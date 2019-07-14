DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kaza, öğleden sonra Yeni Mahallede meydana geldi. Necip Özbey yönetimindeki 02 KN 802 plakalı otomobil kavşakta Kamber Solmaz idaresindeki 44 LP 340 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Necip Özbey’i çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Özbey, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 15:00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üç çocuk babası Erkan Kurut dün saat 21.30 sıralarında, kızı İrem Kurut ile bahçedeki işlerini bitirdikten sonra 09 PR 219 plakalı traktörü ile kırsal Kızıldere Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kargacık meviine geldiğinde Kurut, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, şarampole devrildi. Erkan Kurut ile çamurluğun üzerinde yolculuk yapan kızı İrem Kurut, devrilen traktörün altında kaldı. Baba ve kızın eve dömemeleri üzerine meraklanan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Bunun üzerine Kurut'un kullandığı güzergahı kontrol eden mahalle sakinleri, kaza yapan traktörü farkedip, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ile kızının yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Baba ve kızının cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------- Kaza yeri genel ve detay görüntü, Kaza yerindeki ambulanstan görüntü, Kazazedenin yakınlarından görüntü, Görgü tanığının çevredekilere kazayı anlatması, Kaza yapan motosikletten genel ve detay görüntüler. Ambulansın gidişi.

Nazili Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Erkan Kurut ve kızı İrem Kurut'un yakınları tarafından alınan cenazeleri, evlerinin bulunduğu Kızıldere Mahallesi girişinden geçen Nazilli-Ödemiş karayoluna getirildi. Baba kızın tabutları burada köylüler tarafından cenaze aracında alınıp, omuzlarda 500 metre taşınarak mahalledeki Gülağaç Mezarlığı'na götürüldü. İrem Kurut'un tabutuna gelinlik serilirken, cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Baba-kız için burada öğlende kılınan cenaze namazına Kurut Ailesi'nin yakınları, köylüler ve çevre mahallerden gelenlerinde aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından, baba Erkan Kurut ile kızı İrem Kurut gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde AK Parti eski milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın vefat eden babasının cenazesine katıldı.

22'nci dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın bir süredir hastanede tedavi gören babası Hacı Hadi Bayrak, dün vefat etti. Cenazeye katılmak için Hilvan'a gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk olarak Saluca Mahallesi'ndeki taziye evine gitti. Buradaki vatandaşlarla bir araya gelen Gül, Bayrak ailesine taziye dileklerini iletti ve okunan duaya eşlik etti.

Abdullah Gül, daha sonra mahalle meydanında kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından tabutu omuzlayan Gül, vefat eden Hacı Hadi Bayrak'ın defni sırasında da mezara toprak attı.

Cenazeye Abdullah Gül'ün yanı sıra eski milletvekilleri ve siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aşiret reisleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Abdullah Gül'ün taziye evine gelişi ve vatandaşlarla tokalaşması

- Taziye evinde oturması ve başsağlığı dilemesi

- İmamlar tarafından duaların okunması

-Cenaze namazının kılınması

- Abdullah Gül'ün cenazeyi taşıması

- Cenazenin köy mezarlığına getirilmesi

- Abdullah Gül'ün mezara toprak atması

- Cenaze duasının edilmesi

- Abdullah Gül'ün defin sonrası aile yakınlarına başsağlığı dilemesi

- Vatandaşlarla tokalaşıp vedalaşması

-Genel ve detay görüntüler