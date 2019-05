DHA YURT BÜLTENİ -13

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 635 MB

Kayıp Kader Buse'nin annesi: Ben sadece kızımı kaybetmedim her şeyimi kaybettim

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 99 gündür bulunamayan üniversiteli Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Akkın, "Elden gelen hiçbir şey yok. Tek umudumuz, isteğimiz mezarının olması. O benim her şeyimdi. Ben sadece kızımı kaybetmedim her şeyimi kaybettim" dedi.

Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın suya kapılan araçtan çıkabildi ama Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen çantası ve ayakkabısının bir eşi dışında Kader Buse Acar'ın izine rastlanmadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 99'uncu gününde de devam ediyor. DSI tarafından Ağva Deresi'nde bulunan suyun debisinin düşürülmesi için çalışma yapıldı. Suyun yönünün değiştirilmesinin ardından ortaya çıkan balçıkta aramalar yapıldı. Aramalara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kadavra köpeği 'Pense' ve 99 gündür aralıksız aramaları sürdüren Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Baba Ahmet Acar'ın iş yerinin de bulunduğu Kemer Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından getirilen iş makinesi de çalışmalara destek verdi.

'BUGÜNE KADAR BİR UMUTLA BEKLEDİK'

Arama çalışmalarının ardından gazetecilere açıklamada bulunan baba Ahmet Acar ve anne Ayla Akkın, çalışmalara katılan tüm ekiplere minnettar olduklarını söyledi. Baba Ahmet Acar, jandarma ekiplerinin tüm arama çalışmalarına rağmen kızının halen bulunamadığını söyledi. Kızının yarın gıyabi cenaze namazını kılacaklarını anlatan Acar, "Ruhunun şad olması için bu namazı kılmak zorundayız. Bugüne kadar bir umutla bekledik, namazını kılmadık ama artık kılmak zorundayız" dedi.

'TEK UMUDUMUZ, İSTEĞİMİZ MEZARININ OLMASI'

Çok üzgün olduğunu ifade eden anne Ayla Akkın da "Sona geldik. Allah'a dayandık. Elden gelen hiçbir şey yok. Tek umudumuz, isteğimiz mezarının olması. Allah onu da vermeyebilir. Onun bilincindeyim ama umutla arama devam ettiriyoruz" diye konuştu.

'HER ŞEYİMİ KAYBETTİM'

Kızıyla olay günü kahvaltı yaptıklarını da anlatan Ayla Akkın, şöyle dedi:

"Masada otururken uzun uzun sohbet ettik. 'Benim hedeflerim, hayallerim büyük' dedi. Türkiye'ye başarılarıyla kendini duyurmak istiyordu. Maalesef bu şekilde duyurdu. Ben de 'Boş ver kızım. Okulu bitir yanıma gel' dedim. Boynumu büktüm. 'Bu sefer gitme kızım' dedim. Boynunu bükerek bana tebessüm etti ama beni temelli bırakıp gitti. Bir bakmışsın arkadaştık, bir bakmışsın kardeş, bir bakmışsın anne ve kızdık. O benim her şeyimdi. Ben sadece kızımı kaybetmedim her şeyimi kaybettim."