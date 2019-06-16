DHA YURT BÜLTENİ-13

Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Cehennem Deresi'ndeki operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'dan geriye, Gabar Dağı'nda nöbetteyken iftar sofrasında Türkiye'ye selam gönderdiği görüntüler kaldı. Meteler Jandarma Özel Harekât Taburu'nda görevli silah arkadaşlarıyla Gabar Dağı'nda nöbetteyken 1700 metre rakımlı Gotitepe'de açtıkları iftar sofrasının başında konuşan Jandarma Teğmen Şafak Evran, "Ramazan kardeşliğimizin adı Şırnak. Bugün Şırnak'ta, Meteler Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı olarak 1700 rakımlı Gotitepe, Gabar Dağı bölgesinde vatanımızın, milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevimizi yerine getiriyor, nöbet başında iftarımızı açıyoruz. Buradan sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, değerli ailelerimize, yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz" dedi. Şehit Jandarma Teğmen Evran ve arkadaşlarının yer aldığı video, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından 27 Mayıs'ta, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için, her şartta ve zorlukta mücadele eden kahraman @Jandarma'mızın, Şırnak Gabar Dağı'ndan tüm Türkiye’ye selamı var! #GönlümüzBirSoframızBir" notuyla paylaşılmıştı.

Nevşehir'de katıldıkları eğitimin ardından hafta sonu tatili için Mersin'e gitmek için yola çıkan Uzman Çavuş Serkan Çelik yönetimindeki 60 AS 123 plakalı otomobil, Tarsus-Adana istikametinde bariyerlere çarptı. Kazada, Uzman Çavuş Sinan Arslan ve Fatih Şahin hayatını kaybetti, sürücü Serkan Çelik ise ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta meydana geldi. Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. Ş.U., burada yanındaki komando bıçağını çıkarıp, birlikte çay içtiği babasının boğazına sapladı. Hemen sokağa çıkan Ender U., işyerinin bitişiğindeki kahvehanede oturanlardan yardım istedi. Boğazına tampon uygulanan E.U. için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, Ender U.'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Ender U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

ANTALYA'da 16 yaşındaki Ş.U., birlikte çay içtiği babası Ender U.'nun boğazına komando bıçağını sapladı. Ağır yaralanan Ender U. hastanede tedaviye alınırken, Ş.U. ise polise teslim oldu.

GAZİANTEP’te, yola çıkan köpeğe çarpmamak için Selda Başaran’ın (39) direksiyonunu kırdığı otomobili, ağaca çarpıp devrildi. Kazada, Başaran ile yanındaki oğlu Fevzi Erdem Başaran (16) yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Selda Başaran, yönetimindeki 27 BSC 07 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru giderken, yola aniden köpek çıktı. Başaran, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, direksiyon kontrolünü kaybetti, otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada, Selda Başaran ile yanındaki oğlu Fevzi Erdem Başaran yaralandı. Anne ve oğlu, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Selda Başaran ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; anne ve oğlu yaralandı

Olay yerinden 1 kilometre ilerideki halı sahadan polisi arayan Ş.U. ise gelen ekiplere teslim oldu. DHA muhabirinin "Babanı neden bıçakladın" sorusuna, "Karakolda konuşacağım" diyen Ş.U.'nun, götürüldüğü polis merkezinde de yaşadığı şoktan dolayı ifade veremediği bildirildi.

Malkara ilçesinde yaşayan Süleyman Göktuğ Selvi, yaklaşık 60 kilometre mesafedeki il merkezinde bulunan Fatih Anadolu Lisesi'nde YKS'ya girmek için annesi Maide Selvi ile birlikte yola çıktı. Okulun kapısına gelen Selvi, kimliğini dün sınava girdiği pantolonunun çebinde unuttuğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı. Panik yapan Süleyman Göktuğ'un annesi Maide Göktuğ, okulda görevli olan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde grup amiri başpolis Bircan Doğan'ın yanına gidip, oğlunun durumunu anlatarak yardım istedi.

Annenin başvurusu üzerine 26 yıllık baş polis memuru ve trafik ekipleri grup amiri Bircan Doğan, Süleyman Göktüğ Selvi'yi bir ekip otomobiline bindirerek nüfus müdürlüğüne doğru yola çıkardı. Telsizle geçecekleri güzergahtaki tüm kavşakların tutulmasını ve kendilerine yol verilmesi anonsu yaparak, trafik akışını sağlayan Doğan, siren sesleri arasında Süleyman Göktuğ Selvi'yi nüfus müdürlüğüne yetiştirdi. Burada yeni bir kimlik çıkarılan Selvi, yine polis aracıyla okula götürülerek, 3 dakika kala sınava girmesi sağlandı.

Anne Maide Göktuğ ile Süleyman Göktuğ Selvi, sınavın ardından kendilerine yardım eden başpolis Bircan Doğan'a çiçek vererek teşekkür etti.

Son anda polis ekipleri sayesinde girdiği sınavın başarılı geçtiğini söyleyen Süleyman Göktuğ Selvi, kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti., Selvi, "Dün sınava girdim. Kimliğim dün giydiğim pantolonun cebinde kalmış, burada fark ettim. Malkara'ya gidip almam mümkün değildi. Burada yeni bir kimlik çıkarmak zorunda kaldık. Burada bekleyen polis ağabeylerden yardım istedim. Onlar hemen yardım olacaklarını söylediler. Polis ağabeyler olmasaydı asla bu sınava yetişemezdim" dedi.