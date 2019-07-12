DHA YURT BÜLTENİ - 13

Bakan Pakdemirli'den Dalaman yangını için rüzgar uyarısı (2)

KONTROL ALTINA ALINDI Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 2 gündür söndürülmeye çalışılan orman yangını yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yaklaşık 400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürerken, yemyeşil alanların siyah örtüyle kaplandığı bölgede ortaya çıkan manzara yüreki burktu. Alevlerin Taşbaşı Mahallesi Mezarlığı'na da girerek zarar verdiği görüldü. 200 hanenin bulunduğu ve 480 kişinin yaşadığı Taşbaşı Mahallesi sakinlerinden Rasik Dikici, "Alevler, yangın başladıktan sonra 2 saatte buraya kadar ulaştı. Hemen evlerimizi terk ettik. Bahçe hortumlarıyla biz de söndürme çalışmalarına destek olduk. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu evlerimiz kurtuldu. Ancak, zeytinliklerimiz zarar gördü" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan ormanlık alandan görüntü

-Yangında zarar gören Taşbaşı Mahalle Mezarlığı'ndan görüntü

-Taşbaşı mahallesinde yanan ormanlık alandan görüntü

-DHA muhabirinin anonsu Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / DALAMAN (Muğla), (DHA)

==================== Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden saat 13.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı PM-56 borda numaralı savaş gemisi, saat 14.30'da Çanakkale önlerinde oldu. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği, Türk bayrağı da çekili olan Rus savaş gemisi, Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçti. Güvertesinde askerlerin bulunduğu Rus savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rus savaş gemisinin boğaz geçişinden görüntüler. Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ====================== Tartıştığı kişiye otomobille çarpıp kaçtı, o anlar kamerada KÜTAHYA’da Ramazan Özen, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı medikal malzemeler satan Ali Güngör’e otomobille çarparak kaçtı. Ağır yaralanan Güngör ambulansla hastaneye kaldırılırken, güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli Özen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İnşaat firması sahibi Ramazan Özen, alacak verecek meselesi nedeniyle Ali Güngör ile Yoncalı Mahallesi’nde ki bir işyerinde tartıştı. Göngör işyerinden çıkarak yaya olarak oradan uzaklaştı. Ramazan Özen ise kısa bir süre sonra işyerinden otomobille çıkarak yol kenarında yürüyen Güngör’e çarparak kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Göngör ambulansla ağır yaralı olarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayla ilgili şüphelinin Ramazan Özen olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Özen ifadesi için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

-Ali Göngör’ün yürümesi

-Otomobilin gelip çarpması Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- ================================ Klasik otomobil yangında zarar gördü MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hareket halindeki 1964 model klasik otomobil, çıkan yangında zarar gördü.