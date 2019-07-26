DHA YURT BÜLTENİ-13

Evinin önünde oturan gence ateş açarak öldüren şüpheliler yakalandı GAZİANTEP'te, İbrahim Uzun'un (25), evinin önünde otururken otomobilden düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülmesi olayının faili oldukları öne sürülen 3 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Saldırıda tüfeği kullandığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilen Sait Y., basın mensuparına "Biz yapmadık ama pişmanız" dedi. Olay, dün gece Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uzun'a bir arkadaşıyla evinin önünde oturduğu sırada daha önceden aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Sait Y. tarafından hareket halindeki otomobilden tüfekle ateş açıldı. Saçmaların hedefi olan Uzun, kanlar içinde yere yığılırken, Sait Y. beraberinde bulunan M.Y. ve İ.G. ile birlikte olay yerinden kaçtı. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan İbrahim Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri kaçan şüphelileri yakalanmak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı düzenleyenlerin Sait Y. ile M.Y ve İ.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, belirlenen ev adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltın alınan şüpheliler ile birlikte olayda kullanıldığı tahmin edilen tüfek de ele geçirildi.

'YAPMADIM AMA PİŞMANIM'

Emniyetteki sorgularının ardından bugün Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Sait Y. kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Biz yapmadık ama pişmanızö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İbrahim Uzun'un fotoğrafı

- Polis ekipleri

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 131 MB ============================= Malatya'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: 7 gözaltı Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda, sahte engelli sağlık raporu alarak kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve başkalarının da sahte engelli rapor almasına yardımcı oldukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte şeker hastalığı, kardiyoloji bölümünde tahlil ve tetkik işlemlerinde sahte belge- beyan yazan ve joker kullanılarak para karşılığında 'Engelli Sağlık Kurulu Raporu' alan, başkalarının da sahte engelli rapor almasına yardımcı olan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Hiçbir hastalığı ve engeli bulunmadığı halde yüzde 44 ile yüzde 50 engelli sağlık raporu aldıkları ve yurt dışında yaşadığı tespit edilen, yakınlarına ziyaret için kente gelen karı- koca ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Sahte belgelerle engelli kimlik kartı, engelli bakım ücreti, engelli maaşı, eğitim yardımı, kömür yardımı, elektrik indirimi, işsizlik maaşı, engelli kadrosu, ÖTV ve vergi indiriminden faydalanan 7 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında tespit edilen 30 kişiye alınan raporların yeniden değerlendirmeye alınacağı ve yapılacak tahlil işlemlerinin ardından usulsüz olanların iptal edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

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- Şüphelilerin adliyeye sevki

- Adliyeden detaylar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 97 MB =========================== Astsubayın ailesinden, 'Oğlumuz intihar etmedi, öldürüldü' iddiası DENİZLİ'de, Hatice (46) ve Kemal Teber (55) çifti, geçen mart ayında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki evinde tabancayla kendini vurarak intihar ettiği iddia edilen 58. Topçu Tugayı'nda görevli oğulları Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Teber'in (25) cinayete kurban gitmiş olabileceğini öne sürdü. Çift, oğullarının el incelemesinde barut izine rastlanmadığını raporların da doğruladığını söyledi. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Teber, 7 Mart'ta, Acil Tıp Teknisyeni eşi S.A.T. (25) ile birlikte yaşadığı evde, iddiaya göre, beylik tabancasıyla kendini başından vurdu. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Teber, memleketi Denizli'nin Serinhisar ilçesinde toprağa verildi. Polatlı Cumhuriyet Savcılığı Astsubay Teber'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

AİLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İNANIYOR Astsubay Teber'in Denizli'nin Serinhisar ilçesinde oturan annesi Hatice ile babası Kemal Teber, oğullarının intihar etmediğini, öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Oğullarının olaydan sonra alınan el incelemesinde barut izine rastlanmadığını belirten Teber çifti, soruşturmanın derinleştirilmesini istedi. Öğretmen olan Kemal Teber, oğluyla olaydan 4 saat önce telefonda görüntülü görüştüğünü belirtip, "Telefonda neşeliydi. Ertesi gün sabah erkenden Sinop'ta füze atış tatbikatına gideceğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bu görüşmeden sonra gece saatlerinde bize intihar ettiğini söylediler. Hemen Polatlı'ya gittik. Kurşunun sağ şakaktan girip karşıdan çıktığını söylediler. Ancak, olay öyle bize anlatıldığı gibi değilmiş, kurşun kulak arkasından girip karşıdan çıkmış" dedi. 'GELİNİM 112 YERİNE ARKADAŞINI ARAMIŞ' Teber, gelininin olay sırasında 112 Acil Servis yerine arkadaşını aradığını öne sürerek, "Gelinim, oğlumun telefonunu gizlice kontrol edince bir sanal oyunda bir kızla oynadığını fark etmiş. Bu nedenle kendisini uyarmış. Aralarında tartışma çıkmış. Gelinim yatak odasındayken, oğlumun odada kendini vurduğu söylendi. Ancak benim oğlum intihar edecek biri değil. Böyle bir karakteri yok. Oğlum başından vurulunca, gelinim, 112 Acil Servis yerine acil tıp teknisyeni olan bir arkadaşını aramış. 6 kez onunla görüşmüş. Ancak o arkadaşı o gün nöbetçi olmasına rağmen başka bir vakadaymış. Olayı duyup gelen, yan dairedeki yaşlı komşu 112 Acil Servis'i aramış. Ancak, adresi bilemeyince gelinime sormuş. Gelinim yanlış adres vermiş. Ambulans ekibi adresi bulamayınca tekrar dönüş yapıyor ve bu defa doğru öğrenip geliyorlar. Oğlum vurulduktan 45 dakika sonra hastaneye götürülüyor ve yaşamını yitiriyor" diye konuştu.

'ELLERİNİ YIKADI, BARUT İZİ ÇIKMADI' Teber, oğlunun yerde yaralı halde yatarken, gelininin gidip ellerini yıkayıp, kanlı elbiselerini değiştirdiğine de dikkati çekip, "Polisin olay yeri inceleme ekibi olaydan 16 saat sonra oğlumun ellerinden barut izi aldı. Barut izi çıkmadı. Madem oğlum intihar etti. Neden o zaman oğlumun ellerinde barut izi çıkmadı. Tabancasında da parmak izine rastlanmadı. Oğlumun cinayete kurban gittiğine inanıyorum. Gelinim yaptı demiyorum ama üçüncü bir kişi de olabilir. Olayın daha detaylı bir şekilde incelemesini istiyoruz" dedi. 'GELİNİM 3 KEZ İFADE DEĞİŞTİRMİŞ' Gözü yaşlı anne Hatice Teber de, oğlunun intihar edecek bir yapısı olmadığını belirti, "25 yaşındaki oğlumun öldürüldüğüne inanıyorum. Gelinim 3 kez ifade değiştirmiş. İlk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylemiş. Ancak ikinci ifadesinde eşinin odada kendisinin ise yatak odasında olduğunu olayı görmediğini söylemiş. Son ifadesinde ise eşinin 'elim bir kaza sonucu silahını temizlerken' öldüğünü söylemiş. Bu işte bir iş var, benim oğlum intihar etmez" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İntihar ettiği söylenen Astsubay Fatih Teber'in fotoğrafları

-Kemal Teber ve eşi Hatice Teber'in görüntüsü

-Oğullarının intihar etmeyi öldürüldüğünü ileri süren Teber çiftinin ağlaması

-Baba Kemal Teber ile röp.

-Anne Hatice Teber ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ========================= 'Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiye arkadan müdahale edin' KARAMAN'da, İlk ve Acil Yardım Derneği yönetim kurulu başkan yardımcısı paramedik Serkan Uysal, suda boğulmak üzere olan kişiye arkadan müdahale edilerek sudan çıkartılması gerektiğini belirtti. Uysal, önden müdahale edilmesi halinde boğulmak üzere olan kişinin panik halinde kendisini kurtaran kişiyi de suya batırıp, onun da boğulmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. İlk ve Acil Yardım Derneği'nce, yaz aylarında suda boğulma olaylarının artması üzerine kentte yeni yüzme öğrenen çocuklara, boğulma sırasında ne yapılması gerektiği ve boğulan kişiye nasıl ilk yardım uygulanacağı konusunda eğitim verildi. Maket üzerinde uygulamalı olarak ilk yardım müdahalelerini gösteren derneğin yönetim kurulu başkan yardımcısı olan ve aynı zamanda 112 Acil Servis'te paramedik olarak görev yapan Serkan Uysal, suda boğulmak üzere olan kişiye kesinlikle arkadan yaklaşılıp müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Eğer önden kurtarmak için müdahale olursa, o kişinin de boğulma riskinin olduğunu belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşlarımız serinlemek amacıyla sulama kanallarına, göletlere, barajlara ve kaynağını bilmedikleri sulara girmektedir. Kaynağı bilinmeyen ve güvenli olmayan alanlarda bizler çok fazla boğulma vakalarıyla karşılaşıyoruz. Boğulan birini gördüğümüz zaman ilk başta etrafımızı analiz etmeliyiz. Kullanabileceğimiz bir malzeme varsa, can yeleği, kurtarma simidi, halat veya uzun bir cisim gibi muhakkak bunları kullanmalıyız. İlk yardımcı eğer yüzme bilmiyorsa ikinci bir boğulma vakası yaşatmamak için kesinlikle suya girmemelidir. Eğer iyi bir yüzücü ise kesinlikle boğulan kişiye arkadan müdahale etmelidir. Boğulan kişi panik yaparak boğulma korkusuyla beraber, önünden yaklaştığımız zaman sizi de boğabilir. Bu ihtimal çok yüksektir."

Uysal, boğulmak üzere olan kişi sudan çıkartıldıktan sonra da suni teneffüs yapılması gerektiğini kaydetti. Görüntü Dökümü

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- Serkan Uysal'ın makete müdahale etmesi ve röp

- Havuzda yüzen çocuklardan detaylar

Haber- kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA) ======================== Foça'da öğrenciler sporla çevre temizliği yaptı İZMİR'in Foça ilçesinde, öğrenciler sporla temizlik (Plogging) etkinliği yaptı. Sahil, plajlar ve piknik alanlarından torbalar dolusu çöp toplayan öğrenciler, çevreyi kirleten büyükleri de uyardı. Foça'daki ilkokul öğrencileri ve Foça Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda dönemsel spor eğitimlerine katılan öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve bazı gönüllü vatandaşların da katıldığı etkinlik Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri önündeki buluşmayla başladı. Foça Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi Gençlik ve Spor İşleri sorumlusu Kemal Çiftçi'nin katılımcılara sporla temizlik anlamına gelen 'Plogging' ve nasıl yapıldığı konusunda bilgi aktarması sonrası üçerli gruplar oluşturan öğrencilere eldiven ve çöp torbaları dağıtıldı. Foça Belediyesi Sosyal Tesis önündeki Halk Plajı, Büyükdeniz Sahili, Vertigo Plajı, Balıkçı Barınağı çevresinde piknik alanı olarak da kullanılan ağaçlık bölge üzerinden Çanak Koyu güzergahı boyunca öğrenciler torbalar dolusu çöp topladı. Aralarında plastik ve cam içecek şişeleri, metal kutular, naylon ve plastik poşetler, halat parçaları, plastik kasalar, havlu kağıt ve peçeteler, sigara izmaritleri, araba lastikleri bulunan katı atıklar tek tek toplanıp, güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine atıldı.