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DHA YURT BÜLTENİ-13

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:24 | Son Güncelleme

(YENİDEN) 1)MUHTARIN MİNİBÜSÜNE OKUL ÖNÜNDE SALDIRI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI  DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları köyü muhtarı Hasan Bıkmış'ın (34) kullandığı minibüse, husumetlileri tarafından okul önünde uzun namlulu tüfek ve tabancalarla ateş açıldı.

(YENİDEN)
1)MUHTARIN MİNİBÜSÜNE OKUL ÖNÜNDE SALDIRI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları köyü muhtarı Hasan Bıkmış'ın (34) kullandığı minibüse, husumetlileri tarafından okul önünde uzun namlulu tüfek ve tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda muhtar Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) öldü, eşi Emine Bıkmış ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet Bıkmış yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Hazro'nun Kırmataş köyünde meydana geldi. Aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları Köyü muhtarı Hasan Bıkmış'ın kullandığı 21 BP 956 plakalı minibüs, Kırmataş İlkokulu önünde hareket halindeyken, husumetlileri olduğu belirtilen 4 kişi tarafından uzun namlulu tüfek ve tabancalarla ateş altına alındı. Saldırganlar kaçarken, yoldan çıkıp arazide duran minibüsteki sürücü Hasan Bıkmış ile babası Piresin, eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış yaralandı. Silah sesleriyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki hastanelere götürüldü. Acil servislerde müdahale edilen yaralılardan muhtar Hasan Bıkmış ve babası Piresin Bıkmış kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cesetleri otopsi için morga konulurken, tedavileri devam eden Ahmet ve annesi Emine Bıkmış'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Olay yeri ve hastanelerde güvenlik önlemi alan jandarmalar, gri bir otomobille kaçtıkları belirtilen olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşamını yitiren Hasan Bıkmış'ın, İzmir'de yaşayan kız kardeşini tartakladığı için kardeşlerini bu kente gönderip, eniştesini dövdürdüğü, pusuyu kuranların da eniştesinin yakınları olduğu iddia edildi.

Görüntü Dökümü
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- Hazro Devlet Hastanesi
- Güvenlik önlemi
- Olay yeri
- Tarar minibüs
- Ambulans ve güvenlik güçleri

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,(DHA)

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ÜVEY BABAYA, MİNİK ABDÜLKADİR'İ DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTI (EK)
2)MİNİK ABDÜLKADİR’İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

İzmir’de, annesi Ayşe T. tarafından üvey babasının dövmesiyle hayatını kaybettiği öne sürülen 3 yaşındaki Abdülkadir Doğan için Basmane Çorakkapı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları, Abdülkadir Doğan’ın minik tabutu önünde uzun süre gözyaşı döktü. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından araca konulan cenaze, Uzundere TOKİ Mezarlığı’na defnedildi. Öte yandan, olay sonrasında gözaltına alınan üvey baba Bilal T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü
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- Tabuttan görüntü
- Cenaze namazından görüntü
- Cemaatten görüntü
- Tabutun cenaze aracına konmasından görüntü
- Genel ve detay görüntü
- Tepecik Hastanesi’nin önünden görüntü
- Adli Tıp’tan görüntü
- Muhabir Davut Can’ın anonsları

(Haber: Davut CAN

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