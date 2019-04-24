DHA YURT BÜLTENİ -13

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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Hamza Dağ: CHP, HDP ve İYİ Parti'ye haksızlık ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de göreve yeni atanan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimlerine değinen Hamza Dağ, CHP'li başkanların seçim sonuçları için 'Rekor kırdık' ifadelerini kullandıklarını hatırlatarak, "Bunu söyleyerek hem önceki başkanlara, hem HDP'ye hem de İYİ Parti'ye haksızlık ediyorlar. Bir tebrikte bulunacaklarsa sadece CHP'ye değil, İYİ Parti ve HDP'yi de tebrik etmeleri lazım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, geçen hafta İzmir İl Başkanlığı'na atanan Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret etti. Dağ'a İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti. İl binasında partililerle bir araya gelen Dağ, yerel seçim sonuçlarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Önünüze tabloyu alıp hangi ilçede ne kadar oy almışız, bu oranlara göre yorumlama yapmak bizi yanılgıya götürür. Bunun daha özelini yapmamız lazım. Biz ilçe ilçe bunu yaparken tüm ilçe başkanlarımız da mahalle mahalle karşılaştırmalarını yapmaları gerekiyor. Daha sonra sandığa da inmek gerekir. 9 ay önce yapılan seçimde de ittifaklar vardı, şimdi de var. Cumhurbaşkanımızın almış olduğu oyla bu seçimde almış olduğumuz oyları etüt etmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi bağlamında baktığımızda da 9 ay önce yapılan seçimde biz burada yüzde 33 oy almıştık. Diğer ittifak ise bildiğim kadarıyla yüzde 65 oy almıştı. Bu anlamda karşı tarafın 3 blok halinde almış olduğu oy ortaya çıkmıştır. Şimdi önümüzde kısa süreli zamanlarda siyasal tercihlerin değişme imkanları çok daha sınırlı olur ama uzun süreli bir dönemeçte bu tercihler konusunda bulunduğumuz hali anlatarak değişimi sağlama durumumuz var."

'BUNUN HAKKINI VERMEK ZORUNDAYIZ'

2004 yılından bu yana İzmir'de seçmenin kendilerine muhalefet görevi verdiğini aktaran Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine aynı görev verildi. Muhalefet görevini iyi okumamız lazım. Siyasi partiler içinde bulunuyorsak her birimizin bu demokrasinin gereğini yerine getirmek mecburiyetimiz var. Siyasi parti içinde bulunuyorsak İzmir'de 1 milyon 38 bin insan AK Parti logosuna oy verdi. Bunun hakkını vermek zorundayız. Bulunmuş olduğumuz görevlerde yapılacak olumlu işleri destekleyerek, olumsuz noktalarda ise milletimize anlatmalıyız. Bizim yerel seçimlerde esas görevimiz pozitif muhalefet görevidir. Bugüne kadar nasıl sağlamışsak bundan sonra daha iyisini hayata geçirmemiz lazım. Diğer taraftan ülkede iktidarız. Bu iktidar olmanın yarattığı durum ile köprü vazifesini devam ettireceğiz."

'MAZERETLER ORTADAN KALKTI'

Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın yüzde 52 oy aldığını kaydeden Hamza Dağ, "24 Haziran'dan sonra yaşamış olduğumuz ekonomi konusundaki operasyon olmasına rağmen milletimiz Cumhur İttifakı'na yüzde 52 oy verdi. Önümüzdeki 4,5 yıl bize önemli bir sorumluluk verdi. Bu süre boyunca bizim yeni sitemin daha faydalı olması konusunda önemli adımlar atmamız gerekiyor" dedi. Millet İttifakı'nın İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri aldığını hatırlatan Dağ, "Bu saatten sonra 'Hükümet bize gerekli desteği vermiyor' mazereti ortadan kalkmıştır. Çünkü şu anda CHP'nin yönettiği, yönetme noktasında olacağı büyükşehirlerin toplam bütçesi neredeyse hükümetin, kabinenin yarı bakanlığından daha fazlasına tekabül eder. Bu noktada bir mazeret durumu olamaz. Hiçbir başarı mazeretin yerini tutamaz. Bu saatten sonra siyasi rakiplerimizin ifadesi söz konusu olursa ellerinde önemli bir imkan olduğunu hatırlatmak isteriz" dedi.

'İZMİR'DE YAKIN TAKİPTEYİZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin tecrübeli bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Dağ, "Kendisiyle 26'ncı dönemde birlikte milletvekilliği yaptık. Teşkilatımızın içinde hep yer aldı. İzmir'in ve teşkilatın hafızası, İzmir'i gayet iyi bilen birisi. Tecrübeli bir isim. Biz hala tecrübeli olamadık, hala genç halimizle duruyoruz. İzmir'de önümüzdeki 4 yılı gayet iyi değerlendireceğiz. Önümüzde güzel bir dönem var. 17 yılda 15 seçim geçirdik. Siyasi rakiplerimizle İzmir'de çok daha yakın takipteyiz. Önümüzdeki süreçte netice almak çok sorun olmayacak" diye konuştu.

'DIŞARIDA BUNLARI PAYLAŞMAYI UYGUN BULMUYORUZ'

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hamza Dağ, görevinden istifa eden eski İl Başkanı Aydın Şengül'ün 'Bu partinin çıkmazlarından bir tanesi kendi ekibini oluşturmaya çalışanlardır. Bunlara pirim vermeyin. Allah bizi affetsin, çok fazla günahımız var' açıklaması ve Şengül ile sorun yaşadığı iddialarının sorulması üzerine şöyle dedi:

"Bizim siyasi kültürümüzün bir özelliği var. Biz kendi içimizde ayrı ve farklı düşünebiliriz. Bizde bu konularda kesinlikle kamuoyu önünde, basın önünde konuşma durumu söz konusu olmaz. Biz farklı düşüncelerimizi oralarda paylaşırız. Sonrasında ağabey-kardeş halinde çalışmalarımıza devam ederiz. Kerem Ali Sürekli arkadaşımız ile çalışmalarımızı başarılı yöneteceğiz. Aydın Başkan da bu partiye milletvekili il başkanı olarak emeklerini sürdürdü. Biz hep bardağın dolu tarafına bakarız. Ben önümüzdeki süreçte bu konudaki tavrımız ne olduysa partinin içinde görüşlerimizi ifade ederiz ama dışarıda bu hususları paylaşmayı uygun görmeyiz, bundan sonra da devam edeceğiz."

'İYİ PARTİ VE HDP'YE HAKSIZLIK EDİYORLAR'

Konuşmasının devamında CHP'yi eleştiren Dağ, "Bizim ittifakımızla karşı ittifakın oy oranını gayet iyi biliyoruz. Bugün CHP'li olarak kazanan belediye başkanları 'tarihi rekorlar kırdık' diyorlar, kendinden önceki başkanlara haksızlık ediyorlar. Hem de HDP ve İYİ Parti'ye haksızlık ediyorlar. Bir tebrikte bulunacaklarsa sadece CHP'ye değil, İYİ Parti ve HDP'yi de tebrik etmeleri lazım, bu onlarla ortaya çıkmış bir sonuç. Biz hem kazandığımız hem kaybettiğimiz ilçeleri masaya yatırıyoruz. Kendi içimizdeki muhasebeyi iyi yapıp önümüzdeki sürece hazırlanacağız" dedi. Dağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memurluktan atılanları zabıta olarak işe alacağına yönelik açıklamasını hatırlatarak, "Büyükşehir belediye başkanımızı henüz aramadık. Açıkçası seçim kampanyası dönemi boyunca benim kafamda soru işaretleri oluşmuştu. Bu açıklamaları teyit edecek bir hamle geldi. İhraç edilenleri işe alacaklarını söyledi. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ediyoruz. KHK'dan ihraç edilenler FETÖ'cü ve PKK'lılar. Bunlarda yanlış bir şey varsa OHAL komisyonu düzeltiyor. Büyükşehir belediye başkanının 'işe alacağım' demesi seçim kampanyası sürecinde kafamdaki soru işaretlerini devam ettirdi" diye konuştu.

'İZMİR'DEKİ HAVAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ'

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da "Almış olduğumuz seçim sonucu belki hiçbirimizi memnun etmedi ama hayallerimizi yitirmeden kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Teşkilatlarımız aynı azmi gösterecektir. Bizde seçim bittiği gün başlar. Zaten hep sahadaydık, 2024 sürecinde de bu ekiple beraber İzmir'deki havayı değiştireceğiz" dedi.