DHA YURT BÜLTENİ -13

Adana'da HES inşaatında yükleme havuzundaki kapak kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı - Yeniden Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

'Adana'da HES inşaatında yükleme havuzundaki kapak kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı' başlıklı haberimizi ek bilgilerle yeniden veriyoruz.

YENİDEN

----------- Adana'nın Aladağ ilçesinde, yapımı sürdürülen Göktaş-2 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Aladağ ilçesine bağlı Urganağzı mekiinde bulunan, Bereket Enerji Grubuna ait Göktaş 2 HES Barajı'nda meydana geldi. Santralde yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması sonucu, kapak önünde çalışan 4 işçi yaralandı. Ancak yaralı işçilerden Sefer Aktaş (25), yapılan müdahaleye rağmen kuratarılmadı. Diğer işçiler İdris Özcan (48), Serkan Demir (36) ve Selçuk Çoklu (38) ise Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada yaralıların yakınları hastaneye akın etti. Ölen işçi Sefer Aktaş'ın bir hafta önce işe başladığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Valiliğin açıklaması şöyle;

"İlimiz Aladağ ilçesi Köprücek Mahallesi Urganağzı mekiinde bulunan, Bereket Enerji Grubuna ait Göktaş 2 HES Barajı'nda saat 11.30 sıralarında yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması neticesinde, kapak önünde çalışan 1 işçimiz hayatını kaybetmiş, hafif şekilde yaralanan 3 işçimizin ise ayakta tedavileri yapılmıştır. Olayın gerçekleşmesinin akabinde valiliğimizce görevlendirilen jandarma ekipleri, sağlık müdürlüğü helikopteri, 112 Acil yardım ve AFAD ekipleri bölgeye acilen intikal ettirilmiş olup, gerekli tüm müdahaleler hızla yapılmıştır. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam etmektedir. "

7 YIL ÖNCE AYNI BÖLGEDEKİ FACİADA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan aynı bölgede, 24 Şubat 2012'de, Göksu Irmağı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'nda derivasyon tüneli kapağının patlaması sonucu suya kapılan 10 işçi, yaşamını yitirmişti. İşçilerden 5'inin cansız bedeni, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Edirneliler dolu ve yağmura yakalandı Tekstil mühendisliği bölümünü seçene asgari ücret kadar burs

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki ambulanslar

- CANKUR ve sağlık ekiplerinin olay yerine gidişi

- Olay yerinden genel görüntü SÜRE:44" BOYUT:82 mb SÜRE:41" BOYUT:76 Haber-Kamera:Ali GÖKDAL-Uğur SELÇİK/ALADAĞ(Adana), (DHA) ====================== Diyarbakır'da izinsiz oturma eylemine 3 gözaltı Diyarbakır'da cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için oturma eylemi yapmak isteyen HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, izinsiz eylem nedeniyle polis tarafından uyarıldı. Dağılmayan gruptaki 3 kişi gözaltına alındı.

Koşuyolu Parkı'nda öğle saatlerinde bir araya gelen, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için oturma eylemi yapmak istedi. Parkta güvenlik önemi alan polisler, oturma eyleminin izinsiz olduğunu söyleyip dağılmaları için uyarıda bulundu. Yapılan uyarıya rağmen grup dağılmayınca, kısa süreli gerginlik yaşandı. Çıkan gerginlikte polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına alındı. Görüntü dökümü

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- Oturma eylemi yapmak isteyen gruptan detaylar

- Polisin izin vermemesi

- Gözaltına alınanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 635 MB Haber-kamera: Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) ====================== Kayıp Kader Buse'nin annesi: Ben sadece kızımı kaybetmedim her şeyimi kaybettim Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 99 gündür bulunamayan üniversiteli Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Akkın, "Elden gelen hiçbir şey yok. Tek umudumuz, isteğimiz mezarının olması. O benim her şeyimdi. Ben sadece kızımı kaybetmedim her şeyimi kaybettim" dedi.

Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın suya kapılan araçtan çıkabildi ama Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen çantası ve ayakkabısının bir eşi dışında Kader Buse Acar'ın izine rastlanmadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 99'uncu gününde de devam ediyor. DSI tarafından Ağva Deresi'nde bulunan suyun debisinin düşürülmesi için çalışma yapıldı. Suyun yönünün değiştirilmesinin ardından ortaya çıkan balçıkta aramalar yapıldı. Aramalara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kadavra köpeği 'Pense' ve 99 gündür aralıksız aramaları sürdüren Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Baba Ahmet Acar'ın iş yerinin de bulunduğu Kemer Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından getirilen iş makinesi de çalışmalara destek verdi.

'BUGÜNE KADAR BİR UMUTLA BEKLEDİK'

Arama çalışmalarının ardından gazetecilere açıklamada bulunan baba Ahmet Acar ve anne Ayla Akkın, çalışmalara katılan tüm ekiplere minnettar olduklarını söyledi. Baba Ahmet Acar, jandarma ekiplerinin tüm arama çalışmalarına rağmen kızının halen bulunamadığını söyledi. Kızının yarın gıyabi cenaze namazını kılacaklarını anlatan Acar, "Ruhunun şad olması için bu namazı kılmak zorundayız. Bugüne kadar bir umutla bekledik, namazını kılmadık ama artık kılmak zorundayız" dedi.

'TEK UMUDUMUZ, İSTEĞİMİZ MEZARININ OLMASI'

Çok üzgün olduğunu ifade eden anne Ayla Akkın da "Sona geldik. Allah'a dayandık. Elden gelen hiçbir şey yok. Tek umudumuz, isteğimiz mezarının olması. Allah onu da vermeyebilir. Onun bilincindeyim ama umutla arama devam ettiriyoruz" diye konuştu.

'HER ŞEYİMİ KAYBETTİM'

Kızıyla olay günü kahvaltı yaptıklarını da anlatan Ayla Akkın, şöyle dedi:

"Masada otururken uzun uzun sohbet ettik. 'Benim hedeflerim, hayallerim büyük' dedi. Türkiye'ye başarılarıyla kendini duyurmak istiyordu. Maalesef bu şekilde duyurdu. Ben de 'Boş ver kızım. Okulu bitir yanıma gel' dedim. Boynumu büktüm. 'Bu sefer gitme kızım' dedim. Boynunu bükerek bana tebessüm etti ama beni temelli bırakıp gitti. Bir bakmışsın arkadaştık, bir bakmışsın kardeş, bir bakmışsın anne ve kızdık. O benim her şeyimdi. Ben sadece kızımı kaybetmedim her şeyimi kaybettim."

Görüntü Dökümü

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- Debisi düşen Ağva Deresi detaylar

- Kadavra arama köpeği Pense detay

- Dere yatağında arama yapan iş makinesi detay

- Jandarma detay

- Baba ve anne açıklama

- Yönü değişen Ağva Deresi detay

- İş makinesi çalışma detayı 472 MB /// 04.16ö Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ======================= Edirne'de dolu yağdı Edirne'de öğleden sonra aniden bastıran dolu yağışı ve ardında gelen yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı cadde ve sokaklar ise suyla kaplandı.

Edirne'de öğleden sonra aniden bastıran dolu ve hemen ardından gelen sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede cadde ve sokakları göle çeviren yağış ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yakındaki saçak ve iş yerlerine sığındı. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde yağışa yakalanan seyyarlar satıcılar ise tezgahlarını bırakıp kaçtı. Sebze satıcıları ise yağan dolu nedeniyle tezgahlarındaki ürünler hasar gördü. Aniden bastıran yağmur sokaklarda logarların taşmasına neden oldu. Vatandaşlar su dolu sokaklarda yürümek zorlanırken trafiğin yoğun olduğu caddelerde trafik kitlendi. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte meteoroloji yetkilileri yağmurun fırtına ile birlikte akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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Doludan genel

Araçların üzerine yağan dolu

Vatandaşların kaçışmaları

Saçaklardan akan yağmur suları

Fırtına ile yağan yağmur

Şiddetini artıran dolu ve yağmur

Saçak altlarında bekleyenler Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) ================== Aynı binada 7'nci kez intihara kalkıştı Adıyaman'da, işi olmadığı için evlenemediğini öne süren Yusuf D. (41), daha önce 6 kez intihara kalkıştığı 7 katlı binanın terasına çıkarak yine intihar etmek istedi.

Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 7 katlı bir binanın çatı katına çıkan Yusuf D., işinin olmadığı için evlenemediğini söyleyerek intihar etmek istedi. Çevre sakinleri, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de binanın önüne branda açtı. Terasa çıkan polisler, Yusuf D.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Belediye eski Başkanı Abdulkadir Kırmızı ile telefonda görüştürülen Yusuf D., eylemine son verdi. Gözaltına alınan Yusuf D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yusuf D.'nin daha önce aynı binada 6 kez intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.