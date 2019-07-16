DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şehit Uzman Onbaşı Demircan, son yolculuğuna uğurlandı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlediği 'Pençe-2' operasyonunda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın (23) cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Van'da düzenlenen törenin ardından bugün sabah saatlerinde uçakla memleketi Gaziantep'e getirilip Asri Mezarlık Gasilhanesi'ne konulan şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan için, Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Evin tek çocuğu Demircan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan şehidin annesi Zeynep Demircan ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Demircan'ın cenazesi, öğle namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

----

- Ahmet Sinan Demircan'ın fotografı

- Cenazeye katılanlar

- Yakınlarının ağlamaları

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 460 MB Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) ================== Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Dün öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında Ayaz Güloğlu, kardeşi Nupelda Güloğlu ile birlikte Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, kız kardeşi Nupelda ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk için Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine Vali Tuncay Sonel, HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazının ardından 2 çocuğun cenazeleri Çakmaklı Köyü'nde defnedildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Törenden görüntüler

-Cenaze namazı

-Detaylar TUNCELİ,(DHA) ===================== Hamile kadının darbedildiğini öne sürdüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Eskişehir'de, geçen yıl trafikte çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Taraflar, karşılıklı olarak davacı olurken, Murat Bayav (27) ve 5 aylık hamile eşi Fatma Didem Bayav (27), diğer araç sürücüsü Murat Y. (43) tarafından darbedildiklerini öne sürdü. Murat Y. (43) de kendisinin de darbedildiğini ileri sürüp, hamile Fatma Didem Bayav'a vurmadığını iddia etti.

Olay, 20 Kasım 2018 tarihinde, Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Murat Bayav ile Murat Y. arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Y., Murat Bayav'a yumruk atmaya başladı. Bayav'ın 5 aylık hamile eşi Fatma Didem Bayav, araçtan inip, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada Murat Y.'nin attığı yumruklar Fatma Didem Bayav'a da isabet etti. Olaydan sonra taraflar birbirinden şikayetçi olurken, kavga anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Soruşturmanın ardından Eskişehir 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde karşılıklı olarak 'mala zarar verme' ve 'yarala' suçlarından dava açıldı. Şubat ayında görülen davanın ilk duruşmasında Murat Bayav, eşi Fatma Didem Bayav ve Murat Y. katıldı.

Murat Bayav, Murat Y.'nin kendisine ve eşine yumruk attığını belirtip, "Eşimle birlikte giderken arkamızdan araç korna çaldı ve bizi takip etmeye başladı. Ben de kırmızı ışıkta durdum. Murat Y. bize doğru gelmeye başladı. Ben de araçtan indim. Yanıma geldi ve yol verme meselesi yüzünden beni itekledi, yüzüme yumruk attı, gözlüğüm kırıldı. Ben kendimi korumaya çalışırken eşimin de yüzüne vurdu. Ben ona vurmadım" dedi. Fatma Didem Bayav, "Ben eşimle diğer şahsı ayırmak için araya girdiğimde Murat Y. bana da yumrukla vurdu. Gözlüğüm yere düştü, kırıldı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Murat Y. ifadesinde, Fatma Didem Bayav'a vurmadığını söyleyerek, "Onların aracını takip etmedim. Sağ şeritte gidenler devamlı sağa dönerler. Onlar en sağdan en sola dönmeye çalıştı. Bu nedenle kazaya sebebiyet verecekti. Biz aynı istikamette giderken aniden durdu, ben de durdum. İkimiz de araçlardan indik. Yol verme meselesi nedeniyle tartıştık. Ona 'Aracına bin' dememe rağmen o, 'Ne olacak' diye diretiyordu. Sonra kendisini ittirdim. O da benim yüzüme yumruk attı. Ben de ona yumruk attım, muhtemelen yüzüne gelmiş olabilir. Eşine vurmadım. Ondan şikayetçiyim. Benim de saat ve telefonum kırıldı" dedi.

10 GÜN ÖNCE İSTANBUL'DA DA YAŞANDI

Öte yandan, İstanbul'un Pendik ilçesinde, 6 Temmuz tarihinde benzeri olay meydana geldi. Hasan Sel ve Hüseyin Sel, 7 aylık hamile kadının içinde olduğu aracın önünü yol vermediği gerekçesiyle kesti. 2 şüpheli, ardından tekmeler savurduğu aracın dikiz aynalarını kırıp, kaputunun üzerine çıktı. Hamile kadının 'polisi arıyorum' demesine aldırış etmeyen şüphelilerin saldırısı, çiftin cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldığında büyük tepki topladı.

Görüntü dökümü:

---------

-Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü Haber-Kamera: ESKİŞEHİR-DHA ============================== Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80 Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yaz ayı boyunca yağmur yağışlarının devam etmesi sonucu yüzde 80 olarak ölçüldü.

Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 80 olarak ölçüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz tarihinde yapılan ölçümlerde Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Yaz ayı boyunca yağmur yağışlarının etkili olması sonucu toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında şu anda 40 milyon 890 bin metreküp su bulunuyor. Görüntü Dökümü

-----------

- Baraj havzasından drone görüntüleri

- baraj havzasından aktüel görüntü

- detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) ===================== Akaryakıt istasyonunda pompalı ve kar maskeli gasp kamerada

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen kar maskeli 1 kişi, 3 çalışanı pompalı tüfek ile etkisiz hale getirdikten sonra 3 bin TL ve yaklaşık 2 bin TL değerindeki sigarayı gasbedip, kaçtı. Olay anı akaryakıt istayonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Sazlı Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna dün saat 23.00 sıralarında gelen kar maskeli kimliği belirsiz 1 kişi, elindeki pompalı tüfek ile önce havaya 2 el ateş etti. Ardından da tüfeği personel odası önünde oturan 3 çalışana doğrultup, ceplerindeki paraları vermelerini söyledi. 3 çalışanı akaryakıt istasyonunun market bölümüne sokan gaspçı, kasada bulunan para ile raflardaki sigaraları da aldı. Daha sonra koşarak, kaçtı. Aynı anlarda akaryakıt istasyonuna gelen ve gaspçıyı farkederek kaçan bir otomobil sürücüsü, jandarmayı arayıp, ihbarda bulundu.

İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve 3 personelin ifadelerine başvurdu. Jandarma, 3 bin TL ile 2 bin TL değerindeki sigaraları alıp kaçan gasçının yakalanması için çalışma başlattı.

İstasyon çalışanlarından Sefa Taştan, kar maskeli gaspçının bir anda karşılarına çıktığını ve elindeki pompalı tüfeği kendilerine doğrulttuğunu anlatarak, "Çok korktuk. Ceplerimize kadar boşalttırdı. Ne dediyse yapmak zorunda kaldık. Market reyonundaki sigaraları ve kasada bulunan parayı aldıktan sonra kaçtı" dedi.