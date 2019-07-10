DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi (2)

VALİ AKTAŞ, ŞEHİT ÇOBANIN TAZİYESİNE KATILDI Şırnak’ta teröristler tarafından şehit edilen çobanlardan Vali Çevik için Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde taziye kuruldu. Vali Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar ile birlikte taziye evine ziyarette bulunarak, acılı aileye başsağlığı diledi. Taziye ziyaretinde konuşan Vali Aktaş, her zaman şehit ailesinin yanında olacaklarını söyledi. Vali Aktaş, terörle mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, "Askerimizin, polisimizin karşısına çıkamayan örgüt böyle masum insanları hedef almaya başladı. Allah’ın izniyle güvenlik kuvvetlerimiz en kısa sürede daha önce olduğu gibi daha önceki katliamları yapanların başına ne geldiyse yine aynı şekilde güvenlik kuvvetlerimiz bu şerefsizliği yapanlarında hesabını görecektir. Bu kan yerde kalmayacaktır. Ama bize düşen tabi ki acıyı paylaşacağız. Tabi ki ailemizin yanında olacağız. Ama bu zihniyete karşıda bir mücadele verelim. Bu kalleşliğin, bu kalleşçe düşüncenin peşinden giden bunlara destek veren bunların değirmenlerine su taşıyanlara bunları anlatalım" dedi.

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Taziye evi

Vaki Mehmet Aktaş'ın açıklaması

Taziyeye katılanlar

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MB =============== Temizlik işleri ekipleri evden 10 kamyonet çöp çıkardı Amasya'da mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine temizlik işleri ekiplerinin gittiği evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

Amasya kent merkezinde yaşayan Ali Keçeci’nin kiracı olarak oturduğu evden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri Amasya Belediyesi'ne şikayette bulundu. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin gittiği evde yapılan çalışma sonucu 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, 2 ay öncede ekiplerin aynı evde temizlik çalışması yaptığını belirterek "Şikayet üzerine geldik biz buraya. Ekip arkadaşlarımız, mahallemizin muhtarı burada emniyetçi arkadaşlarımız da burada. Şuan temizlememizi yapıyoruz. Temizlememiz bittikten sonra da ilaçlamamızı yapacağız. Başkada bir işimiz kalmayacak bizim. Önemli olan bir eşya falan çıkmadı. Hepsi hurda malzemesi, çöplük malzemesi. 2 ay öncekinde 2 bin 750 liraya yakın para çıkmıştı. Bunları biz şahıs sahibine teslim ettik. Mermi çıkmıştı. 129 milimlik tabanca mermisi çıkmıştı. Bizde bunu emniyetçi arkadaşlara tekrar iade ettik" dedi.

Ev sahibi Yüksel Ar ise kiracısının 10 yıldır bu evde yaşadığını belirterek "5 seneden sonra durmadı, çıktı. Yine kirayı getirdi ama. Şimdi getirmedi dersem yalan konuşurum. Camlar kapalı olduğu için bilemedim. Gece getirmiş. Ben boş zannediyordum. Buraları da değiştirince ortaya çıktı. Camları taktırınca, bu yazın hepsi ortaya çıktı. Böyle oldu bilmiyorduk biz. Fark ettim de bu kadar olduğunu fark etmedim ben. Ben bir ara boşaltım az bir şey. Kapının arkasına yığınca elleyemedim. Daha kiraya vermeyeceğim. Tamir olacak çünkü" diye konuştu.

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- Çöp evden detay

- Ekiplerin çöpü boşaltması detay

- Röportajlar

- Diğer detaylar Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) =================== Şarköy'deki manastıra ilk kez metropolit atandı, Bartholomeos ayini yönetti Fener Rum Patrikhanesi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan St.İoannis Theologos Manastırı'na Yeni Zelanda'dan gelen metropolit Amfilohios'u atadı. Atama nedeniyle manastırda yapılan ayine Fener Rum Patriği

Bartholomeos da katıldı.

Fener Rum Patrikhanesi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi'nde 1865 yılında yapılan ve restore edilmesi için çalışmaların sürdüğü St. İoannis Theologos Manastırı'na ilk kez metropolit atadı. Daha önce Yeni Zelanda'da görev yapan Amfilohios, Şarköy metropoliti alarak atandı. Yeni metropolitin atanması nedeniyle manastırda düzenlenen ayine, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bazı metropolitler ile Yunanistan'ın Selanik, Kavala kentlerine bölgeden mübadele sırasında göç eden Rumların, torunları da katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrik giysisini giyerek, düzenlenen ayini yönetti. Bartholomeos, ayin sonrası yaptığı açıklamada, "Yüce Allah'a, lütfettiklerine şükür ettik. Bu manastırın kurulmasında emeği olan, Başpiskoposa, Metropolitan'a, ölmüşlerimizin ruhuna hizmetlerinden dolayı dua ettik" dedi.

Daha sonra Hoşköy'de yemeğe katılan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Demirtepe'de subay olarak yaptığını belirterek, "Askerliğimi yaptığım sırada, subay arkadaşlarım ve eşleriyle birlikte Şarköy'e gelmiştim. Burada çektirdiğim fotoğraflar hala durur. Şarköy'e yarım asır sonra gedikten sonra 7 yıl sonra tekrar gelmek nasip oldu. Bu yörenin önemli tarihi yerlerini görmeye geldik. Havada çok güzel. Buranın ahalisi çok misafirperver, bize karşı kibar davranıyor" dedi.

Bartholomeos, daha sonra yöre şaraplarının tadına bakıp, üzüm bağlarını gezdi.

Haber: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- ======================= Adıyaman'da, baraj kıyısında mozaik bulundu ADIYAMAN'da bulunan Atatürk Barajı kıyısında dalgaların aşındırdığı kayalık bölge tabanında milattan sonra 6'ncı yüzyıla ait 4 metrekarelik mozaik bulundu.

Dişbudak köyü yakınlarındaki Atatürk Barajı Gölü kıyısında balık avlayanlar, dalgaların vurduğu kıyıda oluşan aşınma sonrası kayalık alan tabanında ortaya mozaikler çıktığını fark edince durumu Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giderek inceleme yapan görevliler, mozaiğin Doğu Roma döneminden kalma olduğunu ve milattan sonra 6'ncı yüzyıla ait olduğunu belirledi. Üzeri temizlenen ve 4 metrekare büyüklüğündeki mozaiğin dalgaların vurmasıyla zemindeki aşınma ile ortaya çıktığını anlatan Adıyaman Müzesi'nde görevli sanat tarihçisi Mustafa Çelik, "Dalgaların oluşturduğu dalgalanma sonucu burada mozaikli alan ortaya çıkmış. Vatandaşların bilgilendirmesinin ardından burada inceleme yaptık. Yaptığımız incelemeler sonucu boyutlarından anladığımız kadarıyla mozaikler milattan sonra 6'ıncı yüzyıla ait. Burayla ilgili tespitleri yaptık ve tescili için gerekli raporları hazırlayıp, mozaiği koruma altına aldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mozaik

- Müze Sanat Tarihçisi Mustafa Çelik ile röp.

- Mozaik üzeri temizlenmesi

- Mozaik incelenmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 280 MB =========================== Hatay'da 'Gıda Güvenliği ve Tarım Sektörü' çalıştayı gerçekleştirildi HATAY'da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt Bölge Ofisi’nin (FAO-SEC) bölgesel mülteci ve dayanıklılık programı kapsamında öncülük ettiği 'Gıda Güvenliği ve Tarım Sektörü' çalıştayı gerçekleştirildi. Gıda güvenliği ve tarım sektörü ortaklarının Türkiye bağlamında büyüme potansiyeli olan tarımsal değer zincirleri ve tarım geçim kaynağı müdahalelerinin uygulanmasında ve yönetilmesinde destek vermeyi amaçlayan çalıştayda; insani yardım kuruluşlarının çalıştay vesilesi ile kırsal kalkınma programlarının tarım direncini nasıl değiştirebileceğini, tarımsal geçim kaynağını geliştirip istikrarı sağlayabileceğini ve hem mülteciler için hem de ev sahibi topluluklar için mevcut girişimleri nasıl güçlendireceği konusunda istişareler yapıldı. Toplantıda geçim kaynağı olan tarımın yeri ve önemi konularına da değinildi.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan genel ve detay görüntüler

-Sunumdan detay görüntü Süre:01’11ö Boyut: 140 MB Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, (DHA) ======================== Başkanın makam aracı gelin arabası, kendisi de şoför oldu ADANA'nın Ceyhan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar, makam otomobilini gelin aracı olarak halkın hizmetine tahsis etti. Aracı kendisi kullanan Başkan Aydar, gelinle damadı düğün salonuna getirip, nikahlarını kıydı. 31 Mart Mahalli İdareler Gelen Seçimleri'nde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı Kadir Aydar, seçim öncesi vaatleri arasında bulunan makam aracı yerine özel aracını kullanmaya başladı. Aydar, makam aracını düğün arabası olarak kullanılmak üzere tahsis etti. Hayatlarını birleştiren Özgül ve Ömer Kayran çiftinin gelin arabası Aydar'ın makam aracı oldu. Aydar, gelin arabası olarak süslenip hazırlanan makam aracının direksiyonuna geçti. Çifti, nikah günü kuaförden alarak belediye nikah salonuna götüren Başkan Aydar, burada da genç çiftin nikahını kıydı.