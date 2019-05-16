DHA YURT BÜLTENİ -13

Liseli Ahmet, serinlemek için girdiği çayda boğuldu OSMANİYE'nin Düziçi İlçesinde lise öğrencisi Ahmet Açık (16), serinlemek için girdiği çayda boğuldu. Olay, Ceyhan nehrine dökülen Sabun çayı Zipline civarındaki küçük şelalede meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için suya giren imam hatip lisesi öğrencisi Ahmet Açık, bir anda gözden kayboldu. Arkadaşları jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, yapılan çalışmayla Ahmet Açık'ın cesedine ulaştı. Ekipler, Açık'ın cansız bedenini, dere yatağından çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Açık'ın cenazesi, otopsi için Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cesedin jandarma ve sağlık görevlilerince taşınması BOYUT: 5,56 MB SÜRE: 00'37" Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,(DHA) ================== 2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3.03 TL Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı yaş çay taban fiyatını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Yaş çay taban fiyatı 2.90 lira, destekleme ise 13 kuruş olmak üzere toplamda 3.03 lira olarak belirledik" dedi.

Rize'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çaykur Genel Müdürlüğü önünde çiçekle karşılandı. 2019 yılı yaş çay taban fiyatı açıklama törenine Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı ve sivil toplum kuruşu temsilcileri de katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarımsal yatırımları anlattı. Tarımsal hasılatın 4 kat arttığına söyleyen Bakan Pakdemirli, "Rize denince akla çay geliyor. Çayın burada ciddi bir sosyolojisi var. Sadece tarım ürünü değil, onun da ötesine geçmiş bir konu artık. Rize eşittir çay anlamına geliyor. Tarımsal desteklerimizi yüzde 90 misli artırmışız. Bununla birlikte üreticimiz de hakkını vererek tarımsal hasılatımız dört kat artırmış. Ülkenin bütün şehirlerini geziyorum. Birçok şehrimiz çok daha büyük potansiyellere, münbiç coğrafyaya sahip olmasına rağmen bu rakamları yakalayamamış. Demek ki bölge insanı çalışkan, zor şartlarda olmasına rağmen gereği yapıyor. Çayı üretmek için böyle bir iklime ihtiyacınız var. Türkiye dışında 30 ülkede daha çay üretiliyor, ama bana göre dünyanın en güzel çayını biz üretiyoruz. Bununla beraber kendimizi rehavete de kaptırmamamız gerekiyor. Bu güzel iklimde, bu güzel ürettiğimiz çayların daha da güzel olması için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

'DESTEKLEME PRİMLERİNİ ÖDEME GAYRETİNDEYİZ'

Hızlı şekilde destekleme primlerini ödeme gayretinde olduklarını söyleyen Bakan Pakdemirli "Çaykur bir devlet kuruluşu olmasına rağmen ticari piyasada rekabet edebilecek güçte bir marka yarattı. Bu tabii ki sadece Çaykur ile değil, bölge üreticisiyle beraber el ele yürünmesiyle oluyor. Yeni dönemde artık yeni ürünler ve hizmetler ile Çaykur’un kendini modernize etmesi, finansal anlamda sürdürülebilir vaziyete gelmesi, yeni atılımlar yapması da gerekiyor. Bunun son derece farkındayız. Finansal performansı bölge ekonomisi için de önemli. Tüm amacımız, gayretimiz bölgemizdeki, Rize’deki çay üreticisini mağdur etmeden devlet imkanları müsait olduğu sürece en hızlı şekilde destekleme primlerini ödeme gayretindeyiz" dedi.

'YENİLEMEYE MUTLAKA BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR'

Çay üretiminde iddialı ülke kalabilmek için çay bahçelerinin yavaş yavaş yenilenmeye başlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çay bahçelerimiz artık yaşandı. Çay bahçelerinin durumu iyi değil. Bugünü, yarını kurtarır ama önümüzdeki 10 yılları kurtarmamız gerekiyor. Çay, bölge sosyolojisi bakımından da çok önemli. Çay üretiminde iddialı ülke kalabilmek için çay bahçelerini yavaş yavaş yenilemeye başlamamız gerekiyor. 10 yıllık bir dönemde yenilemeye başladığınızda, aslında üretimden kaybediyorsunuz. Bizim bu kaybı karşılayan bir desteğimiz var. Bu destek olmasa bile 10 yıllık süreçte yüzde 50 daha fazla rekolte alıyorsunuz. Yavaş yavaş yenilemeye mutlaka başlamamız gerekiyor. Biz de bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. En yaşlıdan başlamak üzere en kısa sürede bahçelerin yenilenmesiyle ilgili en hızlı şekilde teknik desteği vermeye ve her türlü yardımda bulunmaya hazırız. Artık gençlerimizle birlikte inşallah bunu bir sosoyoloji olarak sürdürerek çay toplamaya devam edelim ve paramızda ülkemizin cebinde kalsın. Bazı sorunlarımız, geliştirilmesi gereken alanlarımız var. Aşırı gübreliyoruz. Toprakları daha iyi korumamız gerekiyor. Devlet olarak kaçak çayın Türkiye’ye girmemesi için her türlü tedbir alınmıştır, alınmaya da devam edilecektir. Bakanlığım başından beri 8-10 defa çay konusunda bakanlarımızla birlikte toplandık."

2019 YAŞ ÇAY TABAN FİYATINI DUYURDU

2019 yılı yaş çay alım fiyatlarını duyuran Bakan Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim düşündüğümüzün de ötesinde çay fiyatı açıklamamız konusunda bize cesaret verdi. Yaş ve kuru çay üreticilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. Dekara 15,35 kuruş olarak mazot ve gübre desteğimiz devam edecek. 13 kuruş ilave primimiz de devam ediyor. Çay fiyatını da bu sene 2,90 olarak belirledik. Çay sezonumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Pakdemirli karşılama

-Bakan açıklamalar

-Detaylar Haber : Aytekin KALENDER Kamera: Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)- ================== İş arkadaşını öldürüp, olayı hırsızlık gibi göstermek için kendini yaralamış Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bağ evinde 45 yerinden bıçaklanarak öldürülen fabrika işçisi Hacı Korkmaz'ın (42) katil zanlısı, aynı evde yaralı bulunan iş arkadaşı Murat Karakulak (39) çıktı. Gözaltına alınan Karakulak'ın, para tartışmasında Korkmaz'ı öldürüp, olayı hırsızlık gibi göstermek için evdeki eşyaları dağıttıktan sonra bıçakla kendisini bacağından yaraladığı belirlendi.

Olay, Salı günü saat 18.30 sıralarında Aşağı Mahalle, Uluyer Sokak'ta meydana geldi. Kablo fabrikasında işçi olarak çalışan ikisi de evli ve 2'şer çocuk sahibi Murat Karakulak ve Hacı Korkmaz, iş çıkışı iftar yapmak için bağ evine gitti. Bağ evinin sahibi Karakulak bir süre sonra polis ve sağlık ekiplerini arayarak, arkadaşının öve kendisinin bıçaklandığını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 45 bıçak darbesi alan Hacı Korkmaz'ın öldüğü belirlendi. Sağ bacağında 6 bıçak kesisi bulunan Karakulak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EVE HIRSIZ GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Murat Karakulak, hastanedeki ilk ifadesinde eve hırsız girdiğini, 35 yaşlarında olduğunu ileri sürdüğü şüphelinin arkadaşını bıçakladığını, kendisini de yaralayıp, kaçtığını iddia etti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karakulak'ın ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Karakulak'ın belirttiği eşkalde birisini tespit edemedi.

BIÇAK BULUNUNCA, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Evde ve çevrede araştırma yapan ekipler, cinayet aleti olan bıçağı, bağ evine 50 metre uzaklıkta su kuyusu içinde buldu. Bıçakta parmak izine rastlanan Karakulak, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Karakulak, sabaha kadar süren sorgusunda cinayeti itiraf etti. Karakulak, para meselesi yüzünden tartıştıkları Korkmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Karakulak, olayı hırsızlık gibi göstermek için cinayetin ardından evdeki eşyaları dağıttığını, daha sonra aynı bıçakla kendisini bacağından yaraladığını belirtti.

Murat Karakulak, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Suç aleti bıçağın kuyudan çıkarılması

-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

-Genel detay

Süre:3.32-427 MB Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ ================== Sınırda yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş yapmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan 3 PKK şüphelisi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meriç'e bağlı Serem köyündeki hudut karakolu askerleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgusunda, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak'tan kovuşturmaları süren ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan E.K., O.B. ve T.A. oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Haber: Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne), (DHA) - ============================ Empati kurmak için engellilerin yerine geçtiler ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kamu kurumlarının temsilcileri empati için engelli sandalyesine oturdu, gözleri bağlı yürümeye çalıştı. Engelliler Haftası kapsamında Hürriyet Caddesinde farkındalık oluşturmak ve empati kurmak için düzenlenen etkinliğe; Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Teoman Yıldırım, daire amirleri ile engelliler ve vatandaşlar katıldı. Bazı daire amirleri tekerlekli sandalyeye oturarak ilerlemeye çalıştı, bazıları ile gözleri bağlı şekilde yürüyerek görme engellilerle empati kurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Parkta toplanan ilçe protokolü

- Engelliler ve empati kuranlar

- Tekerlekli sandalyeye oturan vakıf müdürü

- Gözleri bağlanan özel kalem müdürü

- empati kuranların konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ======================== Bir günlük bahriyeli oldular, terhis belgesi aldılar Yalova'da Engelliler Haftası nedeniyle Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 18 engelli genç için temsili askerlik uygulaması yapıldı. Bir günlük bahriyeli olan 18 engelli asker, terhis belgelerini Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik’in elinden aldı. Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Yalova’da ikamet eden engelliler ve ailelerinin katılımıyla Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda temsili askerlik uygulaması yapıldı. Engelli askerler için Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı içerisindeki Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay Turhan Subaşı Sinema Konferans Salonu’nda yemin töreni icra edildi. Burada ant içen engelli askerler, vatanın bölünmez bütünlüğü için gerektiğinde canlarını seve seve feda edeceklerini söylediler.

Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve birlik komutanları ile engelli ailelerinin de hazır bulunduğu törende İstiklal Marşı okundu.

Törende engeliler adına deniz er Varol Vasilika kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik de bir konuşma yaptı. Gedik, “Bugün temsili askerlik uygulaması kapsamında engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin bir günlük de olsa askeri ortamı yaşamalarına ve bu hakkı tanımalarına imkân sağladık. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşünceler bizler için büyük bir manevi güç kaynağıdırö dedi. 'DÜNYANIN EN DİSİPLİNLİ ORDUSU TSK’NIN MENSUPLARI OLDUNUZ'

Yemin eden askerlere de seslenen Tuğamiral Gedik, “Sevgili Mehmetçikler, engellerinize rağmen koşarak asker ocağına geldiniz. Hiçbir şeyin düşüncenize ve başarınıza engel olamayacağını herkese gösterdiniz. Biz bunları gördük ve sizlerle gurur duyduk. Topluma katkı sağlayan, hedefini ailesi ve içinde yaşadığı çevre ile mutlu ve umut dolu bir yaşam sürmek olarak belirleyen siz değerli kardeşlerimizin her zaman yanınızda olduğumuzun farkındayız. Bugün sizler vatan ve millet uğuruna hiçbir hizmetten kaçınmadan sadakat ve görev yapmak ve gerektiğinde canını severek vermek üzere yemin ederek dünyanın en disiplinli ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mensupları oldunuzö diye konuştu.

Konuşmanın ardından törende bir asker tarafından yaş kütüğüne devre plaketi çakıldı. Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ile birlik komutanları tarafından yemin eden engellilere terhis belgeleri verildi. Törende yemin eden engelli askerler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çekildi. Görüntü Bilgisi

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-Yemin töreni detaylar

-Askerler adına konuşma

-Komutanın konuşması

Görüntünün Süre: 3.23 dk Boyut:379 mb Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA ======================== Adıyaman’da 26 engelli, bir günlük asker oldu ADIYAMAN'da, 26 engelli bir günlük temsili askerlik yaptı ve yemin ederek terhis oldu.

Adıyaman'da yaşayan 26 engellinin temsili askerliği için İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin törenine; İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mücahit Avkıran, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz,İl Müdürü Fikret Keleş, engelli askerler ile yakınları katıldı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mücahit Avkıran, engellilerin her Türk evladı gibi bir gün de olsa askerlik vazifesini yerine getirdiğini ve bunun kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından 1 günlük eğitimini tamamlayan 26 engelli, bayrak ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin ettiler. Tören sonunda yemin eden engellilere, terhis belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.