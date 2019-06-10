DHA YURT BÜLTENİ - 13 Hatay, şehidini toprağa verdi Suriye'nin Azez kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt(24), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin cenazesi ilk olarak helallik alınması için ilçeye bağlı Yeşil Mahalle'deki babası Mevlüt, annesi Leyla Kurt'un oturduğu evin önüne getirildi. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi uğurlama törenin düzenleneceği Çamlık Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Leyla Kurt, törenin düzenlendiği mezarlığa yakınlarının yardımı ile gelebildi. Cenazenin mezarlığa girişi sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganı attı. 2 ay sonra nişan yapmak için hazırlık yaptığı öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze aracının gelişi

-Şehidin araçtan indirilmesi

-Namazın kılınması

-Helallik alınması

-Şehidin annesinden görüntü

-Genel ve detaylar SÜRE:03'19" BOYUT:372 MB Haber:Akif ÖZDEMİR-Sedat İSKENDEROĞLU- Kamera:Eser PAZARBAŞI/DÖRTYOL,(Hatay), (DHA) =================== Oyuncu Haktan Pak'ın cenazesi toprağa verildi İzmir'de, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Haktan Pak'ın cenazesi, ailesi ve tiyatrocu dostlarının katıldığı törenle, toprağa verildi.

'Hayatboyu', 'Kolpaçino', 'Ruhumun Aynası', 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz', 'Hırsız var' gibi ünlü projelerde yer alan ve son olarak, 'Yasak Elma' dizisinde 'Mustafa' karakterine hayat veren oyuncu Haktan Pak, bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve son zamanlarda da çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ettiği İzmir'deki hastanede, önceki gece saatlerinde hayatını kaybetti. Vefatının ardından Haktan Pak için çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi. Pak'ın, 2012 yılında evlendiği ve geçen yıl boşanma davası açtığı Müge Turanlı, "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.." mesajını paylaşırken, oyuncu Serdal Genç ise, "2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum" diyerek duygularını dile getirdi. Pak için, Alsancak semtindeki Hocazade Camisi'nde cezane töreni düzenlendi. Törene, oyuncunun abisi Hakan Pak ve ablası Sefa Ural'ın yanı sıra, tiyatrocu dostları da katıldı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Karabağlar'daki Paşa Köprüsü Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, çok sayıda film yapım şirketi de çelenk gönderdi.

HAKTAN PAK KİMDİR?

6 Mayıs 1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Haktan Pak, İzmir Atatürk Lisesi'nde, ortaöğretimini bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi/Viyana Teknik Üniversitesi/Viyana Franz Schubert Konservatuarı'nda lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında oynadığı Hoşgeldin Hayat filminde Damat Metin karakterine hayat verdi. Son yıllarda TV dizilerinde de rol alan Haktan Pak Evlat Kokusu adlı dizide Serdar karakterine hayat verdi. Hayatboyu, Kolpaçino, Ruhumun Aynası, Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Hırsız var gibi ünlü projelerde yer alan Pak, son olarak Yasak Elma dizisinde ise Mustafa karakterine hayat vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazeden namazından görüntü

- Abisi Hakan Pak ve ablası Sefa Ural'dan görüntü

- Tabuttan görüntü

- Çelenklerden görüntü

- Tabutun omuzlanmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) ================ Kazanın ardından herkes seferber oldu ama Muhammed yaşatılamadı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Doğan'a (12) otomobil çarptı. Çevredekiler tişörtlerini çıkartıp çocuğun başından akan kanı durdurmaya çalışırken, yoldan geçen bir doktor da duran kalbine masaj yaptı. Hastaneye kaldırılan Muhammed, müdahaye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Seyrantepe köprülü kavşak çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek için çitlerden atlayan Muhammed Doğan'a, Mustafa Y.'nin kullandığı 34 BGU 671 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuğun başı yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Otomobil sürücüsü şoka girerken, kazayı görenler yerde yatan çocuğun başından akan kanı durdurmak için tişörtlerini çıkartarak üzerine bastırdı. Yoldan geçen bir doktor da çitlerin üzerinden atlayarak kalbi duran Muhammed'i kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağırlaşan Muhammed, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada doktorların yaptığı müdahalelere rağmen Muhammed kurtarılamadı. Hastaneye akın eden çocuğun yakınları sinir krizi geçirirken, sürücü Mustafa Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Muhammed Doğan'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.

Görüntü Dökümü

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Doktorun çitlerden atlaması

Kalp masajı yapması

Bazı vatandaşların tişörtlerini çıkarması

Ambulansın gelişi

Muhammed Doğan'ın sedyeye konulması

Ambulansın gidişi

Hastaneden detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 535 MB Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) =============== Herkes seferber olmuştu; 7 yaşındaki Emir hayata tutunamadı Rize'nin Ardeşen ilçesinde lösemi tedavisi gören ve sosyal medyada başlatılan kampanya ile aralarında dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı yüzlerce gönüllünün seferber olmasıyla, aranan uygun ilik bulunan Emir Şeremet (7), nakilin yapılmasının ardından 25 gün sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Ardeşen ilçesinde öğretmen Murat ve Nevin Şeremet çiftinin oğulları Emir'e geçen yıl lösemi teşhisi koyuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Emir için yakınları sosyal medya hesabından nakil için ilik bağışında bulunulmasını istedi. Paylaşım üzerine sosyal medyada kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Kızılay'ın aracına ulaşan gönüllüler kök hücre ve kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kampanyada, binlerce kişi kök hücre, ve kan bağışında bulundu. Kampanyaya Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da destek verip, form doldurarak kök hücre ve kan bağışı için gönüllü olmuştu.

NAKİL YAPILDI, FENALAŞTI

Gönüllülerin bağışı ile bulunan uygun ilik Emir'e nakledildi. Ancak sonradan vücuduna uyum sağlamayan ilik alındı. Küçük çocuk bulunan yeni ilik ise 25 gün önce Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Emir'e nakledildi. Bu kez nakledilen ilik Emir'in vücuduna uyum sağladı. Ancak küçük Emir, ilik naklinden sonra fenalaştı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Emir, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Emir için Ardeşen ilçesi Merkez Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Emir'in tabutunun üzerine tuttuğu takım olan Trabzonspor'un bayrağı konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Emir, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.