DHA YURT BÜLTENİ - 13

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için götürdüğü merada cesedi bulunan Sakine Oğuz'un (57) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 3 çocuk annesinin dövüldükten sonra başından tabancayla 2 el ateş edilerek, öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, kadının katil ya da katillerini belirlemek çalışma başlattı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen Suriyelilere müdahale sırasında şehit düşen Onbaşı Ertuğrul Üstün (21) için memleketi Niğde'de cenaze töreni düzenlendi. Merkez Kayırlı köyü meydanında gerçekleştirilen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende acılı baba Ramazan ve anne Gülsüm Üstün, gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan şehidin anne ve babasını, yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Türk bayrağına sarılı tabuta kapanan yakınları da 'Seninle gurur duyuyoruz' diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Ertuğrul Üstün, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Hozat'ın Geçimli köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Sakine Oğuz, geçen perşembe günü öğle saatlerinde ahırdaki hayvanlarını çıkarıp, meraya otlatmaya götürdü. Saat 15.00 sıralarında Oğuz'un hayvanlarını otlattığı bölgeden geçen bir köylü, yerde hareketsiz yatan kadını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği ve Sakine Oğuz olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Oğuz'un cansız bedeni, önce Hozat Entegre Hastanesi'ne ardından da otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan otopside Oğuz'un çenesinde ve göğüs kafesinde şiddete bağlı kırıklar ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulundu. Kadının kafasına 2 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

CENAZESİNİ KADINLAR OMUZLADI

Sakine Oğuz için bugün Hozat Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ile acılı aile üyeleri ve köylüler katıldı. Cenazesi kılınan cenaze namazının ardından bir süre kadınlar tarafından omuzlarda taşınan Oğuz, Geçimli Köyü'nde toprağa verildi.

Jandarma, Sakine Oğuz'u öldüren katil ya da katilleri belirlemek için çalışma başlattı.