kiliseleri hedef alan terör saldırılarında yaşamını yitiren 2 mühendisten biri olan Serhan Selçuk Nariçi'nin (34) ölüm haberi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesindeki ailesini yasa boğdu. Acılı haberi aldıktan sonra evlerine Türk bayrağı asan mühendisin babası Mehmet Nariçi, terörü lanetledi.

Özel bir şirkette elektrik-elektronik mühendisi olarak görev yapan Serhan Selçuk Nariçi, 3 yıl önce Sri Lanka'da çalışmaya başladı. Serhan Selçuk Nariçi, kendisi gibi Adıyamanlı ve mühendis olarak bu ülkede çalışan arkadaşı Yiğit Ali Çavuş ile bu sabah kahvaltı yapmak üzere Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki bir otele gitti. İki arkadaş kahvaltı yaptıkları sırada teröristlerin düzenlediği bombalı saldırılarda hayatını kaybetti.

Sri Lanka'daki terör saldırılarında yaşamını yitiren Türk mühendislerden Serhan Selçuk Nariçi'nin ölüm haberi ise Dışişleri Bakanlığı ile Kolombo Büyükelçiliği'nden Gölbaşı'nda yaşayan ailesine telefonla iletildi. Çocuklarının ölümünü öğrenerek yasa boğulan Nariçi ailesi fertleri acı haberin ardından Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerine Türk bayrağı astı.

Emekli memur olan baba Mehmet Nariçi oğlunun öldüğü terör saldırısını lanetlerken, birçok yetkilinin kendisini arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi. Mehmet-Gönül Nariçi çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Serhan Selçuk Nariçi'nin Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Afganistan, Azerbaycan, Moritanya'da çalıştığı ve son olarak da 3 yıldır Sri Lanka'da bulunduğu belirtildi.

Oğlunun ölüm haberiyle sarsılan baba Mehmet Nariçi, "Oğlum mezun olduktan sonra çalışmaya başladı. Hep yurt dışında çalışıyordu. Daha önce Afganistan, Azerbaycan, Moritanya ve 3 yıldır da Sri Lanka'daydı. Bu sabah terör saldırısında kendisini kaybettik. Ölüm haberini Dışişleri Bakanı ile Kolombo Büyükelçisi arayarak ilettiler. Birçok kurum ve kuruluştan yetkili telefonla başsağlığı dileklerini iletip, acımızı paylaştı. Gencecik oğlumu teröre kurban verdim. Bu saldırılar sona ersin, artık kimse teröre kurban gitmesin" dedi.

Asfalt Mahallesi'ndeki taziye evinde taziyeleri kabul eden yakınlarının teselli ettiği baba Mehmet Nariçi ile akrabaları, terör saldırısı kurbanı mühendisin cenazesinin gelmesinin ardından Gölbaşı'na defnedeceklerini belirtti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ayna görünce dayanamıyorlar Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde saldırı (5) Erdoğan TÜRGEV yurdunu ziyaret etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ölen mühendisin ailesinin evi

- Eve asılı Türk bayrağı

- Baba Mehmet Nariçi'nin konuşması

- Taziye evi

- Babanın taziyeleri kabul etmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ - ADIYAMAN -DHA) ========= Kavga ettiği kişinin arkadaşını terminalde bacağından vurdu (2) - Yeniden ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Rıdvan K. (25), kavga ettiği kişinin arkadaşı Halil T.'yi (35) terminalde görünce tüfekle ateş ederek, bacağından vurdu. Gözaltına alınan Rıdvan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Halil T. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay, gece saatlerinde, Alaplı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Fatih K., iddiaya göre, yakın zamanda Rıdvan K. ile kafede karşılaşarak, kendi kız arkadaşına mesaj atmasıyla ilgili konuşmaya başladı. Rıdvan K., kız arkadaşına mesaj atmaması için kendisini uyaran Fatih K.'yi kafa atıp, yere düşürdü. Fatih K.'yi yerde tekmelemeye çalışan Rıdvan K.'ye, çevredekiler ve Fatih K.'nin arkadaşı Halil T. engel olmaya çalıştı. Yaşanan kavga, karakolda biterken, Halil T. de ifade verdi.

Terminaldeki büfede çalışan Rıdvan K., dün gece, Halil T.'yi terminalde gördü. Halil T., tuvalete girerken, Rıdvan K. de bu sırada büfede bulunan tüfeği aldı. Rıdvan K., tuvaletten çıkan Halil T.'yi ateş ederek, bacağından vurdu. Terminalde bulunanlar, sağ bacağından yaralanan Halil T.'nin kan kaybetmesini önlemek için bacağına kemer bağlandı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Halil T., tedaviye alındı. Terminalde yaşanan olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Rıdvan K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Rıdvan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. KAVGA ANI KAMERADA Terminaldeki olaydan önce Fatih K. ile Rıdvan K. arasında çıkan kavga anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Rıdvan K.'nin konuşmanın hemen sonunda Fatih K.'ye kafa attığı, yere düştükten sonra tekmelemeye çalıştığı, Halil T. ve çevredekilerin araya girdiği ve tarafların ayrıldığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Geçen hafta bir işyerinde yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri

Rıdvan K.'nin Fatih K.'ye kafa atması ve tekmeleye çalışması

Araya girenler

Halil T.'nin (Sarı kazaklı) araya girmesi

Tarafların dağılması Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) ================== Kayıp Furkan için iş makineleriyle arazide arama (2)

MEZARLIKTA KAZI YAPTILAR Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde, 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'i arama çalışmaları köy mezarlığına kaydırıldı. İş makinesinin girdiği mezarlıkta kazı çalışması yapılırken geniş güvenlik önlemi alan jandarma bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Yetkililerin bilgi vermediği kazı çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdükten sonra sona erdi. Ekipler mezarlıkten ayrılırken arama çalışmalarına havanın kararması üzerine yarın sabaha kadar sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köy mezarlığı

-Mezarlıkta gezenler

-Çevre güvenliği Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA) ========== Kamping deposunda korkutan yangın MUĞLA'nın Datça ilçesindeki, bir kampingin depo olarak kullanılan kapalı bölümünde çıkan yangın korkuttu. Depodaki şezlong ve şemsiyeler yanarak kullanılmaz hale gelirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından 45 dakikada söndürüldü.

İskele Mahallesi Taşlık Plajı'ndaki Selma Ünal ve ailesine ait 4 dönümlük kampingdeki 500 metrekarelik depoda, bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Depodaki şezlong ve şemsiye gibi yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. 4 yıldır kapalı olan kampingdeki alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikada alevleri kontrol altına alıp, söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, depodaki çok sayıda şezlong ve şemsiye yanarak kullanılmaz hale geldi. Depodaki koltuklar ise alevler ulaşmadan dışarı taşınarak kurtarıldı.

Elektrik bulunmadığı öğrenilen ve etrafı tel örgülerle çevrili olan depodaki yangının, alkol bağımlısı kişiler tarafından ısınmak amacıyla yakılan ateş nedeniyle çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Yangından görüntü

-Deodaki bazı eşyaların dışarı taşınarak kurtarılmasından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

=================== Şırnak'ta hortumda ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde meydana gelen hortum, bir çok ağaç ve elektrik direkleri devrildi. İdil ilçesine bağlı Varımlı köyü yakınlarında bugün saat 17.00 sıralarında hortum meydana geldi. Uluslararası İpek Yolu yakınlarında oluşan hortumda ağaçlar, elektrik ve telefon direkleri devrildi. Hortumun oluştuğu bölgede yaşayanlan panik yaşadı. Yaralanan olmayan hortumda maddi hasar oluştu. Görüntü Dökümü:

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- Hortum anı

- Genel ve detay görüntüler Haber: Bayram KAPLAN-Kamera: ŞIRNAK,(DHA) ========================= Trakya'yı kirlilikten kurtaracak projede Marmara Denizi'ne son boru indirildi TRAKYA'da çevre kirliliğinin önüne geçecek 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında, atıkların arıtılarak, Marmara Denizi'ne döküleceği son boru çekimi, törenle yapıldı. Törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, projenin Türkiye'de değil dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olduğunu söyledi. Tekirdağ'da, Trakya'da çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yürütülen 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' çerçevesinde 'Marmara Denizine Derin Deniz Deşarj Projesi Son Boru Çekimi' töreni gerçekleştirildi. Atıkların Marmara Denizi'nin 4,5 kilometre açığına arıtılarak, dökülecek hattın Marmara Denizi'ndeki son boru çekimi törenine; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti'li Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğden Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Derin Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceylan ve davetliler katıldı. Davetliler, Süleymanpaşa sahilinden feribotla Marmara Denizi'nde kurulu platforma gitti. TBMM Başkanı Şentop'un start vermesiyle platformdaki personel, üzerinde Türk bayrağı bulunan boruyu vinçle denizin altına indirdi.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYA KINAMA TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı kınayarak, başladı. Şentop, "Şehit cenazesi için katıldığı bir törende, bir grup tarafından bir protesto, bir fiziki saldırı olmuş. Bu noktada haberler geliyor. Bu saldırıyı kınıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum. Siyasette tabi farklı görüşler olabilir, farklı tartışmalar olabilir; ama bunların hepsi sözle fikirle yapılması gerekir. Bu tür hadiseler hem siyasetçilere de yapılmamalı, kimseye karşı yapılmamalı. Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını ben düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum" dedi. 'PROJE, ATIĞIN ERGENE'YE YÖNELTİLMESİNİ ORTADAN KALDIRIYOR' 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın sadece Türkiye'de değil dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olduğunu belirten Şentop, şunları söyledi:

"Zamanında çok geniş ve etraflı düşünmeden verilmiş olan izinler var, ruhsatlar var, yapılmış olan binalar var. Başta evsel olmak üzere sanayi atıkları ile ilgili dikkat edilmemiş. Sanayilere, fabrikaya izin verilmiş. Bunların tabi ki ortaya çıkaracağı atıkların ne şekilde atılacağı düşünülmemiş. Zaman zaman yapılan çalışmalar olmuş, arıtma tesisleri yapılmış ama bunların bir kısmı yetersiz, bir kısmı tam anlamıyla çalıştırılmıyor. Her halükarda Ergene'ye yönlendirilen atıklar var. Bu proje bu anlamda öncelikle bu atığın Ergene'ye yöneltilmesini ortadan kaldırıyor. Toparlayıp Marmara Denizi'ne bütünüyle deniz içerisinde entegre olacak şekilde bir arıtmayla buraya gönderiyor. Tabi çalışma büyük bir çalışma, büyük bir proje. Bunda Cumhurbaşkanı'mızın talimatı var takibi var. En son 28 Haziran seçimlerinden sonra 100 günlük eylem planında Trakya ve Ergene'nin projesini eylem planı içerisine de koymuştu. Çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Bu projenin mimarı takibi işini üstlenen de değerli bakanımız Veysel Eroğlu hocamız. Buradan itibaren artık sanayicilerimizin ortak arıtma tesisleri kurulmasında ve atıkların oraya getirilmesinde vazifeler var, görevler var yükümlülükler var. Bu işin başlangıcında burada yer alan değerli Valimiz Ali Yerlikaya, ondan sonraki valilerimiz bu işin başında gayret gösterdiler. Ben hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

EROĞLU: 15 PAKETTEN ERGENE EYLEM PLANI HAZIRLADIK AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu ise proje ile birlikte Ergene Nehri'nin temiz akacağını belirterek, "Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Ergene gerçekten çok önemli, Cumhurbaşkanı'mız bir gün bana talimat verdi. O zaman ben çevre ve orman bakanıydım, 'Veysel Hoca, evet belediyeler ve sanayi kuruluşları arıtma tesisini kurmadılar, gerekli standartları sağlayamadılar; ama Ergene'yi temizleme vazifesini sana veriyorum. Gerekli koordinasyonu yap' diye talimatları verdiği zaman bizde özellikle Ergene ile alakalı gerçekten bir eylem planı yaptık. Havzanın tamamına bakarak, burada 15 paketten bir Ergene eylem planı hazırladık. Gerçekten bu çok önemliydi" diye konuştu. Ergene'ye atık sularını veren 13 belediyenin bulunduğunu kaydeden AK Parti'li Eroğlu, "Bu da büyük bir kirliliğe sebep oluyordu; çünkü Ergene'nin normalde debisinin neredeyse 14 katı kadar atık su geliyordu. Artık Ergene tamamen atık su nehri haline gelmişti sonra bunların atık suları ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanı'mız talimat verdi. 'Bunu da DSİ yapsın' dedi ve biz de gerçekten 1053 sayılı kanunda ufak bir değişiklik yaparak DSİ sadece baraj, gölet, içme suyu tesisleri yapabiliyor, atık su arıtma tesislerini ve ana kolektörlerini yapabilir haline getirdik. Tamamının projelerini hazırladık. Gerçekten çok mükemmel bir proje hazırlandı ve tamamı bitti. Bunu mutlulukla söylemek istiyorum. Bütün atık su ileri biyoloji arıtma tesislerini yapıldı. Bunların işletmesini belediyelerin yapması lazım esas yatırımları da belediyelerin yapması gerekiyordu ama devlet bunu yaptı. İşletmesini inşallah ben çok iyi bir şekilde yapacaklarına inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şentop'un limana gelişi

-Heyetin feribottaki detay görüntüleri

-Veysel Eroğlu'nun konuşması

-Şentop'un konuşması

-Borunun indirilme anları ve heyetin tanıklığı

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ================== Neşeli Otlar Festivali’nde eğlencenin tadını çıkardılar BU yıl 5'inci kez İzmir’in Buca ilçesi Karacaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirilen Neşeli Otlar Festivali’nde düzenlenen konser ve çeşitli gösterilerle ziyaretçiler eğlenceye doydu. Festivale katılanlar, mahallelerdeki organik otlardan yapılan yemeklerin tadına bakma fırsatı bulurken, arapsaçı, ebegümeci, labada, sarmaşıkotu semizotu, gelincik otu, hardal otu, yaban sarımsağı, ısırgan gibi otlar tüketiciyle buluştu. Neşeli Otlar Festivali, Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen ziyaretçileri Karacaağaç Mahallesi’nde buluşturdu. Festivale, güzel havanın tadını çıkararak pazar gününü sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar akın etti. Doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyen ziyaretçiler festivalde Karacaağaç Köyü'nde yetişen ot

yemeklerinin tadına bakma fırsatı buldu. Organik zeytinyağı ile hazırlanan yemekleri deneyen vatandaşlar, mahallenin sokaklarında kurulan pazarda da yiyecek ve el emeği birçok ürünü de satın aldı. Öte yandan köy meydanında düzenlenen konser, show ve gösterilerle ziyaretçiler eğlenceye doydu. Buca Karacaağaç Köyü Muhtarı Dursun Atagün'ün de dans ederek katıldığı gösterilerde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Pazar günü boyunca süren festivalde arapsaçı, ebegümeci, labada, sarmaşıkotu semizotu, gelincik otu, hardal otu, yaban sarımsağı, ısırgan gibi otlar tüketiciyle buluştu.

'ÜLKENİN HER YANINDAN GELENLER OLDU'

Buca Karacaağaç Köyü Muhtarı Dursun Atagün, sadece İzmir'den değil ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerin festivale katıldığını belirterek, "Bu yıl festivali Karacaağaç Köy Muhtarlığı olarak yaptık. Buca Belediyesi, seçimler yeni olduğu için bütçe oluşmadığından destek veremeyeceğini iletti. Biz de festivalin mutlaka yapılması gerektiğini düşündüğümüz için kendi bütçemizle düzenledik. Festivalde her hafta kurduğumuz, İyi Tarım Köy Pazarımız vardı. Festivalle köyümüzü tanıtmaya çalıştık. El işleri tezgahları, hediyelik eşyalar, oyuncaklar ve yiyecek tezgahlarımız vardı. Sanatçı ve şovmenler sahne aldı. Şovmen arkadaşımız sahnede anons ettiğinde, sadece İzmir değil Türkiye’nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerin olduğunu gördük. İllerin isimleri söylendiğinde misafirlerimiz el kaldırdılar. Bu durum bizi çok mutlu etti. Hepsini çok iyi ağırladık, eğlendirdik" diye konuştu.