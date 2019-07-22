DHA YURT BÜLTENİ-13

EVE DÜŞEN BUZ KÜTLESİ ÇATIYI DELDİ BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Ev sahibi Süleyman Ocak'ın gelini Zeliha Ocak, "Evin bahçesinde otururken patlama sesi duydum. Koşarak 8 aylık kızımın uyuduğu oturma odasına geldim. Hemen yanı başında buz kütlesi vardı. Kızımı alıp hemen dışarı çıktım. Bağırarak yardım istedim. Çok korktum. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı haber verdik. Jandarma ekipleri gelerek inceleme yaptı. Buzdan numune aldılar. Evimizde ciddi hasar oluştu. Kızıma bir şey olmaması tek tesellimiz" dedi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA)- =============================== CAMİ AVLUSUNA BIRAKILAN BEBEK HASTA OLDUĞU İÇİN TERK EDİLMİŞ ADIYAMAN'da, dün sabaha karşı, cami avlusuna bırakılan 2 aylık erkek bebeğin böbrek hastası olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeği terk eden ailesi, polis ekiplerince yapılan çalışmayla belirlendi. Baba Bünyamin T.'nin ifadesinde işsiz olduğu için hastane masraflarını karşılayamadığı ve bu nedenle oğlunu terk ettiklerini söylediği öğrenildi. Kapcami Mahallesi'ndeki Kap Camisi'ne gelen cemaat, dün sabaha karşı, avluda terk edilmiş erkek bebek buldu. Cemmat ve cami imamı Fetih Erdil, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, camide bulunan güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerde biri kadın 2 kişinin, bebeği bir süre sevip ardından cami avlusuna bırakarak ayrıldıkları görüldü. Polis, bebeği alıp, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

'HASTA OLDUĞU İÇİN TERK ETTİLER'

Güvenlik kamerasının görüntüleri ve tanıkları ifadesi doğrultusunda polis, bebeği cami avlusuna bırakan aileye ulaştı. Emniyette ifadesi alınan baba Bünyamin T.'nin bebeğinin hasta olduğunu ve işsiz olduğu için hastane masraflarını karşılayamaması nedeniyle terk ettiklerini söylediği öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyleyen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan ise, "Ambulans ekipleri cami avlusunda buldukları bebeği hastanemize getirdi. Bebeğimiz de yoğun derece hastalık olduğu için acil serviste değerlendirildi. Bebeğin hayati tehlikesi görülmesi üzerine Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Şu anda böbrek yetmezliğinden dolayı Yoğun Bakım Ünitesi'nde durumu takip ediliyor. Hekim arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Çocuğun iyileşmesi için Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ama an itibari ile genel durumu iyi değil hayati tehlikesi devam ediyor. Daha öncesinde çocukta başka bir hastalık var mı diye baktık ama hastanemizde hiçbir kaydı bulunmuyor. Gece vakti bırakıldığı için havanın soğuk olmasından dolayı bir hastalık ilerlemiş olabilir. Oksijen açlığı da olabilir şu an takip ediliyor" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Cami güvenlik kamerası

- Hastaneden genel görüntü

- Başhekim Fatih Doğan ile röp.

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB =================================================== KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep-Kahramanmaraş yolu üzerindeki jandarma yol kontrol noktasından 27 T 2049 plakalı taksi şüphe üzerine ekipler tarafından durduruldu. Araçta arama yapan jandarma, ülkeye kaçak yollara sokulan 80 şişe içki ele geçirdi. Kaçak içkilere el konulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Görüntü Dökümü ----------------------------------

- Yakalanan içkiler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB ================================================ GAZETECİ KEMAL BAĞCI MEZARI BAŞINDA ANILDI GAZİANTEP'te 1997 yılında görevi başında geçirdiği kazada hayatını kaybeden Gazeteci Kemal Bağcı, ölümünün 22'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından Asri Mezarlık'ta düzenlenen anma programına merhum Bağcı'nın ailesi, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, sevenleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. GGC Başkanı İbrahim Ay, yaptığı konuşmada, "Bağcı, 19 Temmuz 1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köy işleri Bakanı Mustafa Taşar'ın seçim programını takip etmek için bindiği seçim otobüsü üzerinde havaalanı tabelasına başını çarparak yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen 22 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Görev başında hayatını kaybeden meslektaşımız basın camiasında önemli ve örnek alınan bir insandı. Beyfendiliği, mütevaziliği, dürüstlüğü ve genç arkadaşlarına sürekli yol gösteren değerli bir meslektaşımızdı. Kendisi bizlere güzel hatıralar bırakarak aramızdan ayrıldıö dedi.

Kemal Bağcı'yı rahmetle andığını belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ise merhum gazeteci ile Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı döneminde çalışma imkanı bulduğunu belirterek, öÇok sevdiğimiz güzel ve iyi bir insandı. Her şeyin başı iyilik. İyi insan olmak. Kemal Bağcı da böyle bir insandı. Biz Kemal Bağcı'yı iyi biliriz. Rabbim de kendisini en güzel yerde, en güzel mertebede inşallah yerini verecektir. Tüm basın camiasına tekrar başsağlığı diliyorumö şeklinde konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise, "Kemal kardeşimiz vefat edeli 22 yıl olmuş ve unutulmamış. Bundan daha güzel bir şey yok. Bütün basın camiasına başsağlığı diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Ne mutlu sizlere ki 22 yıldır meslektaşları tarafından unutulmamış mümtaz bir şahsiyetin huzurundayızö diye konuştu.

Eşi Elif Bağcı ise, "Kemal'i ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Her yıl bizimle beraber, buraya geliyor, bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Bize moral veriyorsunuz, hepiniz sağ olun. Sizleri yanımızda görmek bizlere mutluluk veriyorö ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milletvekilleri Nejat Koçer ve Muhittin Taşdoğan, GGC Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep'te faaliyet gösteren gazeteciler ve Bağcı'nın ailesi, Kemal Bağcı'nın mezarına karanfiller bıraktı. Daha sonra okunan duaların ardından anma programı sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Programa katılanlar

- Kemal Bağcı'nın ailesi

- Dua edilmesi

- Mezara karanfil Bırakılması

- İbrahim Ay'ın konuşması

- Nejat Koçer'in konuşması

- Muhittin Taşdoğan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 374 MB =================================================== ANTİK KENTTEKİ METAL ÇÖP KOVALARI ÇALINDI MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde, Soli Pompeiopolis Antik Kenti yanındaki Sütunlu Cadde'ye belediye ekiplerince yerleştirilen çöp kovaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Polis ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Birinci derece sit alanı olarak koruma altına alınan Soli Pompeiopolis Antik Kenti yanındaki Sütunlu Cadde'ye, dün gece saatlerinde, gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, belediye ekiplerince bölgeye yerleştirilen metal çöp kovalarını çalıp, kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekiplerince durum fark edildi. Belediye görevlileri, polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sorumlulara tepki gösterdi. Belediye hizmetlerinin daha önce de bazı kişilerce kullanılamaz hale getirildiğini ifade eden Tarhan, "Her yaptığımız hizmetin başına bir bekçi koyma şansımız yok. Ürettiğimiz hizmetleri korumak o hizmetlerden yararlanan değerli halkımızın sorumluğunda olmalıdır. Belediyemize verilen zarar yüksek boyutlara ulaştı. Yapılan hizmetlerimizin hepsi vatandaşlarımız için. Korumak, kollamak, geleceğe bırakmak hepimizin görevidir. Vatandaşlarımızdan, böylesi art niyetli kişileri gördükleri zaman uyarmaları ya da gerek belediyemizi gerekse bölgede bulunan güvenlik güçlerini aramalarını istiyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Antik alandan görüntü

-Yolun görüntüsü

-Çalınan kovaların yeri

-Tarihi sütunların görüntüsü

-Ekipler çalınanların yerine yenisini monte ederken

-Montajdan genel ve detay (BOYUT:152 mb) (SÜRE:1,21 dk)

Haber-Kamera: MERSİN; (DHA) ====================== YUNANİSTAN SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ