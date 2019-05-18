DHA YURT BÜLTENİ - 13

Hatay'da 1 asker şehit oldu (2)
ŞEHİT ÜSTÜN, TOPRAĞA VERİLDİ
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen Suriyelilere müdahale sırasında şehit düşen Onbaşı Ertuğrul Üstün (21) için memleketi Niğde'de cenaze töreni düzenlendi. Merkez Kayırlı köyü meydanında gerçekleştirilen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende acılı baba Ramazan ve anne Gülsüm Üstün, gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan şehidin anne ve babasını, yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Türk bayrağına sarılı tabuta kapanan yakınları da 'Seninle gurur duyuyoruz' diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Ertuğrul Üstün, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
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Merada ölü bulunan kadın, cinayete kurban gitmiş
TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için götürdüğü merada cesedi bulunan Sakine Oğuz'un (57) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 3 çocuk annesinin dövüldükten sonra başından tabancayla 2 el ateş edilerek, öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, kadının katil ya da katillerini belirlemek çalışma başlattı.
Hozat'ın Geçimli köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Sakine Oğuz, geçen perşembe günü öğle saatlerinde ahırdaki hayvanlarını çıkarıp, meraya otlatmaya götürdü. Saat 15.00 sıralarında Oğuz'un hayvanlarını otlattığı bölgeden geçen bir köylü, yerde hareketsiz yatan kadını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği ve Sakine Oğuz olduğu tespit edildi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Oğuz'un cansız bedeni, önce Hozat Entegre Hastanesi'ne ardından da otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yapılan otopside Oğuz'un çenesinde ve göğüs kafesinde şiddete bağlı kırıklar ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulundu. Kadının kafasına 2 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
CENAZESİNİ KADINLAR OMUZLADI
Sakine Oğuz için bugün Hozat Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ile acılı aile üyeleri ve köylüler katıldı. Cenazesi kılınan cenaze namazının ardından bir süre kadınlar tarafından omuzlarda taşınan Oğuz, Geçimli Köyü'nde toprağa verildi.
Jandarma, Sakine Oğuz'u öldüren katil ya da katilleri belirlemek için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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- Hozat Cemevi
- Cenazenin getirilmesi
- Dua edilmesi ve helallik alınması
- Cenaze namazı kılınması
- Kadınların tabutu omuzlaması
- Yürüyüş
- Tabutun cenaze aracına konulması
- Genel ve detay görüntüler
Haber -Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ-(DHA)
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İş makinesinin şarampole yuvarlanması kamerada
ELAZIĞ'da inşaatta çalışırken kontrolden çıkan iş makinesi şarampole yuvarlandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada sürücü hafif yaralandı.
Olay, Gülmez tepesinde meydana geldi. Gülmez tepesinde yapılan binanın inşaatında çalışan iş makinesi, bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı makine, şarampole yuvarlandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, devrilen iş makinesinden yaralı olarak çıktı. Hafif yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla çağrılan araçla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntü Dökümü
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- İş makinesinin kontrolden çıkması
- İş makinesinin şarampole devrilmesi
- Sürücünün kendini dışarı atması
- Vatandaşların yardıma koşması
- Sürücünün araç ile hastaneye götürülmesi
Haber:Erkan BAY-Kamera:ELAZIĞ,(DHA)
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Nusaybin'de bisiklet hırsızlığı kamerada
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, işitme engelli Ö.R.'ye (20) ait bisikletin binadan çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Perşembe günü Yeşilkent Mahallesi, İstasyon Caddesi'nde bulunan Doğan Apartmanı'nda meydana geldi. Duyma engeli Ö.R, Çarşamba günü bina girişindeki merdiven altına bıraktığı bisikletini bir sonraki gün bulamayınca ailesi güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Yapılan kontrolde kimliği belirsiz kişinin bisikleti alıp uzaklaştığını fark eden aile, bisikletin çalındığını anladı. Bisiklet, bir gün sonra bir genç tarafından kullanılırken bulundu. Gencin 50 TL'ye satın aldığını söylediği bisikleti çalan kişinin bulunması için ailenin şikayetiyle polis tarafından çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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- Güvenlik kamerası görüntüsü
- Bisikletin çalınması
- Kimliği belirsiz kişinin bisikletle uzaklaşması
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Ahmet AKKUŞ-Kamera: NUSAYBİN (Mardin),(DHA)
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi eklendi
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi eklendi. Başkan Böcek'in gözleri yeni tabelayı görünce yaşardı.
Antalya Büyükşehir Belediye binasının giriş kapısına Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 'Türkiye Cumhuriyeti' tabelası takıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda 2 büyük vinç kullanıldı. Önce vinç yardımıyla 'Türkiye' ibaresini yerleştiren 8 kişilik ekip, ardından 'Cumhuriyeti' ibaresini yerine astı. 24,5 metre uzunluğundaki tabelanın ardından binanın girişinde 'Türkiye Cumhuriyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi' ibaresi yer buldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Başkan Muhittin Böcek de belediyeye gelerek, inceleme yaptı. .
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN 100'ÜNCÜ YILINA DENK GETİRİLDİ
Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, 25 yıllık siyasi hayatında ilklere imza attıklarını söyledi. Daha önce de Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'ne T.C. ibaresini eklediklerini belirten Böcek, “Türkiye'de bazı belediye başkanı arkadaşlarım binalarına T.C. ibaresini ekledi. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeri' dediği güzel Antalya'mızda bir değişiklik olsun istedim. Bütünsel anlamda belediyemizin önüne 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresini astık. Özellikle bunu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk getirdik. Yarın bağımsızlık mücadelemizin başlamasının 100'üncü yılını kutlayacağız. Bu anlamda bu yazının Antalya'mıza yakıştığını düşünüyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Antalya Büyükşehir Belediyesi dış plan
- Belediyenin önündeki çalışmadan genel görüntü
- 'Türkiye Cumhuriyeti' tabelasının takılma aşamasından görüntüler
- İşçilerden görüntü
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in vatandaşlarda sohbet görüntüsü
- Röp1: Muhittin Böcek
- 'Türkiye Cumhuriyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi' tabelasından detay görüntü
- Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni dış planından genel görüntü
404 MB /// 3.38"
Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Aslı DURAN / ANTALYA, (DHA)
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Suriye'de; İHH, Kuveyt İİCO ve THY'den İftar
İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis şubesi, Kuveyt Uluslararası İslami Yardım Teşkilatı (İİCO) ve Türk Hava Yolları (THY) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Ahtarin'de bin kişilik iftar programı düzenlendi.
Kuveyt İİCO Kurumu, İHH ve THY'nin Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki Ahtarin ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Alluş Lisesi'nde verdiği iftara bölge halkından yaklaşık bin kişi katıldı.
Ramazan ayının gelmesiyle İHH, Kuveyt Uluslararası İslami Yardım Teşkilatı(İİCO) ve THY tarafından gönderilen yardımlarda savaş bölgelerindeki Suriyeli bin kişiye iftar verdi. Proje kapsamında 2 gün daha sürecek olan organizasyonda toplamda 3 bin kişi iftar sofralarında buluşturulmuş olacak.
İHH Suriye Çalışmaları Saha Koordinatörü Hasan Aksoy, yaptığı açıklamada, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 2019 Ramazan ayının 12. gününde Suriye'nin Kuzey Halep Bölgesi'ndeki Ahtarin ilçesinde iftar organizasyonumuzu yapmış bulunmaktayız. Bugünkü iftar programımızın sponsorları olan Türk Hava Yolları ve Kuveyt İİCO kurumuna yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yemeklerin hazırlanması
- İftar sofrasından görüntü
- Yetkilinin konuşması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS (DHA)
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