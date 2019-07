DHA YURT BÜLTENİ-13

CUMAYERİ Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, “7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerlerini arama çalışmaları devam ediyor. Şuan devletin tüm yoğunluğu, o kayıpların inşallah canlı olarak ama bir şekilde o kayıplara ulaşılmasının peşindeyiz. İnanıyoruz ki devletimiz, büyük bir devlet. Dolayısı ile bu ortaya çıkmış hasarlar bir şekilde telafi edilecektir.ödedi. Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü'nde incelemelerde bulunan MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu son durumu Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Özellikle Esmahanım Köyü'ndeki durumun çok kötü olduğunu ifade eden Yılmaz, “Maalesef orada 2 aileden 7'si kayıp. 1 Kişinin cesedinin bulunduğunu ama kimliğini tespit edilemediğini biliyoruz. Birçok köyde durum kötü ama Esmahanım Köyü'nde can kaybının olması bizi çok üzdü. Esmahanım Köyü'nden yaklaşık 2 buçuk kilometre ileride rastladık bir kişini cansız bedenine. Dün akşam da Uğurlu Köyü'ndeydim. Esmahanım, Dilaver, Davutağa'nın tamamen Akçakoca ile bağlantısı kopmuş durumda. Esmahanım'a da ancak tarla yolları üzerinden ulaşılabiliyor. Ekipler çalışıyor. Önceliğimiz kayıpları bulmak. Ne durumda olursa olsun önceliğimiz kayıplara ulaşmak. Bir taraftan halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yollarımızı açmaya devam ediyoruz. Bu arada gıda ve su yardımları yapılıyor. Helikopter ambulanslarla sağlığı iyi olmayanlar alınarak hastaneye kaldırılıyor.ö İfadelerini kullandı. “KAYIPLARA ULAŞILMASININ PEŞİNDEYİZö Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ise, “Cumayeri'ndeki durum ortada. Alt yapı ve evler noktasında ciddi kayıplarımız var. Ancak sayın vekilimizin de ifade ettiği gibi 7 kaybımız var. Bu kayıplardan 7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerlerini arama çalışmaları devam ediyor. Şuan devletin tüm yoğunluğu, o kayıpların inşallah canlı olarak ama bir şekilde o kayıplara ulaşılmasının peşindeyiz. İnanıyoruz ki devletimiz, büyük bir devlet. Dolayısı ile bu ortaya çıkmış hasarlar bir şekilde telafi edilecektir. İşin bir de şu tarafı var. Biz kendi tarafımıza bakmalıyız. Biraz daha yapılaşırken, bu tip felaketlerin belli periyotlarda olduğunu görüp ona göre davranmamız lazım. Ama olan oldu. Artık ortaya çıkan bu zararın gerçek bir şekilde tespit edilip karşılanmasını bekliyoruz. Bunun da olacağını biliyoruzö Şeklinde konuştu. Görüntü dökümü ------------------------------- - MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile röportaj -Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile röportaj -Genel ve detaylar

BURDUR'da Maldivler'e benzetilen turkuaz renkli suyu ve bembeyaz kumsalıyla büyük ün yapan Salda Gölü'ne yaz aylarıyla birlikte ziyaretçi akını yaşanıyor. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı günlük 30 bine ulaşıyor.

Yeşilova ilçesindeki, turkuaz renkli suyu ve bembeyaz kumsallara sahip Salda Gölü, yaz aylarıyla birlikte özellikle Antalya'da tatilini geçiren yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Havanın ısınmasıyla birlikte Salda Gölü'nde, Yeşilova Belediyesi Halk Plajı ile Salda köyüne bağlı 'Saldivler' olarak adlandırılan beyaz kumsala sahip iki plaj, ziyaretçi akınına uğruyor.

'BAZI GÜNLER 30 BİN KİŞİ GELİYOR'

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, son yıllarda ün yapan Salda Gölü'nde bu yıl da hareketliliğin çok yoğun olduğunu söyledi. Başkan Şenel, "Salda için ilçeye gelen ziyaretçi sayısını saymak mümkün değil. Halk plajı ve Saldivler plajındaki otoparklara ücretli giriş yapan araç sayısına bakıldığında, geçen pazar günü 3 bin, belediye plaj otoparkına ise 1580 araç girmiş. Ayrıca biz Yeşilova plakalı araçlardan ücret almıyoruz, bunlar da düşünüldüğünde 2 bin araç girişi var. Her araç için en az 2'şer kişi desek günlük 10 bin kişi. Bazı günler ise bu rakam 20-30 bini bulabiliyor" dedi.

'İLÇE NÜFUSU 7-8 KATINA ÇIKIYOR'

Yeşilova ilçe nüfusunun 5 bin 500 iken yaz aylarında 7-8 katına çıktığını kaydeden Şenel, “Personel ve bütçemiz 5 bin 500 nüfusa göre. Bu yıl Burdur'da tüm ilçelere İŞKUR tarafından personel desteği sağlanırken, günlük 20-30 bin ziyaretçinin geldiği Yeşilova için belediyeye bu destek verilmedi. Burdur'da bu desteği alamayan tek belediye Yeşilova. Dolayısıyla belediye bütçemiz imkanlarına göre 5 bin 500 nüfusa göre işçi kadromuz var. Personelimiz cansiperane çalışmasına rağmen ne bütçe, ne kadro olarak gelen turiste yetişemiyoruz. Burada ne kadar iyi hizmet verilirse, ziyaretçi o kadar memnun ayrılır ve Burdur'un, Yeşilova'nın tanıtımı için de çok önemli" diye konuştu.

2,3 MİLYONUN YÜZDE 65'İ SALDA'YA GELMİŞ

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında açıklanan verilere göre geçen yıl Burdur'u ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının 2 milyon 300 bin kişi olduğunu belirten Şenel, “Burdur'u ziyaret eden 2 milyon 300 bin kişinin yüzde 65'i Yeşilova ve Salda Gölü'ne gelmiş. Yani toplam ziyaretçinin tek başına 1,5 milyona yakınını Yeşilova ağırlamış. Belediye olarak tüm ziyaretçilerimizi 24 saat görev yaparak memnun etmeye çalışıyoruz. Her geçen yıl tanınırlığı arttıkça ziyaretçi de artıyor. Tabi ki artmasından daha önemli olan memnun ayrılması. Saldivler'de jandarmamız, Halk Plajı'nda ise polis ve bekçilerimiz layıkıyla görevini yapıyor ve hiçbir sorun yaşanmadı. Giriş ve çıkışlar çok düzenli" dedi.

NİKAHLAR GÖL KENARINDA

Yeşilova'da son yıllarda mor görselliğiyle fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çektiğini, lavanta bahçelerinin de öne çıkmaya başladığını belirten Başkan Şenel, kışın da kayak merkeziyle bölge turizmini geliştirmeye çalıştıklarını, ancak devlet desteğinin de önemli olduğunu dile getirdi. Şenel, Salda Gölü'nün hem Türkiye'nin birçok ilindeki, hem de Yeşilova'daki tüm çiftlerin gelin-damat fotoğraf stüdyosuna dönüştüğünü de söyledi. Şenel, “Belediye olarak tüm nikahları göl kenarında kıyıyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelin ve damatlar, fotoğraf çekimi için geliyor" diye konuştu.