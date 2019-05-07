DHA YURT BÜLTENİ -13

Kocası tarafından baltayla öldürülen kadın toprağa verildi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşi Mehmet Zengin (45) tarafından baltayla öldürülen Dilek Zengin (41), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Zengin, aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları olan eşi Dilek Zengin ile tartışmaya başladı. Mehmet Zengin, boşanmakta ısrar eden eşini ikna edemeyince bahçedeki baltayı alarak eşine saldırdı. Zengin, baltayla eşinin yüzüne ve boynuna vurdu. Dilek Zengin kanlar içinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyan mahalleli sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dilek Zengin'in öldüğü anlaşıldı. Olaydan sonra evde gözaltına alınan Mehmet Zengin eşini öldürdüğünü itiraf etti. Zengin gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Dilek Zengin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından babası Musa Bülbül tarafından alınarak memleketi Andırın'ın Yeşilova Mahallesi'nin Harboğazı Mezrası'na getirildi. Dilek Zengin, burada ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Harboğazı Mezarlığı'na defnedildi. Bunlar da ilginizi çekebilir Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Esenler’de Yusuf Güney’den ilahiler 2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçalandı

Görüntü Dökümü

----------

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araçtan indirilmesi

- Cenaze namazı kılınması

- Cenazenin götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 394 MB Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA) =================== Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı Düzce’de, minibüs ile çarpışan otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Çakırlar Mahallesi Hecinler mevkiinde meydana geldi. Yığılca istikametine gitmekte olan Ayhan Yalçın idaresindeki 81 AT 444 plakalı otomobil karşı istikametten gelen Zeki İntepe idaresindeki 81 AD 367 plakalı minibüs ile çarpıştı. Minibüs çarpışmanın etkisiyle yan yatarken, otomobil ise hurdaya döndü Otomobil içerisinde sıkışan Ayhan Yalçın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Zeki İntepe ile Ayhan Yalçın, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

Sıkışan şoför araçtan çıkarılırken

Kaza yerinden görüntü

Yaralı sürücüsü ambulansa alınırken görüntü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ================== İzmirliler yağışa hazırlıksız yakalandı İzmir'deki sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan İzmirliler, otobüs, metro ve tramvay duraklarına, dükkanların saçak altlarına sığındı.

İzmir'de, öğleden sonra başlayan sağanak yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Havanın soğuk olmaması nedeniyle, mont ve yağmurluk olmaksızın dışarı çıkan çoğu İzmirli, yağışla birlikte zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar ceketlerini başlarına geçirip, yağıştan korunmaya çalışırken kimisi de kendisini metro, otobüs ve tramvay duraklarına ve dükkanların saçak altlarına attı.

Alsancak İZBAN İstasyonu önünde, yağmurdan ötürü ıslanan ve titremeye başlayan köpeği vatandaşlar istasyonun içindeki kapalı alana aldı. Yolcular, üzerine şal örttükleri köpeği ısıtmaya çalıştı. Trafik polisleri ve belediye ekipleri de, trafikte sıkışıklık yaşanmaması için önlemler aldı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar da suyla doldu.

Görüntü Dökümü

--------

- Yağışta karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar

- Telefon kulübesine sığınanlardan görüntü

- Üzerine şal örtülen köpekten görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber:Davut CAN -Kamera: Davut CAN, Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ================= Polis memuru, uygulama noktasında 6 yavru köpeğe bakıyor Adıyaman’da polis memuru Mehmet Yılmaz (44), görevli olduğu uygulama noktasında 1 yıl önce anneleri ölen 6 köpek yavrusu buldu. Köpeklerin bakımını üstlenen Yılmaz'a en büyük desteği öğretmen eşi Kadriye Yılmaz veriyor.

Kentte 3 yıldır görev yapan 25 yıllık polis memuru Mehmet Yılmaz görevli olduğu Adıyaman- Çelikhan karayolundaki uygulama noktasında 1 yıl önce anneleri ölen 6 köpek yavrusu buldu. Yavru köpeklere sahip çıkan Yılmaz, uygulama noktası yanına yaptığı barakada köpeklerin bakımını üstlendi. Öğretmen olan eşi Kadriye Yılmaz da eşine destek vererek yavru köpeklere bakmaya başladı.

Eşiyle beraber her gün yavru köpeklerin yemeklerini vererek veteriner kontrollerini yaptıran Mehmet Yılmaz, hem meslektaşları hem de vatandaşların takdirini topladı. 3 çocukları olan çift, çocuklarını da zaman zaman köpeklerin yanına getirerek hayvan sevgisi edinmelerini sağlıyor.

'BEN GİDİNCE POLİS ARKADAŞLAR BAKIYOR'

Yavru köpeklere elinden geldiğince iyi bakmaya çalıştıklarını ifade eden Mehmet Yılmaz şunları söyledi:

"Allah’ın yaratığı sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyoruz, seviyoruz, ilgi gösteriyoruz, karınlarını doyuruyoruz, sularını veriyoruz. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ellimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Seviyoruz eşim de bana bu konuda çok yardımcı oluyor. 1 yıldır polis noktamız burada faaliyet veriyor buraya geldiğimizde 6 tane yavrumuz vardı. Anneleri öldüğü için yavrulara bakmaya karar verdim. Ben de eşime söyledim. Eşim çorba yapıyor, yemek yapıyordu, getiriyordum. Bazen kasaplardan malzeme alıp, getiriyordum. Zamanlar biz onlara, onlar bize alıştı. Dışarda soğukta kalmamaları için kendi imkanlarımla bir yer yaptım."

'AİLEMİZDEN OLDULAR'

Kadriye Yılmaz da eşinin sokakta bulduğu yavruları anlatması üzerine hemen harekete geçerek onlara yemek yapmaya başladığını anlatarak, "Eşim yavrulardan bahsetmişti biz de bazen hayvanlara bakıyorduk eskiden. Eşim bana bu yavruların annelerinin olmadığını söylediğinde çok üzüldüm. Ben hemen yemek yaptım, hazır mamalar aldık. İmkanlarımızla hayvanlara bakmaya başladık. Ailemizden biri gibi oldular. Çok mutlu oluyoruz onlarla zaman geçirdiğimiz için" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Uygulama yerinde görüntü

-Yavru köpeklerden görüntü

-Polis ve eşinin mama koyması

-Yavru köpekleri mamalarını vermesi

-Yavru köpekleri sevmeleri

-Yavru köpeklere uygulama noktasından su getirmesi

-Polis memuru Mehmet Yılmaz’ın konuşması

-Polis eşi Kadriye Yılmaz’ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 810 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ===================== Trafik polisinden motosiklet sürücülerine kask hediyesi Tunceli Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 'Trafik Haftası' kapsamında ilçedeki 20 motosiklet sürücüsüne kask hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, güvenli motosiklet kullanımı eğitimi verildi. Atatürk İlk Okulu'nun konferans salonunda motosiklet sürücülerine yönelik verilen eğitimde, trafik kuralları, emniyet kemeri, kask kullanımı ile aşırı hızdan kaçınma ve trafikte yaya önceliği gibi konular slayt gösterileri eşliğinde izletildi.

Daha sonra eğitime katılan 20 motosiklet sürücüsüne İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kask hediye edildi. Motosiklet sürücüleri, kasklarını taktıktan sonra trafik ekipleriyle ilçe merkezinde tur attı.