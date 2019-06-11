DHA YURT BÜLTENİ - 13

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yol inşaatında çalışırken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 9 çocuk babası Abdurrahman Bilici (57) ile 2 çoçuk babası yeğeni Mehmet Sait Bilici (29), Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak dün terör örgütü PKK'lıların saldırısında müteahhit Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici hayatını kaybetti. Şehit olan amca ve yeğeni için Van'ın Erciş ilçesinde tören düzenlendi. İlçe merkezinde bulunan Kara Yusuf Paşa Camii avlusunda düzenlenen törene, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. DR. Hamdullah Şevli, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar ile amca ile yeğeninin yakınları katıldı. Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin cenazeleri önce evlerine götürülerek helallik alındı. Daha sonra cenaze aracıyla Kara Yusuf Paşa Camisine getiren Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, öğlen namazı sonrası cami avlusuna getirilerek, cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Sabahattin Kesti dua etti. Tabutların taşınması sırasında cami avlusuna gelen amca ev yeğenini yakınları gözyaşlarına boğuldu. Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin tabutları burada bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla toprağa verilecekleri Latifiye Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammet Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeler burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit işçilerin cenazelerinin camiye getirilişi

-Cami avlusunda kılınan cenaze namazı

-Cenaze törenine katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar

-Türk bayrağına sarılı cenazeler

-Şehitler için duaların okunması

-Törenden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN- Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-(DHA)-

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Hak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşü başladı

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 işçiye destek amacıyla Hak-İş Sendikası'nca Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatıldı. Bolu Belediyesi ve CHP Bolu İl Başkanlığı'na siyah çelenk bırakılmasının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla başlayan yürüyüşün, 22 Haziran'da tamamlanması bekleniyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı sözünü verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 49 gün önce, Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. İşçilerin 49 gün boyunca devam eden eylemlerinin ardından bugün Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başladı.

Yürüyüş öncesi Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş'e bağlı sendikalarının yöneticileri, temsilcileri ve üyeleri ile işten çıkarılan işçiler, Bolu Belediye binası önünde toplandı. Yürüyüşe katılanlar, önce Bolu Belediyesi'ne ardından CHP Bolu İl Başkanlığı'na siyah çelenk bırakarak yola çıktı. Yürüyüş öncesi topluluğa seslenen Genel Başkan Arslan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 700 arkadaşımız adına sembolik olarak devam eden bu çadır eylemi 49 gündür birilerine mesaj vermeye çalışıyor. Bir taraftan Hak-İş üyesi olduğu için Hizmet-İş Sendikası üyesi olduğu için ve diğer Hak-İş'e bağlı sendikaların üyeleri oldukları için baskılarla sendikalarımızdan istifa ettirilen arkadaşlarımız her gün sayıları artarken, bir taraftan seçim meydanlarında noterden taahhütname yayınlayıp 'Biz hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız. Hiçbir işçimizin işine son vermeyeceğiz' diyerek elinde noterden taahhütname yayınlayan, bir taraftan Kur'an öperek millete mesaj veren Bolu Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Bu noter taahhüdü nerede kaldı? Bizi duyun. Bizi anlayın. Bizi fark edin. Bizim bir tek amacımız var. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi ve geleceğimiz istiyoruz. Biz siyaset sendika ilişkilerini demokratik süreçlerle takip ettik; ancak bize karşı bir hınç var. Bize karşı bir düşmanlık var. Daha mazbatayı almadan üyelerimize saldırıyorlar. Sendikalarımıza saldırıyorlar. Ne bu karşı duruşluk nedir? Hak-İş ve sendikaları size ne yaptı?"

Yürüyüş, D-100 yolu üzerinde gerçekleştirilirken, 22 Haziran'da CHP Genel Merkezi önünde sonlanması planlanıyor.