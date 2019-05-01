DHA YURT BÜLTENİ-13 Şehit Yalçın Koca, son yolculuğuna uğurlandı Suriye'nin Azez kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca (29) memleketi Çankırı'da, toprağa verildi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giden TSK konvoyuna yönelik düzenlenen havanlı saldırıda, Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı.

Şehit Yalçın Koca için, memleketi Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyünde cenaze töreni düzenlendi. Evin önünde helallik alınması ardından köy meydanında yapılan törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Vali Vekili Zeki Karaca, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'YİNE GELSEN YİNE GÖNDERİRİM'

Şehidin ağabeyleri Yahya ve Yasin Koca, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törene asker şapkasıyla katılan şehit annesi Yurduşen Koca da, tabutun başına gelerek, "Seni vatan için gönderdim, vatan için büyüttüm kuzum. Yakışmışsın al bayrağa. Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Vatan sağolsun, yine gelsen yine gönderirim. Kurban olurum sana" dedi.

'CENAZELERDE SLOGAN ATMAK CAİZ DEĞİL'

Cenaze namazını Çankırı İl Müftü Vekili Mahmut Ay, kıldırdı. Şehidin cenazesi, namazın ardından top arabasına konularak, polis ve jandarma eşliğinde mezarlığa taşınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖREVE 11 AY ÖNCE BAŞLADI

Köyde çiftçilik yapan Zekeriya ve Yurduşen Koca çiftinin 3 çocuğundan küçüğü olan Şehit Yalçın Koca'nın, 11 ay önce göreve başladığı ve bekâr olduğu öğrenildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Üsküdar'da yangın paniği; hamile kadın dumandan etkilendi İş başındaki belediye temizlik işçileri kutlamaları uzaktan seyretti

Görüntü Dökümü

-----------

-Cenaze namazının kılınması

-Törenden görüntüler

-Şehit yakınlarını tabuta sarılması

-Şehit annesinin feryadı

-Şehit cenazesinin top arabasına konulması

-Detaylar Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/KIZILIRMAK (Çankırı), (DHA)- ================ İşçiler, 1 Mayıs kutlamalarını uzaktan izledi Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve bazı siyasi partilerin katımıyla kutlandı. Çalışmak zorunda olan bazı işçiler, bayramlarını uzaktan izlemekle yetindi.

Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, bugün öğle saatlerinde başladı. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve bazı siyasi partiler, kurumlarına ait bayraklar ve ellerindeki dövizlerle ilk olarak, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplandı. Meydandaki toplanmanın ardından gruplar, İstiklal Caddesi'nden kutlamanın yapılacağı Ulus Caddesi'ne kadar yürüdü. Kutlamanın merkezi olan Ulus Caddesi, emniyet tarafından bariyerlerle çevrildi. Meydana girmek isteyenlerin üzerleri didik didik arandı. Polis ekipleri, yürüyüş sırasında ve kutlamanın yapılacağı meydanda 2 ayrı drone ile havadan da izleme yaptı. Kutlamanın yapıldığı alanda toplam 1200 polisle, geniş güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı etkinlikte, yürüyüşün sona ermesinin ardından, katılanlar, sloganlar atıp halaylar çekerek 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

BAZILARI KUTLAMA YAPTI, BAZILARI ÇALIŞTI

1 Mayıs'ta bazı işçiler ise çalışmak zorunda olduğu için etkinliklere katılamadı, uzaktan izlemekle yetindi. İnşaat işçiliği yapan ve elindeki çekiciyle oturduğu tuğlanın üzerinden gösterileri izleyen 41 yaşındaki Kazım Cerat, "Ne yapalım bizim işimiz çalışmak. Bize bayram çok uzak. Bugün bütün işçilere bayram yok. Memurlara ve sendikalılara bayram var. Biz mecburuz, çalışmak zorundayız. Bizim işimiz çalışmak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------

- Grupların yaptığı yürüyüşten detaylar

- Polis ekiplerinin kontrol noktasında arama yapması

- Vatandaşların halay çekmesi

- 1 Mayısta çalışan işçilerden detay

- Çalışan işçilerden Kazım Cerat ile röp. Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ====================== Trakya'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı Edirne, Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Trakya Sendikalar Flatformu, bu yıl 1 Mayıs'ı, bölgeden gelen işçiler, sivil toplum örgütleri ile birlikte Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenledikleri ortak program ile kutladı. Lüleburgaz'da Eski Hükümet Konağı önünde toplanan yaklaşık 7 bin kişiden oluşan kalabalık kortej oluşturup, Kongre Meydanı'na kadar sloganlarla yürüdü. Meydanda toplananlara konuşan Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz, şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi bir işsizlik fonu ile karşı karşıyayız. Bu işsizlik fonu işverenden yüzde 2, işçiden yüzde 1, kesilerek oluşan bir işsizlik fonu başladı. Türkiye'de mevcut hükümet işsizlik fonumuzu talan etmektedir. Bu işsizlik fonundaki paralarımızı bankalara, futbol kulüplerine kesip buralara harcamaktadır. Maalesef bizim maaşlarımızdan kesilen bu işsizlik fonlarının ödemeleri işsiz kalanlarımız

işsizlik fonunu kullanamamaktadır. Bu fondaki paraların sermayeye peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Bizden kesilen paraların biz emekçilere kullanılmasını talep ediyoruz. Bizler emekli olana kadar yıllarca bu işsizlik fonuna kesilen paralarımızı kullanmadığımız zaman emekli olduğumuz zaman geri iade edilmesini talep ediyoruz."

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı günde işçiler, davul zurnalar eşliğinde halaylar çekerek, günlerini kutladı.

EDİRNE'DE YÜRÜDÜLER

Edirne'de sendikaların düzenlediği 1 Mayıs kutlamaları Ayşekadın semtinde oluşturulan kortejle başladı. Burada davul zurnalar eşliğinde oyun havaları ile toplanan yaklaşık 2 bin kişi, kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'ne, açtıkları pankartlar ve sloganlarla yürüdü. Trafiğe kapalı caddede sendika temsilcileri ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yaptığı konuşmaların ardından işçiler, halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Görüntü Dökümü

-----

EDİRNE

İşçilerin toplanması

Davul zurna eşliğinde eğlence

Yürüyüşe başlanılması

Yürüyüşten detaylar

Selimiye Camisi önünden geçilmesi

Cadde üzerinde toplanma

Sendikacıların konuşması

Davul zurna eşliğinde eğlence LÜLEBURGAZ

İşçilerin toplanması

Yürüyüşten detaylar

Marşların söylenmesi

Sloganlar atılması

Tören alanında toplanma

Polisin güvenlik önlemleri

Ercan Yavuz'un konuşması

Kutlamalardan detaylar Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-OLGAY GÜLER-Vahit İŞBAŞARAN/EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAG,(DHA)- ================ Tunceli'de işçilerden halaylı kutlama Tunceli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 3 bin kişinin katılımıyla davul ve zurna eşliğinde halaylarla kutlandı.

Tunceli'de sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için öğle saatlerinde Sanat Sokağı üzerinde toplandı. Gruplar, bayrak ve flamalarla slogan atarak kutlamaların yapılacağı Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü. Yaklaşık 3 bin kişilik kalabalık, yapılan konuşmaların ardından davul ve zurna eşliğinde halay çektikten sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

----------

- Grupların sanat sokağından yürüyüşe başlaması

- Slogan atarak yürüyen gruplar mitin alanına giderken

- Grupların yürüyüşünden görüntüler

- Grupların miting alanına varması

- Miting alanından yakın ve uzak çekim

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 523 MB Haber - Kamera: Ferit DEMİR- TUNCELİ,(DHA) ================ Eskişehir'de 1 Mayıs coşkusu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Eskişehir'de düzenlenen programlarla kutlandı. İşçiler yürüyüşlerin ardından meydanlarda meydanlarda halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Eskişehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşle başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde buluşan sendika temsilcileri ve işçilerden oluşan yaklaşık 5 kişilik kalabalık 5 kilometre yürüyerek Odunpazarı Meydanı'na geldi. Burada sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından işçiler müzik eşliğinde halaylar çekerek gönüllerince eğlendi. 1 Mayıs kutlamalarına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Kurt, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Dağlarına bahar gelmişti memleketimin, şimdi sayenizde şehirlerine de bahar geldi. Bundan sonra işçi sınıfının yönetimde söz ve karar sahibi olabilmesi için hep birlikte mücadeleye devam edelim. Birlik, beraberlik ve bütünlük içinde işçi sınıfının bayrağını hep birlikte en yukarıya çıkaralım. Bayramınız kutlu olsunö dedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde 1400'e kadar polis memuru kutlamalarda görev alarak güvenliği sağladı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Kalabalığın yürüyüşü

-Meydanda toplanmaları

-Kutlamalara katılanlar

-Halay çekenler

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ================ İnekleri aramaya giden Berat kayboldu (Görüntü ekiyle yeniden) Erzurum'un Narman ilçesinin Koçkaya köyünde inekleri aramak için meraya giden 10 yaşındaki Berat Akdemir kayboldu. Akdemir'in bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışamaları başlatıldı.

Koçkaya köyünde yaşayan Südret-Cevat Akdemir çiftinin 5 çocuğundan biri olan Berat Akdemir, 30 Nisan Salı günü saat 16.30 sıralarında kaybolan inekleri aramaya giden çoban Fahrullah Akdemir ile amcasının oğlu olan Aykut Akdemir'in peşinden gitti. Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki meraya giden Berat Akdemir, çoban ve amcasının oğlunun bulduğu iki ineği köye getirirken kayboldu. Çoban ve amcaoğlu tarafından aranan Akdemir, bulunamayınca ailesine haber verildi. Yapılan aramalar sonucu çocuğun yine bulunamaması üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, komando birliği ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre köylülerin de katılımı ile Berat Akdemir'in yaklaşık 200 kişi tarafından aranması devam ediyor.

Gözü yaşlı baba Cevat Akdemir, "Dün saat 16.30 sıralarında sürü köye geldi. Fakat bize ait hayvanlardan bazıları eksikti. Çoban Fahrullah Akdemir ve yin yakınımız olan Aytuk Akdemir hayvanları aramaya gitti. Bir süre sonra oğlum Berat'ta peşlerinden gitmiş. Bu sırada göletin yanında iki büyükbaş hayvanı bulmuşlar. Fahrullah ve Aykut oğluma bu hayvanları köye götürmesini onlarında geri kalanları aramaya devam edeceğini söylemiş. Fakat bir süre sonra aynı hayvanları gören Fahrullah ve Aykut, oğlum Berat'ın kalbolduğunu anlamış. Etrafı arayıp bulamayınca bize haber verdiler. Biz de bulamayınca birçok arama ekibi köye geldi. Jandarma insan ısısına duyarlı dorone ile de arama yapıyor. Dalgıclar derede arama yaptı ama bulamadı. Ne oldu anlamadık. Arama çamışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Oğlunun çok gezen biri olmadığını söyleyen anne Südret Akdemir ise "Ne olur yavrumu bana bulun. O çevreyi pek bilmez. Çok gezen biri değildi. Bir yere gittiğinde elimizden tutardı" dedi.

Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, yoğun bir şekilde aramaların sürdüğünü belirtti. Başkan Eser, "Arama çalışmalarının güzel bir haberle, hayırlı bir haberle neticelenmesini, çocuğumuzun sağlıklı bir şekilde bulunmasını bekliyoruz. Ümidimiz bu yönde. İlçe Kaymakamımızın bilgisi doğrultusunda çalışmalar aralıksız devam etmektedirö dedi.