DHA YURT BÜLTENİ-13

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI (EK)

1)KIZININ YAŞADIKLARINI ANNESİ ANLATTI İzmir'in Ödemiş ilçesinde Okan Karakaş'ın (28), cinnet getirip birlikte yaşadığı Gizem Tabak (24) ile 2 yaşındaki oğlu Kaan Kundakçı'yı av tüfeğiyle öldürüp ardından intihar girişiminde bulunmasının ayrıntıları da ortaya çıktı. Gizem Tabak'ın yaklaşık 3 yıl önce Selçuk'ta evli olduğu sırada iki çocuğun babası olan eşini terk edip Okan Karakaş ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi. Gizem Tabak'ın, bu birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Kaan'ın soy isminin ise hamilelik aşamasında resmi evliliğin davası devam ettiği için ilk eşininkini ile aynı olduğu öğrenildi. Kaan'ın dünyaya gelmesinden sonra Tabak'ın ilk eşinden boşandığı yakınlarınca ifade edildi.

ÇOCUĞUYLA TEHDİT EDİYORDU

Cinayet sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Gizem Tabak ile Kaan Kundakçı'ya otopsi yapıldı. Burada kızının ve torununun cenazelerini teslim alan Nihan Demirkıran, kızının ilk eşini terk ettiğini anlatıp, "Kızım bu adamı sevdi onun yanına gitti. Ancak onda her türlü kirli yaşam vardı. Alkol alıyordu, uyuşturucu kullanıyordu. Kızım ondan kurtulmaya çok çalıştı. Hatta savcılığa bile suç duyurusunda bulundu. Ancak her seferinde onun oğlunu aldı ve onunla tehdit ettiği için kızım yapamadı geri döndü. Sonunda hem kızımın hem de oğlunun canını aldı. Herkesten tüm sorumlulardan şikayetçiyim. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu kadın infazları son bulsun" dedi. Bu arada birlikte yaşadığı kadını ve oğlunun öldürüp canına kıymak isteyen Kaan Kundakçı'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Gizem Tabak ile oğlu Kaan Kundakçı'nın yarın öğle vakti Torbalı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------:

- Anne ile yapılan röportaj.

- Yakınlarının görüntüsü. İZMİR, (DHA) ==================================================== (YENİDEN)

2)ÖNCE TARLADA SONRA HASTANEDE ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 4 YARALI SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde, aralarında husumet bulunanlar tarlada karşılaşırken, tüfek ve tabancaların ateşlenmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hastanenin önünde çıkan kavgada bir kişinin tüfeğini ateşlemesi sonucu 1’i polis 2 kişi daha yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde, Arifiye Kumbaşı Mahallesi’nde tarlaların olduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre, kendilerine ait tarlaya çalışmaya gelen aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tabanca ve tüfekler ateşlenirken, Bilal Erman (31), Murat Erman (57) ve Fahri Harmancı (43) hayatlarını kaybetti. Abdullah Erman (62) ve Kamil Harmancı ise yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANENİN ÖNÜNDE TÜFEK ATEŞLENDİ

Çevik kuvvet ekipleri hastanenin önünde önlem aldı. Yaralıların kaldırıldığı hastanenin acil servisinin girişinde bir süre sonra taraflar arasında kavga çıktı. Yaralıların yakınları birbirine girdi. Çevik kuvvet polisleri olayı güçlükle yatıştırdı. Bir süre sonra hastanenin önünde kavga yeniden alevlendi. Hastane bahçesinde bir kişinin tüfeğini ateşlemesi sonucu saçmaların isabet ettiği 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alında. Yaşanan olaylar üzerine önlemler arttırılarak özel harekat polisleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜLÜR GEÇİLDİ Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya), (DHA) - ======================================================= 3)GAZİANTEP’TE, 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI GAZİANTEP’te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Şahinbey Spor Salonu'nda devam etti. Burada düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen'in günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı tören, öğrencilerin gösterileri ile son buldu. Görüntü Dökümü

---------------------------

- Anıta Çelenk konulması

- İstiklal Marşı

- Ahmet Kölemen'in konuşması

- Sporcuların gösterileri

- Genel ve detay görüntüler ( Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 308 MB 4)9 AY ÖNCE BOŞALTILAN DAİRE 2'NCİ KEZ YANDI DİYARBAKIR'da 9 ay önce boşaltılan bir apartmanın kapıcı dairesinde 2'nci kez yangın çıktı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'ndeki Hikmet Bey Apartmanı'nda 9 ay önce boşaltılan kapıcı dairesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Boş dairede birkaç ay önce de yangın çıktığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------

- Yangının meydana geldiği daire

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 254 MB ====================================================

5)ÇORUM'DA 19 MAYIS COŞKUSU ÇORUM’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100' üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Gençlik yürüyüşü düzenlendi. Hürriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşte protokol üyeleri ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından anıta çelenk sunuldu. Anıttaki tören, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin çelenklerini sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törenler daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda devam etti. Çorum Valisi Mustafa Çitçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, salonda bulunanların bayramını kutladı. Kutlamalarda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Gösteriler sırasında Hitit Üniversitesi öğrencilerinin jimnastik gösterisi de büyük beğeni alırken, yıl içerisinde spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Görüntü Dökümü

----------------

- Gençlik yürüyüş

-Gösteriler

-Detaylar (SÜRE:3 dk) (BOYUT 400 MB) Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- /ÇORUM, (DHA) ====================================================== 6)YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİNDEN 19 MAYIS ATLAYIŞI BURDUR Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayraklı atlayış gerçekleştirdi. Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri paraşütlerine taktıkları Türk bayraklarıyla 380 rakımlı Avşar Tepe'den Burdur Gölü kenarına atlayış yaptı. Kulüp Başkanı Bahri Kılıçaslan, 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümüne vurgu yapmak için Türk bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdiklerini söyledi. Kılıçaslan, "19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Biz de bu amaçla kulübümüzdeki arkadaşlarımızla birlikte ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 100'üncü yılında atlayış gerçekleştirdik" dedi.

Yamaç paraşütçüsü Ahmet Çay da 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde atlayış yapmaktan mutlu olduğunu aktardı.