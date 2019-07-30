DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BAKAN PAKDEMİRLİ: TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJ İNŞAATI 2021'DE DEVREYE GİRECEK TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2021 yılında devreye girerek elektrik üretimine başlayacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'dan helikopterle Artvin'in Yusufeli ilçesine geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Limak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Nihat Özdemir'in de eşlik ettiği Bakan Pakdemirli, helikopterle havadan çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgiler aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baraj inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Bu yapı itibariyle dünyada mega projeler arasına giren, dünyanın 3'üncü en yüksek barajı, Türkiye'nin de önemli elektrik üreten barajlarından birisi. 550 megawaat elektrik üretecek. Bu vesileyle de 300 milyon dolardan daha fazla bir rakamla bir senelik doğalgaz ithalatından tasarruf etmiş olacağız. Yusufeli barajı zor bir coğrafyada zor şartlar altında Türkiye'nin başarısı olan mega projelerden bir tanesidir. İnşallah tamamlandığı zaman buralarda dolaşma imkanımız olmayacak. Artık son aylarımızı yaşıyoruz. Son 1,5 buçuk senemizi yaşıyoruz. Burası su tutmaya başladıktan sonra da hızlı bir şekilde inşallah Türkiye, istediği, arzu ettiği elektriğe kavuşmuş olacak" dedi.

Hem kamu kurumlarının hem DSİ, hem müteahhitlerin dünyanın en başarılıları arasında yer aldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Müteahhitlerimiz dünyada Çin'den sonra en başarılı ikinci yurtdışında en çok proje yapan müteahhit grubu. Bu tesadüfen değil tabii ki. Yılların getirdiği bir birikim ve tecrübe sayesinde oluşan bir durum. Bu sebepten dolayı artık bu tarz projelerde Türkiye'nin iddialı şeyler yapmasının kimse için sürpriz olmaması lazım. Türkiye zaten her konuda iddialı projelere 21'nci yüzyıldan itibaren AK Parti hükümetlerinde imza atmış bir ülkedir. Bundan sonra da imza atmaya devam edecektir" diye konuştu. '2021'DE DEVREYE GİRECEK' Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2021'de devreye gireceğini açıklayan Pakdemirli, "Burada sizde görüyorsunuz zor coğrafi koşullar altında böyle bir mega proje üretiliyor. Bu tabi ki başta cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve vizyonu sayesinde yapılan işerden bir tanesi. Bir çok vatandaşımız evlerinde mega projelerle ilgili belgeseller seyrediyor ama Türkiye'de bunlardan onlarcası var yüzlercesi var dünyanın en büyük havalimanları, boğazın alttan denizin altından geçilmesi bu ve bunun gibi binlerce proje var. Bunların hepsi gerçekten belgesellik gerçekten mühendislik harikası projeler. Dağın içi oyularak ulaşım tünelleri kanalları açıldığını tabiri caizse keçinin dahi otlamadığı bir yerde bu mega projelerin yapıldığını hep birlikte izliyor, görüyor olacaksınız. En yakın zamanda da işte barajımızın da ekonomiye katılması için çabalarımız sürüyor. Burada ki ana amaç şu; yeniden yerleşimler de her zaman vatandaş bir tereddüt içerisinde olur. Mesela Ilısu örneğine bakacak olursak bir Hasankeyf ilçesinden çok daha güzel bir ilçe yapıldı evleriyle, çarşısıyla yeniden düzeniyle yerleşimiyle hakikaten çok güzel oldu. Yusufeli de aynen bu şekilde devlet vatandaşına yeniden yerleşim yapıyorsa konforunu en maksimum düzeye getirecek şekilde inşaatlarını yapıyor ve tamamlıyor" ifadelerini kullandı

KURBAN AÇIKLAMASI Kurban Bayramı öncesi hayvan sayısına ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Pakdemirli, "Geçen yıl 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş kesilmiş. Bu yıl ise hazırlığımız 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş. Yani Türkiye geçen yıl kesilen hayvan sayısından yüzde 50 daha fazla hayvan hazırlamış durumda. Kesimlerden yaklaşık 300 bin ton et bekliyoruz. Et fiyatlarında da önemli bir değişiklik beklemiyoruz." dedi Vatandaşların kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla geliştirilen HaySag mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini isteyen Pakdemirli, "Uygulamaya hayvanın küpe numarasını yazarak, nerede doğmuş, kaç yaşında, hangi aşıları olmuş, annesi kim, babası kime kadar hayvanın şeceresini öğrenme şansı var. Özellikle hayvan sağlığı takibi acısından bu son derece önemli. Gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız hayvan pazarlarından kurbanlarını alsınlar, ibadetlerini yapsınlar ondan sonra kesimlerini gerçekleştirsinler. Kesimler konusunda da görevli veteriner eşliğinde mezbahanelerimiz hayvan sahiplerimizin, vatandaşlarımızın emrine amade. Bunların mümkün mertebe hep mezbahalarda kesilmesini biz arzu ediyoruz. Bu vesileyle yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı da vatandaşlarımızın kutluyorum. Sevdikleriyle, aileleriyle inşallah nice bayramlar geçirsinler."

TEMELİ 2013'DE ATILDI Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde, 115 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 270 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak.

ÇORUH HAVZASI'NA 143 PROJE PLANLANDI Bayburt ilindeki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri, Türkiye'nin en hızlı akan nehridir. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yıllık ortalaması ise 6,3 milyar metreküptür. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer almaktadır. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki menba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2632 megawatt kapasiteyle yılda 8.631 gigawatt elektrik üretilecek. Çoruh Havzası'nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawatt elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak. Görüntü Dökümü

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-Yusufeli Barajından detay görüntüler

-Bakan Pakdemirli'nin Yusufeli Barajı hakkında açıklamaları

-Bakan Pakdemirli'nin Kurban bayramı için açıklamaları

-Detaylar

HABER KAMERA: NUSRET DURUR/DHA-ARTVİN

================================================== 2)CARETTA YAVRULARINI KOVAYA KOYUP DENİZE BIRAKTILAR ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir grup vatandaşın yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularını kovayla denize bırakmaları sosyal medyada tepki topladı. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Yumurtadan çıkan yavrular ay ışığı yerine yapay ışık kaynaklarına doğru giderek yollarını kaybediyor ve denizden uzaklaşıyor. Burada yapılması gereken yapay ışık kaynaklarının yumurtlama alanlarında olmamasıdır" dedi.

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan sahil alanında çekilen bir görüntüde bir grup vatandaşın, yumurtadan çıkan fakat denize ulaşamayan yaklaşık 30 caretta caretta yavrusunu kovaya koyarak denize bıraktıkları görüntü sosyal medyada bazı hayvanseverler tarafından tepki gördü. Cep telefonuyla çekildiği tahmin edilen ve aydınlatma için de bir ışık kaynağının kullanıldığı görülen videoda; kovadaki yavruları kıyıdan denize taşıdıkları, suya bıraktıktan sonra da carettaların kıyıya döndüğü görülüyor. Bunun ardından vatandaşların "Bunlar geri geliyor" dedikleri duyuluyor.

'TEK SORUN YAPAY IŞIK KAYNAKLARI'

İnternetteki görüntülerle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulunan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, hayvanların taşınma şeklinin yanlış olduğunu söyledi. Caretta yavrularının sahildeki ışık kaynağından etkilendiği belirten Canbolat, "İnsanlar tarafından sahillerde yakılan ışıklar veya varsa sahildeki aydınlatma direkleri gibi yapay ışık kaynakları yumurtadan çıkan yavruların denize gitmesine en büyük engel teşkil ediyor. Yumurtadan çıkan yavrular ay ışığı yerine yapay ışık kaynaklarına doğru giderek yollarını kaybediyor ve denizden uzaklaşıyor. Burada yapılması gereken yapay ışık kaynaklarının yumurtlama alanlarında olmamasıdır" dedi.

'YANLIŞ UYGULAMA'

Videoda tepki alan vatandaşların carettaları kova ile taşımasına da değinen Canbolat, "Burada kovayla taşınmasında bir sorun yok fakat carettaların direkt suya taşınması yerine denize 10- 15 metre gerisinde bırakarak ve bir şekilde yapay ışık kaynağını keserek hayvanların kendilerinin denize ulaşmasını sağlamak daha sağlıklı. Bir de denize koydukları sırada video çekmek için açtıkları telefon kamarasının ışığı ikinci bir ışık oluşturuyor. Bunu gören suya bırakılmış carettalar da tekrar dönüyor. Bu yanlış bir uygulama, böyle durumlarda her türlü dış video ışığı veya flaştan kaçınılmalıdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Caretta carettaların taşındığı görüntü Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ================================================== 3)ADANA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan Feke karayolu 22'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan istikametinden Feke'ye ilerleyen Urfi Bildirici (54) yönetimindeki 01 RA 663 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Teke yönetimindeki 48 AAP 33 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken Urfi Bildirici, Türkan Deniz (76) ve diğer araçta bulunan Aysel Selvitopu (53) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve CANKUR ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Urfi Bildirici ve Türkan Deniz çıkartıldı. Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bildirici ve Deniz'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Aysel Selvitopu’nun ise tedavisi sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Araçta sıkışan yaralıların çıkarılması

- Sedye ile ambulansa taşınması

- Ambulansın acile gelişi

- Yaralıların sedye ile acile taşınması SÜRE:03'02" BOYUT:336 mb Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA) ================================================== 4)MAHKUM YAKINLARI EYLEM YAPTI AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde mahkum yakınları yarı açık cezaevinin kapanacağı söylentilerinin çıktığını belirterek, duruma tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.

Sandıklı A-3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, geçen günlerde mahkumlar çevre illerdeki cezaevlerine nakledildikten sonra kapatıldı. İlçedeki yarı açık cezaevinin de kapanacağı duyumunu alan mahkum yakınları duruma tepki gösterdi. Mahkum yakınları ellerinde 'Biz yarı açık cezaevinin kapatılmasını istemiyoruz', 'Mağdurların sesini duyun bu işi bir çözün artık', 'Biz mahkum aileleri olarak daha fazla mağdur olmak istemiyoruz' yazan dövizlerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Yaklaşık 15 grup adına konuşan Musa Doğan, "Mahkum yakınları olarak cezaevlerindeki ziyaretlerde sıkıntı yaşıyoruz. Sandıklı'daki cezaevi kapandı. Yarı açık cezaevinin de kapanacağı duyumunu aldık. Mahkumlar Afyonkarahisar'a gönderilecekmiş. Afyonkarahisar'da görüş ayda bir kez geliyor. Ziyaretler için Afyonkarahisar'a gidip gelmek bizi maddi ve manevi olarak yoruyor ve zor durumda bırakıyor. Hem de görüşler kısıtlı oluyor. Biz Sandıklı Yarı Açık Cezaevi'nin kapanmasını istemiyoruz. Sayın Valimiz ve belediye başkanımız bizlere yardımcı olsun. Ailelerimiz zor durumda" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kapanan kapalı cezaevinden görüntü

- Mahkum yakınınları meydan da toplanırken görüntü

- Mahkum yakınları ve elerinde ki dövizlerin görüntüsü

- Mahkum yakını Musa Doğan açıklama yaparken görüntü

- Mahkum yakınları toplu görüntü

169 MB /// 01.31" HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA) ================================================= 5)SOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMA MERSİN'in Tarsus ilçesinde sokak hayvanları için hayata geçirilen 'Bir Kap Yemek, Bir Kap Su' projesi kapsamında parklara suluk ve mama kapları yerleştirildi.

Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için hareket geçen belediye, Hayvan Hakları Destek Platformu, Doğayı ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, 'Bir Kap Yemek, Bir Kap Su' projesini başlattı. Çalışma kapsamında hazırlanan su ve mama kapları, ilçenin çeşitli noktalarındaki parklara konuşlandırıldı. Kapların kontrolleri, belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile barınak ekipleri tarafından her gün rutin olarak gerçekleştirilecek. Hayvanların sıcak yaz günlerinde yemek ve su bulmakta zorlandıklarını belirten Belediye Başkan Dr. Haluk Bozdoğan, "Hayvan dostu belediyecilik anlayışı kapsamında minik dostlarımızı koruyup, kollamak sorumluluğumuzdur. Özellikle bunaltıcı sıcakların etkili olduğu bu günlerde sokak canlılarımıza yardım etmek insani görevimizdir. Güzel ilçemizin her köşesine su ve mama kaplarını yerleştirmeye devam edeceğiz. Halkımızın da kapılarının önüne bırakacağı bir kap yemek ve bir kap su ile sevimli dostlarımızın yaşama tutunmalarına katkıda bulunabilir" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Proje pankartının görüntüsü

- Mama ve su kabının görüntüleri

- Hayvanseverlerin görüntüsü

- Şamandıralı su kabının çalışma prensibinin anlatılması

-Hayvanların detay görüntüleri SÜRE: 01'42" BOYUT: 183 MB Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: TARSUS(Mersin), (DHA) ==============================================

6)MENEMENLİ ÇÖMLEKÇİLER İTALYA'DAKİ YARIŞMADA DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan altı çömlek ustası, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada estetik ve gözü kapalı çömlek yapımı dallarında dünya birinciliği elde eden ustalar, toplamda aldıkları altı madalya aldı. İtalya'nın Grottaglie kentinde düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda dünya birinciliği elde eden Menemenli altı çömlek ustası, elde ettikleri başarıyla adını dünyaya duyurdu. 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada ustalar, estetik dalda dünya birinciliğinin yanı sıra, gözü kapalı çömlek yapma yarışında da iki tane dünya birinciliği, teknik dalda üçüncülük, estetik dalda iki üçüncülük elde etti. Yoğun bir antrenman sürecinin ardından kazandıkları altı madalyanın gururunu yaşayan çömlek ustaları, ülkelerini temsil etmenin ve Menemen çömleğini tanıtmanın sevincini yaşadı.

Yarışmaya yaklaşık iki ay önce başvurduklarını söyleyen Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, "Bu süre boyunca her gün antrenman yaptık. Teknik dalda üçüncülük, estetik dalda dünya birinciliği ve iki tane üçüncülük ve gözleri kapalı yapılan yarışmada da iki tane dünya birinciliğini kazandık. Toplamda altı madalya aldık ve 2020'de düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandık. Menemen'deki çömlekçiler adına gurur duyuyorum. Bu yarışmada birincilik elde etmek çok zor ama biz bunu başardık. İsmimiz anons edildiğinde çok gururlandık. Bir sürü ülkeyle yarıştık. Büyük bir heyecan yaşadık. Kısa süre içinde çömlek yapmamız gerekiyordu. Estetik dalda dünya birincisi olduğumuz çömleği yaklaşık 40 dakikada tamamladık" dedi. GÖZLERİ KAPALI ÇÖMLEK YAPTI Yarışmaya katılan ustalardan Bilal Deniz, "Yaşım gereği gücümün az olduğunu düşünüyordum. Gözü kapalı yapılan çömlek yarışına başta hiç katılmamayı düşündüm, ancak katıldım ve dünya birinciliğini kazandım. Kapalı bir kutu içinde ürünü görmeden gözlerim bağlı biçimde çömlek yaptım. Oldukça heyecanlandım ve zor olduğunu düşünüyorum. İki kişi birden birinci olduk ve aynı puanı alınca paylaştık. Yapabileceğime inandım ve çok mutluyum. Madalyaları toplayıp geldik" diye konuştu.