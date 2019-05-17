DHA YURT BÜLTENİ-13

Heyelanlı mahalleden gözyaşları arasında tahliye (EK)

1)MAHALLEYE GİRİŞ TAMAMEN YASAKLANIYOR Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelanın ardından, vatandaşlar, tahliyesine karar verilen binalardan eşyalarını taşımaya devam ederken, bu gece itibariyle mahalleye girişin tamamen yasaklanacağı bildirildi. Meydana gelen heyelanın ardından, mağdurlara Kızılay tarafından yiyecek dağıtımı yapılmaya başlandı.

Eşyalarını taşıyan Hanife Yılmaz, üzgün olduklarını belirterek, "Gidecek yerimiz yok. Evimiz buradaydı, çok uzun yıllardır bu mahalledeyiz. Gittiğimiz için üzülüyoruz, ağlaya ağlaya bir ettik. Heyelan gecesi evde yoktuk. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedik'dedi. EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Nedim KOVAN-ORDU-DHA ================================================ (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN) 2)KABIZLIK NEDENİYLE İLAÇ TEDAVİSİ GÖREN 11 AYLIK KUMSAL BEBEK ÖLDÜ ZONGULDAK'ta kabızlık şikayetiyle hastaneye götürülen 11 aylık Kumsal Kalafat, ilaç verilerek gönderildiği evinde ikinci günün sabahında hayatını kaybetti. Hastaneden şikayetçi olan maden işçisi baba Tuncay Kalafat, "İhmal olduğunu düşünüyoruz. Savcıya şikayette bulunduk" dedi. Zonguldak Elvanpazarcık beldesinde yaşayan Semra Kalafat (30) ve Tuncay Kalafat'ın (37), 3 çocuğundan en küçüğü olan Kumsal Kalafat, Çarşamba günü kabızlık nedeniyle ailesi tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü. Hastanenin çocuk acilinde muayene edilen Kumsal'ın çekilen ultrasonu sonrası kullandığı ilaçlar değiştirildi. Eczaneden akşam saatlerinde alınan ilacı kullanan Kumsal'da halsizlik belirtileri başladı. Anne Semra Kalafat, saat 04.00 sıralarında altını değiştirdiği bebeğinin sabah 08.00 sıralarında kontrol ettiğinde nefes almadığını fark etti. Baba Tuncay Kalafat, bebeğini kontrol ettikten sonra 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kumsal Kalafat'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla evde inceleme yaptı. Kumsal Kalafat'ın cenazesi Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından baba Tuncay Kalafat'a teslim edildi. Bebeğinin içinde bulunduğu tabutu alan Tuncay Kalafat gözyaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren anne Semra Kalafat'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kumsal Kalafat, Elvanpazarcık beldesinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Tuncay Kalafat, kızının ölümünde ihmal olduğunu düşündüğünü söyledi. Sorumlulardan şikayetçi olduğunu ifade eden Tuncay Kalafat, Çarşamba günü çocuğunu kontrole götürdüğünde ilaçlarının değiştirildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Kontrole getirdim kabızlık için. Doktor ultrason istedi. Sonuçları doktora getirdik. Baktı ve temiz dedi ama ilacını değiştireceğini söyledi. Başka bir ilaç verdi. Eczaneye gittik. İlaç oraya da başka bir yerden saat 18.00 gibi geldi. Biz saat 21.00 sıralarında kullandık. Sabaha çocuk halsiz olarak uyandı. Halsizlik yapar dediler. Biz eczaneyi aradık. 'Bu ilaç böyle tedavisini gösterir' dediler. Bir ölçek verdik ilacı onların verdiği talimatına göre. Çocuğun akşam dışkısından kan geldi. Gece oldu. Saat 04.00'te altını değiştirdi annesi. Sabah baktığımızda maalesef kaybettik. Savcıya gerekli ifadeyi verdik. Gerekeni yapacaklarını söyledi."

Görüntü Dökümü

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-Hastane morgundan detaylar

-Baba Tuncay Kalafat ile röp.

-Cenaze namazından detaylar

-Ölen Kumsal Kalafat’ın görüntüleri Süre: (6:44) Boyut: (755 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) =============================================== (ÖZEL) 3)VETERİNER HEKİME YÜKSEK FİYAT İDDİASIYLA SOPALI SALDIRI KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde hasta olan büyükbaş hayvanı muayeneye etmeye giden veteriner hekim Ali İskender Bayazıt (31), tedavi ücretini yüksek bulan hayvan sahibi Tayfun Ş.'nin sopalı saldırısına uğradı. Sopanın kafasında kırıldığını söyleyen Beyazıt, "O sopa tahta olmayabilirdi. Demir olsa beni öldürürdü belki de akşam cenaze namazımı kılıyorlardı" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şekeroba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tayfun Ş. veteriner Ali İskender Bayazıt'ı telefonla arayarak ineğinin hasta olduğunu söyledi. Eve giderek ineği muayene eden Bayazıt, gerekli tedavi ve ilaç için ücretin 285 lira olduğunu söyledi. Ücreti fazla bulan Tayfun Ş. ile Bayazıt arasında tartışma çıktı. Bu sırada Tayfun Ş. yerden aldığı sopayla Bayazıt'a saldırdı.

Sopanın başında kırıldığını ifade eden Bayazıt, "Tam ilacı çekiyordum oğlum 'Siz ne kadar çok kazanıyorsunuz. Sizin yaptığınız insanların sırtından para kazanmak' dedi. Ben de 'Beğenmiyorsan git başkasına yaptır' deyince 'Topla ilaçlarını git' dedi. Aldım ilaçları gidiyorum sindiremedi herhalde arkadaş o an birbirimize girdik. Annesi araya girip 'Doktorum sen buna uyma' dedi. İlaçları alıp giderken sopayı yerden kapıp kafama geçiriyor. Sopa kırıldı. O an nevrim döndü atak yapacaktım sol tarafımdan kan akıyor. Elime kafama attım baktım kıpkırmızı kan, kafamda sızıyor" dedi.

'DEMİR OLSA CENAZE NAMAZIMI KILIYORDUNUZ'

Olayın ardından kendi imkanlarıyla kafasına tampon yapıp mahalledeki aile sağlığı merkezine gittiğini ve görevlilere haber vermesi üzerine gelen jandarma ekiplerine olayı anlatarak şikayetçi olduğunu belirten Ali İskender Bayazıt, daha sonra tedavisi için Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Bayazıt, "Savcılığa gidip şikayet dilekçesini de vereceğim. Bir daha böyle bir olayın yaşanmasını istemiyorum, daha da kötü olanı bir meslektaşımın bu yüzden ölüp de haberimi görmek de istemiyorum. O sopa tahta olmayabilirdi. Demir olsa beni öldürürdü belki de akşam cenaze namazımı kılıyorlardı" dedi.

Öte yandan Kahramanmaraş Veteriner Hekimleri Odası da yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Açıklamada şöyle denildi:

"Konu ile ilgili resmi süreç kendisi tarafından başlatılmış olup meslek odası olarak konunun yakın takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Aynı olayı hiçbir meslektaşımızın yaşamaması dileğiyle."

Görüntü Dökümü

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- Ali İskender Bayazıt'ın hastaneden çıkması

- Bayazıt ile röp.

- Bayazıt'ın sargılı kafasından detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 358 MB ====================================================== 4)DENİZLİ'DE 7 AYRI HIRSIZLIĞA 2 TUTUKLAMA DENİZLİ'nin iki mahallesinde toplam 7 hırsızlık olayına karıştığı belirlenip, saklandıkları evde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.Denizli'nin Honaz ve Merkezefendi ilçelerindeki son 2 hafta içerisinde 4 ayrı evden hırsızlık yapıldı. Ayrıca elektrik direklerinden kablolar ve 2 kamyonet çalındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm bu hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerinin H.B. ile K.H. olduğunu belirledi. İki şüphelinin Honaz ilçesindeki bir evde saklandıkları tespit edildi, dün (Perşembe) ortak operasyon düzenlendi. H.B. ile K.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı belirlenen 2 kamyonet ve 170 metre bakır kablo da evin önünde bulundu. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.