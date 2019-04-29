DHA YURT BÜLTENİ - 13

Sokakta oynayan çocukları yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi KÜTAHYA’da sokakta top oynayan çocuklara gürültü yaptığı için kızarak av tüfeğiyle yaralayan Kemal Demirci (69) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen çocuklardan Binali Parlak ise sokakta huzurlu ve kavgasız oynamak istediklerini söyledi. Sultanbağı Mahallesi’nde akşam Binali Parlak (15) ve Buğra Karazeybek (14) top oynamak için sokağa çıktı. Aynı sokakta oturan Kemal Demirci, çocukların oynarken gürültü yapmalarına kızıp av tüfeğiyle üzerlerine ateş etti. Saçmaların isabet ettiği iki çocuk yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekiplerince av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınan Kemal Demirci ise Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği götürüldü. Geceyi gözaltında geçiren Demirci, evinin önünde alkol alıp, evine taş atan kişileri korkutmak için av tüfeğiyle ateş ettiğini savunarak, “Balkonda oturduğum sırada 4 araçtan inen 20 kişilik bir grup okul önündeki boş arazide alkol alıp dalaşmaya başladı. Bende o şahıslara burada aile yaşadığını söyledim. Aramızda sözlü tartışma çıktı. Evime taş atmaya başladılar. Ben de babamdan kalma av tüfeğiyle korkutmak için havaya 2 el ateş ettim. O şahıslar evime girip beni linç etmek istedi. Bu nedenle şahısların üzerine doğru hedef gözetmeden 1 el daha ateş ettim. Ettiğim ateşten yaralanan birileri var mı bilmiyorumö dedi. Ancak yaralanan çocuklardan ifadesinde hiç bahsetmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan Demirci, adliyeye sevk edildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "İdo'nun ayaklarını yıkarım!" Burdur MAKÜ’ye çok çeşitli spor kompleksi Nilüfer Edebiyat Müzesi’ne ödül

‘SOKAKTA OYNAMAK İSTİYORUZ’ Av tüfekli saldırgan Kemal Demirci’nin yaraladığı Binali Parlak ve Buğra Karazeybek, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Çocukların el, kol ve karın bölgelerine saçma isabet ettiği tespit edildi. Yaralı çocuklardan Binali Parlak, arkadaşının çağrısı üzerine top oynamak için sokağa çıktıklarını belirterek, “Ben evdeyken arkadaşım aradı, top oynamaya çağırdı. Bende okulun oraya gittim. Biz oynarken üst taraftan kavga sesleri geldi, merak edip oraya çıktık. O esnada iki kişi tartışıp kavga ediyordu. Onları ayırmak isterken bu amca evinin balkonundan çıkıp bir kere havaya sonra bize doğru ateş etti. Biz kaçmaya başladık. Ben elimde ve kolumda acı hissedip baktığımda kanı görünce bayılmışım. Hastaneye geldiğimde kanımdan da vurulduğumu öğrendim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Biz çocuk olarak rahat huzurlu kavgasız oynamak istiyoruz" dedi. ‘OĞLUMU KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE KENDİMDEN GEÇTİM’ Gülbahar Parlak ise 6 çocuğundan biri olan Binali’yi kanlar içinde görünce kendinden geçtiğini anlatarak şunları söyledi:

“Ben evdeyken bir çocuk geldi oğlumun vurularak yaralandığını söyledi. Acil okulun oraya panikle gittim. Baktım oğlum yerde, büyük oğlumda onun üstüne kapanmış şekilde buldum. Ben kimsesiz bir insanım kadın basıma 6 çocuğuma tek göz evde komşulardan gelen yardımla bakmaya çalışıyorum. Çocuğumu kanlar içinde görünce kendimden geçmişim. Polisimize, doktorlarımıza teşekkür ediyorum yanımızda oldular. Yetkililerden herkese silah verilmemesini istiyorum. Canı sıkılan ateş etmesin, bugün bunu yapan kişi yarın kim bilir ne yapar" MAHALLELİ DE TEPKİLİ Olayın yaşandığı mahallede oturanlarda çocuklara yapılan saldırıya tepki gösterdi. Daha önce mahallede bu tür olayların yaşanmadığını belirten Hüseyin Yılmaz, “Çocuklara ateş eden kişiyi iyi tanımıyorum. Genelde sessiz bir insan diye biliyorum. Sadece camide namazlarda denk geliyoruz. Olayı duyumca şaşırdım, daha önce böyle olay olmamıştı mahallemizdeö şeklinde konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Şüphelinin evi

-Sokak sakini röp.

-Yaralı çocuk röp.

-Anne Gülbahar Parlak röp.

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- ============================= Eski eşinin boşanma davası avukatını öldürüp, intihar etti (2)

SALDIRGAN, ‘HEMŞEHRİSİYİM’ DEYİP ODASINA GİRMİŞ Aksaray'da Abdurrahman Düzgün'ün, eski eşinin boşanma davası avukatı İbrahim Ergin'i ofisinde öldürüp, aynı tabancayla başına ateş ederek intihar etmesi olayının ayrıntıları çıktı. Yeşiltepe Beldesi'nde oturan çiftçi Düzgün'ün, eşinin 2 yıl önce dava açtığı ve 6 ay önce boşandığı belirtildi. Düzgün'ün, bugün avukatlık ofisine gelerek Ergin'in memleketi Eskil ilçesinden geldiğini, hemşehrisi olduğunu söyleyip, görüşmek için Ergin'in odasına girdiği öğrenildi. Ardından da 5 el tabancayla Ergin'e ateş etti. Saldırının ardından Ergin'in odasından çıkan Düzgün, ofisin salon bölümünde aynı tabancayı başına dayayıp ateş etti. Kaldırıldığı hastanede de yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Saldırı da yaşamını yitiren 3 çocuk babası Ergin'in 23 yıllık avukat olduğu belirtildi. BARO'DAN SALDIRIYA TEPKİ Olayın ardından açıklama yapan Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak; saldırıya tepki gösterdi. Boşanma davası nedeniyle saldırının gerçekleştiğini ifade eden Toprak; ''Boşanma davasının karşı tarafı olan şahıs tarafından, farklı bir isim bildirilmek suretiyle ofisine gelerek silahla öldürme olayı gerçekleşmiş. Şahıs, olayın sabahında, bağırıp, çağırıp evinden çıkmış. 'Hepsini öldüreceğiz' şeklinde bağırmış. Daha sonra bu acı olay gerçekleşti. Avukatlarımızın büyük bir tehlike altında olduğu ortaya çıktı. Aksaray Barosu olarak çok üzgünüz. Olayın takipçisi olacağız ve sonuna kadar takip edecek.'' diye konuştu.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA) ========================================= Anne ve oğlu, 7 dakika arayla hayata gözlerini yumdu İZMİR'de, beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören emekli deniz astsubay Oğuz Türkistanlı (55) ile yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan annesi Sebahat Türkistanlı (87), 7 dakika arayla yaşamını yitirdi. Anne-oğul, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Emekli deniz astsubayı Oğuz Türkistanlı, 9 ay önce yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdi. Ailesi tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılan Türkistanlı, dün (pazar) sabah yaşamını yitirdi. Türkistanlı'nın ölümüne üzülen yakınları, gelen bir başka acı haberle daha sarsıldı. Oğlunun vefatından yaklaşık 7 dakika sonra, annesi Sebahat Türkistanlı da yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı nedenlerle rahatsızlıkları bulunan Sebahat Türkistanlı'nın, oğlunun hastanede yattığından habersiz olduğu öğrenildi. Anne ve oğlu için bugün öğlende, Foça'daki Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Oğuz Türkistanlı için askeri tören yapıldı. Törene; Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Amfibi Görev Grup ve Foça Garnizon Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Özkütük, Amfibi Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi Başkanı Ramazan Harmandar, bazı belediye meclis üyeleri, Oğuz Türkistanlı'nın eski silah arkadaşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazları sonrası anne ve oğlu, Foça Yeni Kabristanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fatih Camii'nden görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Cenaze aracına taşınma ve askeri törenden görüntü

- Mezarlıktaki törenden görüntü Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA) =========================== Su kuyusuna atlayan kadın kurtarıldı ADANA'da, 30 metre derinliğindeki su kuyusuna atlayarak intihar girişiminde bulunan H.S. (48) CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Sarıçam ilçesine Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.S. evinin bahçesinde bulunan 30 metre derinliğindeki su kuyusuna atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören yakınları ise H.S.'yi kuyudan çıkaramayınca CANKUR ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, H.S.'yi kuyuya inip halata bağlayıp kurtardı. Yaralanan kadın daha sonra tedavisi yapılmak üzere Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Kuyudan çıkan cankur görevlisi

- Vatandaşların görüntüsü

- Kuyunun fotoğrafı SÜRE:26" BOYUT:49 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

=================================== Saç kurutma makinesi tutuştu, yurt boşaltıldı DÜZCE’de, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerin kaldığı odada çıkan duman paniğe neden oldu. Öğrenciler yurdu boşaltırken, prizde unutulan saç kurutma makinesinin tutuştuğu belirlendi. Olay öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Zahidül Kevseri Erkek Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun odasından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden öğrenciler, panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine yurda gelen itfaiye ekipleri prizde unutulan saç kurutma makinesinin tutuştuğunu belirleyerek, dumanı tahliye etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye sağlık araçlarının görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin yurda girerken görüntüsü

Öğrencilerin görüntüsü ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ================================== Boru patladı, su metrelerce havaya fışkırdı TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesine su tahliye hattında meydana gelen patlama nedeniye, borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı.