DHA  YURT BÜLTENİ -13

1)BAKAN KURUM SEL BÖLGESİNDE DERE GÜZERGAHINDAKİ BİNALARIN BOŞALTILACAĞINI AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde incelemelerde bulunarak, "Dere güzergahı üzerinde vatandaşımızın can ve mal güvenliği taşıyan tüm binaları boşaltmak suretiyle, onlara da gıda ve taşınma yardımı vermek suretiyle bir yerde misafir edeceğiz. Onlara yeni, sağlam güvenli konutları verdikten sonra da yeni konutlarına taşıyor olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Düzce'ye geldi. Bakan Kurum ilk olarak Düzce'deki Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum daha sonra selden zarar gören Akçakoca'ya gelip, burada depremden zarar gören bölgeleri inceledi. Kurum, daha sonra sel felaketinin en çok etkilediği Uğurlu ve Esmahanım köylerine gitti. Bakan Kurum, burada vatandaşların sorunlarını dinledi.

Uğurlu köyünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Öncelikli olarak dere güzergahı üzerinde sel ve taşkın riski taşıyan binaların taşınması öncelikli olmak üzere, bunun dışında bu bölgedeki menfez, yol, altyapı, kanalizasyon işlerinde yine iklim değişikliğinden en az etkilenecek şekilde yenilenme sürecini biliyorsunuz 14 tane eylemimiz vardı bu eylemleri de yine Batı Karadeniz bölgemizde uygulamak üzere Valilik kanalıyla çalışmalara başlamış olduk." dedi.

66 BİNADA HEYELAN RİSKİ

Bakan Murat Kurum, sel felaketinden etkilenen bölgelerde bulunan 66 binanın heyelan riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Heyelan riski altında bulunan bu binalarımızın da boşaltılma sürecini Valiliğimiz kanalıyla, vatandaşlarımızın da el birliği içerisinde yapmak suretiyle vatandaşlarımızı bu binalarda taşıyacağız. Çalışmaların bitmesiyle inşallah hızlı bir şekilde bu süreci bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Kurum iklim değişikliği ile mücadele noktasında hem kendi bakanlıkları, hem de diğer bakanlıkları ilgilendiren konuları açıkladıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu noktada dere ıslahı geç kalabilir. Ancak dere ıslahı nedeniyle vatandaşlarımızın zarar görmemesi gerekiyor. Dolayısıyla buna ilişkin belediye başkanımıza bugünkü talimatımız ve bundan önceki söylemimiz şudur; Dere ıslahı yapılsın, yapılmasın derenin genişleme derinliğinin arttırılması gerekiyorsa bunu yapacağız. İlgili bakanlıklarımız yapılması gereken çalışmaları yapacaklardır. İklim değişikliği ile mücadele topyekûn yapılması gereken bir mücadele hep birlikte yapacağız. Bu noktada da kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir. Biz de bakanlık olarak üstümüze düşen vazifeyi en hızlı şekilde yerine getireceğiz. Burada binalarla alakalı biliyorsunuz Karadeniz'de bu binaların tespitlerini yaptık. Bununla birlikte süreci hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Batı Karadeniz bölgesinde de tespit çalışmalarımız başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde dere güzergahı üzerinde vatandaşımızın can ve mal güvenliği taşıyan tüm binaları boşaltmak suretiyle, onlara da gıda ve taşınma yardımı vermek suretiyle bir yerde misafir edeceğiz. Onlara yeni, sağlam güvenli konutları verdikten sonra da yeni konutlarına taşıyor olacağız. Vatandaşımızın can güvenliği riski taşıyan yerlerde, bakanlıkça belirlenen alanlarda resen kentsel dönüşüm uygulaması yapılabilmenin önünü açan bir uygulama yaptık. Bu çerçevede de iklim değişikliği ile ilgili mücadeleyi Valilik ve Belediye Başkanlıkları ile birlikte yürüteceğiz. Bu tespiti hızlı bir şekilde yapacağız. Karadeniz bölgemizden başlamamızın sebebi buradaki sel ve heyelan ve arazi yapısının bu işe mahal veriyor olması. Biz bu tespitleri yaptıktan sonra da bu binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Bu noktada yeni bina yapılmamasıyla alakalı da özel idare ve muhtarlıklarımızdan izni olmayan yapıların tespiti ve yıkımı yapılacak. İmar barışına başvurmaları bu binaların kentsel dönüşüm ile yıkılmalarını ya da dere yatağı bölgesinde taşkın riski taşıyan bölgelerdeki dönüşümü etkileyen bir süreç değildir. İmar barışına başvurmuş olsalar dahi bu binalar dere güzergahı üzerinden kaldırılacak."