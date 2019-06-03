DHA YURT BÜLTENİ - 13

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı BARTIN’da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, Bartın Kozcağız yolu Eskihamidiye köyü mevkiinde meydana geldi. Ferdi Ünal (32) yönetimindeki 74 AK 880 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilin içinde sıkışan Tuana Ünal (8) ve Aysima Ünal (7) itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Ferdi Ünal, İhsan Ünal (38), Tuana Ünal ve Aysima Ünal, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Yaralanan çocuktan görüntü

Vatandaşların cep telefonu ile görüntü çekmesi

Detaylar HABER-KAMERA: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ============ Gaziantep'te bayram arifesinde şehitlik ziyareti GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Ramazan Bayramı arifesinde, Gaziantep'te, şehit ailesi ve yakınları şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için dualar edildi. Çevresine Türk bayrakları asılan Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, belediye başkanları, askerler ile STK temsilcileri katıldı.

Kuran-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından Vali Gül ile beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bırakıp, acısını paylaştıkları ailelerin bayramını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kur'an okunması

- Dua edilmesi

- Şehit mezarlarına karanfil bırakılması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA) ============== Ürünü yanan çiftçinin, 260 bin TL maddi zararı oluştu AYDIN'ın Germencik ilçesinde besici Gökhan Cinbaş'a ait ot deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 8 bin paket ot ile 2 römork yanarken, 260 bin TL maddi zarar oluştu.

Turanlar Mahallesi'nde besici Gökhan Cinbaş'a ait ot deposunda, bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yangını öğrenen Cinbaş da olay yerine koştu. Kısa sürede depoyu ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın yangını kontrol altına alarak söndürdü. Besici Cinbaş, hayvanları için depoda beklettiği 5 bin arpa otu ve 3 bin fiğ otunun ayrıca 2 römorkunun yanışını oturarak dalgın gözlerle izledi. Ramazan Bayramı arifesinde hayvanlarının yiyeceğinin yangında kül olduğunu belirten Cinbaş, "250 bin TL'lik zararım var. Bayram öncesi tüm emeklerim boşa gitti. Çok üzgünüm" dedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahmut Serdar Adanır, "Ekiplerimiz yoğun duman ile yangının verdiği zorluklarla mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından görüntü

- Yangın söndürme anı

- Çiftçi Gökhan Cinbaş'ın oturarak yanan otları izlemesi ve konuşması

- İtfaiye Daire Başkanı Mahmut Serdar Adanır'ın konuşması Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ============= Küçük Menderes'ten sulama yapan üreticiden, kirliliğe tepki İZMİR'in Tire ilçesindeki bazı üreticiler, arazilerini suladıkları Küçük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin arttığını belirterek, önlem alınması çağrısı yaptı. Bereketli topraklarında üretilen ürünleri Türkiye'nin bir dört yanına satılan Küçük Menderes Havzası'nda kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Yer altı sularının yetersizliği nedeniyle tarlalarını sulamak için kaynak bulamadıklarını belirten çiftçiler, Küçük Menderes Nehri'ne yöneldi. Ancak nehrin Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaların atık su bırakması nedeniyle kirletildiği belirtildi. Kirli nehirden aldıkları sularla tarlalarını sulamak zorunda kaldıklarını vurgulayan üreticiler, tepki gösterdi. Ürettikleri ürünleri kendilerinin de çocuklarıyla birlikte tükettiğine dikkat çeken çiftçiler, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

'BU SUYA TEMAS EDEN ÜRETİCİ HASTA OLUYOR'

Bölgedeki çiftçilerden Osman Yazar, "Bölgede patates, karpuz ve mısır tarlalarımız var. Nehirde kirlilik mevcut. Bu suyun temizlenmesi için elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Şu içler acısı durumu, herkesin görmesini istiyoruz. Üreticiler bu suyla, ürünlerini suluyor. Bu suya temas eden üreticilerimiz hasta oluyor. Burada şu anda herkes mikrop taşıyor. Bu sorun karşısında herkesin birlik olması lazım" dedi.

Derebaşı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Mehmet Çakırer ise şöyle dedi:

"Bölge olarak şu anda Aktaş Barajı'ndan da Zeytinova Barajı'ndan su alamıyoruz. Zeytinova Barajı'nın suyu Bayındır'a gidiyor. Bizler barajdan bu nehre su bırakılmasını istiyoruz. Bölgemiz susuz ve üretim sayısı günden güne düşüyor. Bu sadece tarımı değil hayvancılığı da olumsuz etkiliyor. Bu su ile sulanan ürünleri hepimiz tüketiyoruz. Biz sorunlarımızın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Küçük Menderes Nehrimizin eski günlerine kavuşmasını diliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nehirden görnütü

- Üreticiler açıklama- Kirli suyla tarla sulama Haber- Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA) ============== Bakan Yardımcısı Ersoy: Trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruz İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bayram süresince 185 bin kişilik görev ordusuyla yollarda denetim yaptıklarını belirterek, "Trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruz" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı Afyonkarahisar- Ankara Karayolu'ndaki Susuz Kavşağı'nda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma trafik ekiplerinin denetimine katıldı. Sürücülere, emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunulan denetimde, Bakan Yardımcısı Ersoy sürücülere uyarıcı bilgiler içeren broşürler verip, çocuklara kırmızı düdük ile oyuncak hediye etti. Ersoy ve trafik polisleri çocuklara ayrıca 'Sürücü seyahat karnesi' de verdi. Ersoy, çocukların, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretleyebileceklerini söyledi. Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Toplam 185 bin kişilik görev ordusuyla yollarımızda denetimlerimizi ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu sayede inşallah bugüne kadar gerek vatandaşlarımızın gösterdiği yakın ilgi alaka, gerek basınımızın verdiği destekle trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruz. Bunun kalıcı olabilmesi için sizlerin de desteğiyle bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte bu işin üstesinden de geleceğimizi umuyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz, ağlamadan, üzülmeden acı çekmeden bir bayram geçirebilmek için sürücülerimizden çok basit bir şey istiyoruz, temel olarak kurallara uysunlar, özelde de lütfen emniyet kemerlerini taksınlar, aşırı hızdan kaçınsınlar ve araç kullanırken telefonla oynamayı bıraksınlar. Böylece bugün elde ettiğimiz başarının çok daha fazlasını elde edeceğimize ve milletçe bu işin üstesinden çok daha rahat gelebileceğimize inanıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ersoy denetimlere katılırken detay

- Ersoy durdurulan araçlarda sürücü ve yolcularla konuşurken detay

- Ersoy uyarılarda bulunurken detay

- Genel detaylar

- Ekiplerden detaylar

- Ersoy'un konuşması

- Toplu fotoğraf detay HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ============ Muhtarlığı iptal edilen babasının yerine seçildi VAN'ın Gürpınar ilçesinin Bölmeçalı Mahallesi'nde yenilenen muhtarlık seçiminde, sabıka kaydı çıktığı için 31 Mart'ta kazandığı muhtarlığı iptal edilen Abdullah Balıkçı'nın oğlu Abdulaziz Balıkçı (20), muhtar seçildi. Gürpınar'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Bölmeçalı Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Abdullah Balıkçı muhtar olarak seçildi. Ancak, Balıkçı'nın sabıka kaydının olduğunu tespit eden Yüksek Seçim Kurulu, Bölmeçalı Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Muhtarlık için Abdullah Balıkçı'nın oğlu Abdulaziz Balıkçı ve Naci Aktaş aday oldu. Mahallede dün yeniden seçim yapıldı. Abdulaziz Balıkçı, 284 seçmenin bulunduğu mahallede 132 oy alarak muhtar seçildi.

'GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIM' Bölmeçalı Mahallesi'nin sıkıntı ve sorunlarını bildiğini belirten Abdulaziz Balıkçı, "30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerinde babam Abdullah Balıkçı muhtar adayı oldu. Her iki seçimde de kazanmasına rağmen sabıka kaydı bulunduğu için muhtarlığı düşürüldü. Aile büyüklerim benim aday olmamı istedi. Ben de aday oldum. Mahalledeki sorunları biliyorum. Mahalle sıkıntıları için elimden geleni yapacağım. Güzel hizmetler yapacağıma inanıyorum. Mahallemizin yolları kötü. Asfalt çalışması yapmak için yetkilerle görüşeceğiz. 132 oy alarak muhtar oldum fakat mahallemde bana oy veren vermeyen herkes benim için eşittir. Yaşıma göre ağır bir görev olduğunun farkındayım ama bu görevi iyi yapacağımı düşünüyorum. Yaşıtlarıma da örnek olacağım. İnşallah Rabbim mahallemize güzel hizmetler yapmayı nasip eder" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhtar seçilen Abdulaziz Balıkçı'nın vatandaşlarla tokalaşması

-Abdulaziz Balıkçı'nın konuşması

-Detaylar Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)

============= 10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi KOCAELİ'nin Dilovası Belediyesi, belediyeye ait dükkanı yaklaşık 10 yıldır kira vermeden, inşaat firması olarak kullanan Hacı K.’ye biriken kira borcunu ödemesini bildirip, tahliye yazısı gönderdi. Hacı K., Dilovası Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni kurup, dükkanı, dernek merkezi olarak gösterdi. Dilovası Belediyesi'ne ait Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkan, yaklaşık 10 yıl önce Hacı K. tarafından kullanılmaya başladı. Kira sözleşmesi olmayan ve aradan geçen sürede kira ödemeyen Hacı K.'den, belediye biriken kira ücretini talep etti. Ayrıca inşaat firması olarak kullanılan dükkan için tahliye kararı aldı. Kararın tebliğ edildiği Hacı K., dükkanı boşaltmamak için Hacı K. Dilovası Şehit ve Gazi Aileler Derneği'ni kurup, dernek merkezi olarak da dükkanı gösterdi. Dernek merkezi olarak da kira ödemeyen Hacı K.'nin, borçlarını ödememesi halinde Dilovası Belediyesi'nin hukuki yollara başvuracağı belirtilirken, yaşananlardan haberdar olan dernek yönetiminin de durumdan rahatsız olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Dükkanın görüntüsü

-Dükkan önünde anons

-Dükkan kapısındaki kilit

-Dükkanın bulunduğu caddenin görüntüsü HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA) ===================================== Örnekköy sahilinde caretta sürprizi DÜNYADA nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalardan biri, dün gece Antalya Lara'daki Örnekköy sahilinde kumsala çıkarak yumurtalarını bıraktı. Caretta caretta, Akdeniz'de en önemli yuvalama alanlarının olduğu Antalya'da koruma altındaki 9 bölgenin dışında, halk plajı olarak kullanılan Lara kumsalında görüldü. Dün gece saatlerinde vatandaşların ve tatilcilerin yoğun olduğu Örnekköy sahilinde yumurtlamak isteyen caretta sürprizi yaşandı. Sahilde bulunanlar arasındaki Veteriner Hekimleri Odası eski başkanı ve Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Örnekköy sahilinde yumurtlamak için kumsala çıkmak isteyen bir caretta caretta'nın çektiği zorluk ve mücadelesine tanık olduklarını söyledi. Kumsala çıkma hamlesinin ilkinin başarılı olamadığını belirten Saygılı, “Geri denize dönüp daha kuytu bir yerden çıktı. Plaj çalışanlarının desteğiyle yumurtladı ve denize geri döndü. Plaj çalışanları yumurtlama bölgesini koruma altına aldı. Çabaları takdire şayandı" dedi.