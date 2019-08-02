DHA YURT BÜLTENİ - 13

Nijerya'da kaçırılan Türk işçi, nasıl kurtarıldıklarını anlattı Nijerya'da 19 Temmuz'da kaçırılan ve bir hafta sonra özgürlüklerine kavuşan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul, Adana'daki ailesiyle buluştu. Yurdakul, kendilerini kaçıran teröristlerin ailelerinin, Nijerya polisi tarafından gözaltına alınması üzerine fidye ödenmeden serbest bırakıldıklarını söyledi.

Nijerya'nın Kwara şehrinde silahlı kişilerce kaçırıldıktan bir hafta sonra kurtarılan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Çelik, THY'nin tarifeli seferi ile Türkiye'ye geldi. Başkent Abuja'dan kalkan uçakla dün sabah saat 08.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inen işçiler, vatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşadı. Ergün Yurdakul, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan memleketi Adana'ya geldi. Yurdakul, Sarıçam ilçesinde yaşadıkları evlerinde annesi Emine, babası İbrahim ve eşi Sıdıka Yurdakul ile buluşarak hasret giderdi. Yurdakul ailesi, Ergün Yurdakul'un yokluğunda büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek Türkiye ve Nijerya hükümetlerine teşekkür etti.

Maden işçisi Ergün Yurdakul, motosikletli 2 kişi tarafından bir süre takip edildiklerini ve daha sonra silah zoruyla ormanlık alandaki karargaha götürüldüklerini anlattı. Teröristlerin kendilerine şiddet göstermediklerini, dağlık alanda sürekli yer değiştirdikleri için ayaklarından yaralandıklarını ifade eden Yurdakul, karargahta 1 ekmeği 4 kişi bölüştüklerini vurguladı. Yurdakul, şunları söyledi:

"Kurtarılmamızı sağlayan Türkiye ve Nijerya hükümetlerine teşekkür ederim. Fidye verilmedi, çünkü bizi kaçıranların aileleri gözaltına alındı. O arada bırakmak zorunda kaldılar. Şirketimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Aileme kavuştum, çok mutluyum, sevinçliyim. Allah kimsenin başına vermesin. Diğer arkadaşlarım da inşallah sağ salim ailelerine kavuşurlar. Şimdilik ne yapacağım konusunda bir planım yok, çünkü biraz kendimi toparlamam gerekiyor. Önce sağlık önemli. Aileme kavuştum, gerisi önemli değil."

Görüntü Dökümü

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- Ergün Yurdakul ile röp

- Anne ve babasının teşekkür etmesi

- Genel ve detaylar

Süre:03'24" Boyut:376 MB Haber:Nuri PİR-Kamera:ADANA,(DHA) =============== Sahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sahile tuvaletini yapan Müslüm A. (25) kendisine tepki gösterenlerle kavga etti. Müslüm A., kavgayı ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay'ı (21) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde, Gölcük ilçesi Değirmendere sahilindeki arıtma tesisleri önünde meydana geldi. Sahilde alkol alan Müslüm A., açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde alkol alan gençler tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Müslüm A., kavgayı ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay'ı bıçakladı. Kavgaya gören T.A., Müslüm A.'ya müdahale edip yere yatırdı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekibi Müslüm A.'yı gözaltına aldı.

Çağatay Burak Atay, çağırılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çağatay Burak Atay, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Müslüm A., polisteki ifadesinde tuvaletini yaparken alkol alan kişilerle tartıştıklarını, ardından kavga ettiklerini, aşırı alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çağatay Burak Atay'ı bıçaklayarak öldüren Müslüm A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Müslüm A. adliyeye çıkarılırken, tişörtünü başının üzerine çekerek yüzünü sakladı.

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Adliyeden görüntü

Polis aracının gelişi

Müslüm A.'nın adliyeye götürülüşü Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) ===================== Pamukkale'de bayram bereketi Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Kurban Bayramı tatili öncesi, Pamukkale'deki otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'ı geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli turizm alanları arasında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de bayram bereketi yaşanıyor. 4 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğraması beklenen Pamukkale'de oteller günler öncesinden rezervasyon almaya başladı. Travertenleriyle dünyaca ünlü 'Beyaz Cennet'te, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin 2019 yılında en yoğun sezonunu yaşadığını belirterek, "Otellerimizde doluluk oranları yüzde 90'lar seviyesinde bulunuyor. Geçen yılki rakamlara baktığımızda Türkiye yerli ve yabancı turist sayısı bakımından yüzde 11 civarında bir artış yaşanırken, Pamukkale'de bu oran yüzde 23 seviyesinde. Bu yükseliş, turizmcileri sevindiriyor Haziran ayında 400 bin kişi Beyaz Cenneti ziyaret etti. Yılsonunda da 3 milyon turist sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Sahil yörelerindeki fiyatların pahalılığından, yer bulamamaktan sıkıntı duyan vatandaşların Denizli'de oldukça uygun fiyatlarda konaklayabileceğini aktaran Şen, "Ülkemizde tatil programlarının yıl başında yapılması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında sahil yörelerinde çok büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yüzden yerli ve yabancı turistler mutsuz oluyor. Tatil sürelerinin daha önceden planlanması durumunda, hem turizmciler hem vatandaşlar hem de yabancı misafirlerimiz daha mutlu olacaklardır" diye konuştu.

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-Pamukkale'den arşiv yoğunluk görüntüleri

-DENTİROD Başkanı Gazi Murat Şen ile röp. Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) =================== Bursa'da kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bariyerlere çarpıp devrildikten sonra alev alan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Bursa’daki bir mobilya şirketinden yüklediği mobilyaları İstanbul’a götürmek üzere yola çıkan Zeynel Akyıldız (25) yönetimindeki 16 ADC 532 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşıp devrilen kamyonet, alev aldı. Zeynel Akyıldız, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından çıkarıldı. Akyıldız ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araçtaki yangın söndürüldü. Görüntü Dökümü

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-Yaralıdan görüntüler

-Kaza yerinden görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi