DHA YURT BÜLTENİ - 13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı'ndaki Tuzluca üs bölgesi ziyaretinin ardından helikopterle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde konuşlu 8'inci Taktik Jandarma Alay Komutanlığı'na geçti. Buradaki askerlerle bayramlaşan Bakan Soylu, Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan'ın da katıldığı bayramlaşma programına katıldı. CUMHURBAŞKANINI TELEFONLA ARADI Halkla tek tek tokalaşıp bayramlaşan Bakan Soylu, burada da telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı arayıp Beytüşşebaplıların selamını iletti. Ardından telefonla Beytüşşebaplılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Beytüşşebaplı kardeşlerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim bu bayramımızı birliğimize, beraberliğimize inşallah kardeşliğimize vesile kılsın diyorum. Bayramın Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak hep birlikte birlik ve beraberliğimize vesile kılmasını diliyorum. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermesin diyorum. Birbirimizi Allah için sevelim, birbirimizle inşallah bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Böylece de inşallah geleceğe çok daha güçlü bir şekilde yürüyelim diyorum ve sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun." 'BU COĞRAFYAYI HAKİKATEN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE DEMOKRASİYE KAVUŞTURUYORUZ' Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada bayramı Beytüşşebaplılarla birlikte geçirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bölge insanının çok sıkıntılar çektiğine değinen Bakan Soylu, "Bu coğrafya çok sıkıntı çekti. Artık bu coğrafyada güllerin açılmasının, sevinç çığlıkları atılmasının, sevgi çiçekleri açılmasının zamanıdır. Bu coğrafyada çocuklarımızın her birinin Allah nasip edecek inşallah doktor, mühendis, öğretmen, eczacı olmasının zamanıdır. Şimdi bu coğrafyayı hakikaten özgürlüğüne ve demokrasiye kavuşturuyoruz. Birbirimiz için fedakarlık yapmazsak, birbirimizi sevmezsek, biliyorsunuz tam iman etmiş sayılmayız. İnancımız da bu, kardeşliğimizde bu. Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılalım hep beraber, gerisi kolay. Bu coğrafyanın her birini gül bahçesine çevireceğiz. Irak'tan, Suriye'ye, Yemen'den, Sudan'a, Libya'dan etrafımızda sıkıntıda olan her noktaya kadar bunu birlik içerisinde yaparsak başarabiliriz. Bu toprakların bir tek şifresi var, o da tevhit. Tevhitten, birlikten ayrılmayalım. Allah birlik ve beraberlik içerisinde olanların yardımcısıdır. Ona inanalım ve onunla amel edelim" dedi. 'BU TOPRAKLARIN MAKUS TALİHİNİ BİRLİKTE YENİYORUZ' Bakan Soylu, istihdam imkanlarıyla bölgenin makus talihinin birlikte yenildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu toprakların makus talihini birlikte yeniyoruz. Çocuklarımızı bu musibete teslim edemeyiz. Kim kendi çocuğunu teslim eder? Hiç kimse. İşte devletiyle, partisiyle, siyasetiyle, belediye başkanıyla, doktoruyla, görevlisiyle, öğretmeniyle, eczacısıyla, kaymakamıyla, jandarmasıyla, polisiyle, korucusuyla, vatandaşıyla hep birlikte güzel bir adım atıyoruz. Hepimiz sevginin evlatlarıyız. Büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu dünyayı bir sınav dünyası olarak görüyoruz. Sadece 780 bin kilometrekareye değil dünyaya söyleyecek sözümüz var. Bugün herkesin kendisini ifade ettiği bir Türkiye var. Burada bu bayramda büyük bir kucaklaşma ve büyük buluşma ortaya koydunuz. Hiç endişe etmeyiniz, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ne varsa Şırnak'ta, Beytüşşebap'ta Doğu ve Güneydoğu'da da olacak. Hep beraber kucaklarımızı açalım, kardeşliğimizi haykıralım. Hep beraber bizi kötü yollara çekmeye çalışanları, elimizin tersiyle itelim. Biz buna muktediriz." 'HEP BİRLİKTE YARINLARA GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ' Bakan Soylu, çocuklarının aydınlık geleceğe yürüdüğü Türkiye'yi birlikte oluşturulacağını kaydederek, "Bundan sonrasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın aydınlık bir geleceğe yürüdüğü Beytüşşebap ve Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. Edirne'den Beytüşşebap'a, Kars'tan Uludere'ye, Antalya'dan Şırnak'a kadar herkesin yaşayacağı Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. Bundan iki yıl önce Mardin'e 100 bin turist gidiyordu. Bugün huzur var, 500 bin turist gidiyor. Bundan iki yıl önce Antalya'ya 6 milyon turist gidiyordu. Bu yıl 16 milyonu tamamlayacağız. Bundan iki yıl önce İstanbul'a 9 milyon turist gidiyordu, yılsonunda 15 milyona ulaşacağız. Bu huzuru sağladıktan sonra bilesiniz ki hep birlikte yarınlara güçlü adımlar atacağız. Doğu ve Güneydoğu, Anadolu, Ege ve Karadeniz de cıvıl cıvıl olur. Yeter ki hiç hak etmediğimiz maliyetlerle karşı karşıya kalmayalım" diye konuştu. Bakan Soylu programın ardından belediyeye geçip, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Habib Aşan'a hayırlı olsun dileklerini iletip, Şırnak'a geçti.

İzmir'de yaşayan şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Evlatlarının şehit haberini yıyar önce alanların acısı da birkaç yıl önce alanlar kadar tazeydi.

Şehitlikte Türk bayrakları asılı mezarlara çiçek bırakan aileler, mezarları temizledi, yakınları için dualar okudu. Oğlunu 1998 yılında kaybeden baba İlhan Karadoğan, piyade üsteğmen Osman Karadoğan'ın bayramdaki ilk ziyaretçisi oldu. Tek oğlunu toprağa verdiğini anlatan Karadoğan, "5 Şubat'ta PKK ile çatışmada şehit oldu. 7 Şubat da doğum günüydü, 27 yaşına girecekti. Her bayramda buraya gelirim. Bir kızım, bir oğlum vardı. Şehit oldu, yapacak bir şey yok" dedi. Oğlu Okan Özkuman'ın mezarı başında oturan gözü yaşlı anne Müberra Özkuman da "1992'de Tunceli'de öldü. Bugün bayram ama ben ne hissedeyim, sadece üzülüyorum. Tek evladımdı. Ona her bayram gelirim" diye konuştu.

25 YIL ÖNCEYİ BUGÜN GİBİ YAŞIYOR

1994 yılında Van'da şehit olan kardeşi Engin Demirci'yi ziyaret eden Bilgin Demirci de kardeşinin mezarına su döküp temizleyerek, çiçeklerini tazeledi. Ailesi olarak yıllardır aynı üzüntüyü paylaştıklarını dile getiren Demirci, şunları söyledi:

"Kardeşim Van'da şehit oldu. O günden bugüne üzüntümüz unutulacak gibi değil. Sanki bugün gibi hissediyoruz. Bir yandan da az da olsa güzel haberler alıyoruz. Katiller tek tek temizleniyor ülkemizden. Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen hainlerle mücadelemizi aşacağız inşallah. Ülkemizi parçalama girişimlerinin üstesinden gelinmesi bizi mutlu ediyor. Bayrağımız altında güçlü olmak bizi memnun ediyor. Bu insanlar canını feda etmeseydi bayramların yaşanması zordu. Kardeşimin acısını unutmam mümkün değil. Sanki bugün yaşıyoruz. 25 yıl oldu. Unutmak çok zor. Her bayram geliyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü ve diğer özel günlerde burayı ziyaret ediyor, dualarımızı okuyoruz."

OYUN ARKADAŞINA DUA ETTİ

Kadifekale Hava Şehitliği'nin her yaştan ziyaretçileri arasında iki kız kardeş Ceren Tayboğa ve kardeşi Azra Tayboğa da yer aldı. 2010 yılında şehit olan Serhat Aslan'ın kabrini ziyaret eden Tayboğa kardeşler yakınları ve tüm şehitler için dua etti. Şehit Aslan'ı oturdukları mahalleden tanıdığını belirten abla Ceren Tayboğa, "Buraya gelince çok duygulanıyorum. Buradan her geçişimde savaşları düşünüyorum, içimi hüzün kaplıyor. Sadece biri için değil hepsi için dua ediyorum. Serhat ağabey öldüğünde ben küçüktüm. Tek anımız mahallede oynadığımız oyunlardı. Allah hepsine rahmet versin" dedi.