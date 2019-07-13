DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin takla atması halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kaza önceki gün, D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil yolun solunda bulunan bariyerlere çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yolun sağına savrularak takla attı. Kaza anı arkadan gelen halk otobüsünün kameralarına yansırken, araç içerisindekilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı. Kazada otomobil sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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Bursa'da, kafedeki cinayette, katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Bursa'da, husumetli olduğu Sinan Özkan'ı (32) kafede çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Ömer Dokuz (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Sinan Özkan ile Ömer Dokuz, kafede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer Dokuz, belinden çıkardığı tabancayla Sinan Özkan'a ateş etti. Sinan Özkan, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaranırken, Ömer Dokuz kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Sinan Özkan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cinayet zanlısı Ömer Dokuz, olaydan kısa bir süre sonra merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Dokuz, olayda kullandığı tabancayı evinin yakınında bulunan bir kümese sakladığını söyledi. Tabanca bulunarak muhafaza altına alındı.

Ömer Dokuz, emniyetteki ifadesinde, uzun zamandır arkadaş olduklarını söylediği Sinan Özkan'ın, alacaklısı olduğu bir şahısla ilgili kendisinden yardım istediğini fakat bu işe karışmak istemediği için aralarında anlaşmazlık çıktığını belirtti.

Ömer Dokuz, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.