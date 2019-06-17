DHA YURT BÜLTENİ-13

BODRUM'DA KAÇAKLARI TAŞIYAN TEKNE BATTI (EK)

7 METRELİK TEKNEYE 42 KİŞİ BİNDİ

1)UMUT YOLCULUĞUNDAN 12 CENAZE ÇIKTI

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde içinde 42 kaçak göçmenin bulunduğu 7 metrelik fiber teknenin, aşırı yük nedeniyle su alarak batmasının ardından 12 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ayrıca, umut yolculuğuna çıkan kaçak göçmenlerin, kişi başı 5 bin euro ödedikleri öğrenildi.Bugün sabah saat 06.51’de, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada’nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olan bir fiber teknenin battığı ihbarı geldi. İhbar üzerine sevk edilen 2 sahil güvenlik botu, tam 8 dakika sonra intikal ettikleri 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23’ü Filistin, 4’ü Suriyeli, 2’si Yemen ve 2’si Somali uyruklu 31 kişiyi ölmek üzereyken kurtardı. Bota çıkarılan kaçak göçmenlere, ilk müdahaleleri yapıldı. Sahil güvenlik ekipleri, göçmenlerle yaptıkları görüşmede, kayıp olan 12 kişinin daha olduğu bilgisine ulaştı.

12 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Daha sonra bölgeye bir dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopterinin yanı sıra, bir bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışmalarını sürdüren dalış timleri, 8’i yetişkin erkek, 1’i kadın ve 3’ü çocuk 12 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. Göçmenlerin cansız bedenleri, Bodrum Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı. Öte yandan, 12 cenazenin sudan çıkarılmasının ardından arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi.

5 BİN EURO’YA ANLAŞMIŞLAR

Göçmenleri umut yolculuğuna çıkaran 7 metrelik fiber teknede 42 kişinin olduğunu ve aşırı yük nedeniyle teknenin su aldığını belirleyen sahil güvenlik ekipleri, yaptıkları çalışmada göçmenlerin organizatörlerle kişi başı 5 bin euro karşılığında anlaştıklarını belirledi. Ayrıca, yasa dışı geçişi organize eden bir kişi, Turgutreis Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürerken, gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

---------------------:

- Çıkarılan cenazelerden görüntü

- Sahil güvenlik botundan görüntü

- Muhabir Davut Can’ın anonsları

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN

