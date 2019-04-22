DHA YURT BÜLTENİ-13

1)MUHTAR: HALKIMIZ TASARLAYARAK BU OLAYI YAPMADI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı şehit cenazesinin düzenlendiği Akkuzulu Mahallesi Muhtarı Halil Kökmen, "Halkımız bilerek veya tasarlayarak bu olayı yapmamıştır. Bir anlık öfke patlaması. Onlar da ne yaptığını bilmeyerek yaptı bu işi" dedi.

Akkuzulu Mahallesi Muhtarı Halil Kökmen, olayla ilgili jandarmanın kamera kayıtlarını incelemeye devam ettiğini ve 20 kişinin olduğu bir liste hazırlandığını söyledi. Listedeki 7-8 kişinin ifade verip serbest bırakıldığını anlatan Kökmen, "Emniyet görevlileri gereken şeyi yaptı. Osman amcayı aldılar. Orada bir 20 kişilik liste var; ama onlar orada sadece olayı seyrediyorlar. Taşkınlıkları yok. Yuhalama ve bağırma, çağırma var. Bizim köyden ve yakın köyden olanlar var. İfadeler alınıyor, görüntüden tespit edilenler var. Gözaltı da oluyor. Şimdi 7-8 kişi ifade verip gittiler. Savcılık araştırıyor kamera kayıtlarında ve fotoğraflardan" diye konuştu.

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Kökmen, Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle tepkilerin başladığına işaret ederek, "Kılıçdaroğlu veya ekibi keşke bizi haberdar etseydi. Orada karşılardık en azından. Bir tedbir vardı ama biz de elimizden geleni yapardık. Sürpriz gelmesi bizi boşlukta bıraktı ve halkı engelleyemedik. Cenaze namazını nasıl kıldık bilemedim. Ben önden gittim. Kılıçdaroğlu arkadan geliyordu. Definden sonra döndüğümde evin etrafı sarılmıştı" dedi. 'KEMAL BEYDEN ÖZÜR DİLİYORUM' Kökmen, Kılıçdaroğlu'ndan önce köye gelen iki kadının mahalle sakinlerine, "Kemal Bey geldi. Köyünüze hiç bakılmamış. Kemal Bey'den hizmet isteyin" dediklerini ileri sürerek, "Halkımız bilerek veya tasarlayarak bu olayı yapmamıştır. Bir anlık öfke patlaması. Onlar da ne yaptığını bilmeyerek yaptı bu işi. Şehidimizi doğru düzgün Allah’ın huzuruna gönderemedik. Kılıçdaroğlu keşke katılmasaydı daha iyiydi ama başımızın üstünde yeri var. O da CHP’nin Genel Başkanı. Köyümüze gelmiş, vatandaşını onurlandırdı, Allah razı olsun; ama birkaç kişinin galeyana getirmesi köyümüzün adını da lekeledi. Ben Kemal Bey'den ve CHP teşkilatından çok özür diliyorum. Ben elimden geleni yaptım. Köyün dağ yolundan çıkardık onu. Ankara’dan, Çubuk’tan sosyal medyadan duyan herkes buraya akın etti. Yarım saat, 1 saat daha çıkarmasaydık belki oradan çıkması imkansız olabilirdi. Vatandaş akın akın geliyordu. Biz şehidimizin acısını yaşamak isterken atılan bir yumruğun acısını yaşıyoruz, rezilliğini çekiyoruz. Köyüm adına şehit ailesi olarak Kılıçdaroğlu ve CHP teşkilatından çok özür diliyorum" dedi.

ŞEHİDİN AĞABEYİ: GELENDEN ALLAH RAZI OLSUN Şehit Yener Kırıkcı'nın ağabeyi Yunus Kırıkcı, saldırı nedeniyle kardeşinin acısını tam yaşayamadıklarını söyledi. Güçlükle konuşan Yunus Kırıkcı, kardeşiyle en son Cuma günü görüştüğünü de anlatarak, "Hiçbir sıkıntısı olmadığını söyledi. Canımın yarısı gitti, vatan sağ olsun. Dayısı da aynı bölgede şehit oldu. Ben Kılıçdaroğlu’nu göremedim. Gelenden de Allah razı olsun gelmeyenden de olsun. Daha önce görüşmedik Kılıçdaroğlu ile. Sonradan da aramadılar. Canım yanıyor" dedi. ŞEHİDİN AKRABASI: SAYGISIZLIK OLDU Şehit Yunus Kırıkcı'nın akrabası Kemal Kırıkcı da olay anında cenaze defini yapıldığını, olayı sonradan öğrenince çok üzüldüklerini söyledi. Kim olursa aileyi ziyarete gelebileceğini ifade eden Kemal Kırıkcı, şöyle dedi: "Herkes gelebilir. Biz hiçbir şey göremedik. Herkesten Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun. Kim olsa gelebilir. Milletimizi, vatanımızı karıştırmaya kimsenin hakkı yok ama olmuş bir hadise. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Vatanı için, ekmeği için şehit oldu. Biz acımızla uğraştık. Biz olayı duyunca üzüntü duyduk. O an Kılıçdaroğlu’nu görecek durumumuz da yoktu. Şaşırdık olayı duyunca. Saygısızlık oldu."

Gürkay GÜNDOĞAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- =============================================== 2)KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYA MEMLEKETİNDE TEPKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı, memleketi Tunceli'de protesto edildi.

CHP Tunceli İl Başkanlığı'nın öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda kişi, Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenaze töreninde yapılan saldırıya tepki gösterdi. Kent merkezindeki yeraltı çarşısı üzerinde toplanan kalabalığın oturma eyleminin ardından basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı İrfan Bozkurt, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı şehidin ailesine de yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğünü ifade ederek, saldırının sıradan bir protesto olmadığını söyledi. Bozkurt, "Bu hain saldırı, aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı’ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan bu saldırı ne sıradan bir protestodur, ne de sıradan bir provokasyondur. Son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırının hedefinde ise ülkemiz demokrasisi, toplumsal birlik-beraberlik duygumuz ve iç huzurumuz bulunmaktadır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DAYISINDAN TEPKİ Açıklamaya katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Gündüz (94), saldırı nedeniyle üzüntülü olduğunu belirterek, "Bu gece neler çektiğimi bir ben biliyorum. Bu gece uykum gelmedi, uyuyamadım. Genelkurmay yetkililerinin korumaların bulunduğu bir yerde böyle bir saldırı nasıl yapılır, yaşlı birine nasıl yumruk atılır? Bunu kabul etmiyorum. Kılıçdaroğlu kötü bir şey yapmamış hırsızlık yapmamış, çalmamış. Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığını yapıyor. Türkiye'yi savunuyor. Şehit cenazesine katılmış" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- Kalabalık kitlenin yeraltı çarşısı üzerinde toplanması

- CHP İl başkanı İrfan Bozkurt'un açıklama yapması

- Açıklamadan detaylar

-Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Gündüz'ün açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ferit DEMİR- TUNCELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 587 MB 3)KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYA ANTALYA'DA PROTESTO ANTALYA'da CHP İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da düzenlenen saldırıyı basın açıklamasıyla protesto etti. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, sivil toplum örgütleri ile meslek ve oda başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Türk bayrağı ile Kılıçdaroğlu'nun posterlerini taşıyan kalabalık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesine yönelik slogan attı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, açıklamasında, yapılanların sıradan bir protesto olmadığını, organize bir eylem olduğunu savunarak, "Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliği ile iç huzuruna yapılmıştır. Saldırının azmettiricileri bellidir. Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürüklemeye çalışanlara karşı uyanığız. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Olaylar sırasında orada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bahsettiği 'mesaj' nedir? Bizler, oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------- -Kalabalıktan görüntü

-Başkanın açıklaması

198 MB/// 1.47 SN HD Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera:Emrah GÜL Antalya (DHA) 4)BAŞKAN KARALAR: KILIÇDAROĞLU'NU TERÖRLE İLİŞKİLENDİRMEK BÜYÜK HAKSIZLIKTIR ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, "Kemal Kılıçdaroğlu, terör saldırısına uğrayan tek liderdir. Biliyorsunuz terör saldırısına uğramıştır. Onu terörle teröristlerle ilişkilendirmek, büyük haksızlıktır, insafsızlıktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırı, Adana İl Başkanlığı ve çeşitli meslek odaları tarafından Seyhan Belediyesi Barış Anıtı önünde kınandı. Düzenlenen basın açıklamasına; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ile çeşitli oda temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, saldırıyı gerçekleştiren grubun şehit yakını olmadığını kaydetti. Toplumu ayrıştırıcı ve tahrik edici üsluba karşı çıktıklarını belirten Başkan Karalar, "Bizler seçim sırasında asla ayrıştırıcı dil kullanmadık. Hep milleti birleştiren, herkesi eş eşit gören, insanları kamplaştırmayan, barış ve kardeş dili kullandık. Bunu belediye uygularımızın tamamında yapacağız. Bu, dil olarak kalmayacak, uygulama da böyle olacak. Bu ülkenin yaşayan her vatandaşı birinci sınıf yurttaştır ve hepsine eşit mesafede olmaya devam edeceğiz; ama bu ülkede huzurdan, barıştan rahatsız olanlar bu dili tercih etmiyorlar. Israrla ve inatla biz bu dili de bu tavrı da sürdüreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu terör saldırısına uğrayan tek liderdir. Biliyorsunuz terör saldırısına uğramıştır. Onu terörle teröristlerle ilişkilendirmek büyük haksızlıktır, insafsızlıktır. CHP bu ülkenin kurucu iradesidir ve asla ayrıştırmadan, barışı bozan bir dilden yana olmamıştır ve teröre karşı her zaman karşı olmuştur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın açıklaması

- Açıklamaya katılan kalabalık

- Genel ve detay SÜRE:02'20" BOYUT:260 mb Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ================================================= 5)KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI, EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA PROTESTO EDİLDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, partililer tarafından Edirne ve Tekirdağ'da protesto edildi.

Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde düzenlenen protesto eylemine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP'li ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, partililer ve kent sakinleri katıldı. Tekirdağ'daki protesto ise Hasan Ali Yücel Meydanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP İl Başkanı Mehmet Ali Işıkgör, belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Edirne'de CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Tekirdağ'da da CHP İl Başkanı Mehmet Ali Işıkgör'ün okuduğu ortak metinde, saldırı kınandı. Açıklamalarda, saldırının Kemal Kılıçdaroğlu'na değil, ülkenin demokrasine, birlik ve beraberliğine karşı yapıldığı belirterek, "Bugün ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır" denildi.

Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanık olunduğu belirtilen açıklamada, "Buna fırsat vermeyeceğiz. Gün kızgın demiri soğutma günüyse herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri, bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez" ifadeleri kullanıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NA VE ANKARA VALİSİ'NE İSTİFA ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'nu yapılan saldırının ardındaki güç ve azmettiricilerin derhal yargı önüne çıkarılması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı, daha önce sarf etmiş olduğu sözler de dikkate alınarak derhal istifa etmelidir. Bu arada Milli Savunma Bakanı'na da bir sorumuz vardır. Genel Başkanımız linç etmek isteyen, 'O evi yakın' diye bağıran hainlere dönüp de 'Mesajlarınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne mesajını vermiştir, bu nasıl bir cümledir? Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine su taşıdıkları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler. Herkes müsterih olsun. Bizler ve aziz milletimiz soğukkanlılıkla, oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. Bizler Kuvayı Milliye'nin devamı olan Cumhuriyet Halk Partisiyiz."

Görüntü Dökümü

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EDİRNE

-Cadde üzerinde toplananlar

-İl Başkanı Pekcanlı'nın açıklaması

-Açıklamaya katılanlar

-Detaylar TEKİRDAĞ

-Alanda toplananlar

-İl Başkanı Işıkgör'ün açıklaması

-Detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN- Olgay GÜLER/TEKİRDAĞ, EDİRNE, (DHA)- ================================================= 6)MERSİN'DE KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYA TEPKİ MERSİN'de CHP'liler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı basın açıklaması ile protesto etti.

CHP İl Başkanlığı'nın çağırısı üzerine kent merkezindeki Cumhuriyet Alanı'nda bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırıyı kınadı. Çeşitli siyasi parti ve STK temsilcilerinin de destek verdiği eylemde, basın açıklamasını yapan İl Başkanı Adil Aktay, "Bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktayız ve ayakta durmaya da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ankara Valisi ve daha önce sarfetmiş olduğu sözler ile bu provokasyona zemin hazırlayan İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Milli Savunma Bakanına da bir sorumuz vardır; Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, 'O evi yakın' diye bağıran hainlere dönüp de, 'Mesajlarınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir" diye konuştu.

Soylu ve Akar'ın istifa etmesi yönünde slogan atan partililer, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.