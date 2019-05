DHA YURT BÜLTENİ -13

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. Demirel, şöyle dedi: "Kendisi ve ailesi, Tolga Öcal'ın diskafiliye olması ve 1 yıl yarışlardan men edilmesine üzüntü duyduklarını söyledi. 13 yaşındaki kardeşimizin bu tutumundan dolayı kendisini Aguamaster Fair Play ödül adayları arasına kattık. Havanın lodos olması ve lodosun etkisiyle kumların sahili aşındırmasıyla finiş parkurunda tepecikler oluşmuştu. Tolga Öcal arkadaşımızın havanın bozuk olmasına rağmen sağına soluna dikkat etmesi lazımdı. Yarışma talimatları açık. Bunun karşılığı var. Hakemlere veya rakip sporculara bir centilmenlik dışında bulunan sporcular yarış dışı kalır. Hakem komitesi anında karar verdi. Hızlı hareket edilmesi gerekiyordu hem açık yaş hem de yaş kategorisinde sıralamayı etkilerdi. 3 dakikada her şey karara bağlandı." BABA DİKER'DEN TEŞEKKÜR Seyfi Diker'in babası İbrahim Diker, Aquamasters organizasyonuna duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Diker, "Arena Aquamasters Şampiyonaları, oğlum Seyfi Diker'in son 3 şampiyonaya büyük bir heyecan ve istekle katıldığı, ailesi ve antrenörleri olarak çocuklarımızın açık su yüzme konusunda gelişimine katkısı olduğunu düşündüğümüz ve takdirle izlediğimiz tek organizasyondur. 5 Mayıs tarihindeki 1500 metre bitişinde talihsiz bir olay cereyan etti. Ancak hakem heyeti ve organizasyon yetkilileri böyle bir durumda yapılması gereken adil ve dürüst tüm kararları anında aldılar ve uyguladılar. Seyfi kendi yaş kategorisinde birincilik madalyasını aldı, diğer master sporcu da yarıştan diskalifiye edildi" dedi. 'FİNİŞ PARKURUNDAN TOPRAK BİRİKMESİ VARDI' Diker, sosyal medyadaki açıklamasını, "Aquayouths kategorisinde yarışan sporcuların açık yaş genel klasmanında yer almadığı hususunda bilgi eksikliğini bu vesile ile gidermek isterim. Oğlumuzun herhangi bir şekilde hakkının yenmesi gibi bir durum söz konusu değildir" diye konuştu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan, küçük yarışmacı Seyfi Diker ile beraber çektirdiği fotoğrafı paylaşarak özür dileyen Tolga Öcal ise sosyal medya hesabında, "Hava çok kötü ve finiş parkurundan toprak birikmesi vardı. Gözlüğüm buğulu ve kendim düşmek üzere idim. Kardeşimizi göremedim ve isteyerek çarpmadım. Çarptığımı fark etmedim" açıklamasını yapmıştı. Yarışa 40- 44 yaş kategorisinde katılan Öcal, parkuru önünde bitirmek üzere olan 11-13 yaş kategorisindeki Diker'i finiş çizgisi önünde çarparak düşürmüştü. Diker, göz yaşlarına boğulurken hakem heyeti Öcal'ı diskakalifiye etmişti.

Görüntü Dökümü

- Uluslararası Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel röportaj

- Olayın meydana geldiği anın cep telefonu ile görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, DHA

Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma

Şanlıurfa'da lise müdürü A.T., derse geç kalan 2 öğrenciye okul koridorunda tokat attı. Diğer öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Müdür A.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Maşuk Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü A.T. iddiaya göre derse geç kalan 2 öğrenciye tokat attı. Okul koridorunda yaşanan tokat olayı, başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

Büyük tepki çeken görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

- Okul koridorunda öğrencileri durduran müdür A.T.,

- Öğrencisine şiddet uygulayıp duvara vurması

- Öğrenciye tokat atan müdür

- Genel ve detay görüntüler