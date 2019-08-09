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DHA YURT BÜLTENİ-13

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 19:11 | Son Güncelleme

Bursa'da orman yangını (3)   YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helipkopterle havadan, 20 arazöz ve itfaiye aracıyla karadan müdahale edilen yangınla ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, "İlçemizin Yeniköy, Selimiye ve Fethiye kırsal mahallerinin arasındaki bulunan ormanda, yaklaşık 100 hektarlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı bulunmamakta, en büyük tesellimiz ancak memleketimizin ciğerleri yandı. Şu an yangının çıkış noktasıyla ilgili henüz bilgimiz yok, yangının çıkış nedenini araştıracağız" dedi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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Rus askeri kargo gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçirilen Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' askeri kargo gemisi ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör peş peşe saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri kargo ve askeri römorkör gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndürüldükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri kargo ve askeri römorkör boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus askeri kargo gemisi ve askeri römorkörden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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Kula'da katı atık bertaraf tesisinde korkutan yangın

MANİSA'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren özel bir katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevler, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektar ormalık alan zarar gördü.
Kula'nın kırsal Esenyazı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin su sıkarak müdahale ettiği yangına, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de takviye olarak gönderildi. Aıtlar arasındaki bazı malzemelerin alevle buluşunca patmlaması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, alevler yakındaki dağlık alana da sıçradı. Dozerlerle, atık malzemeler uzaklaştırılarak yangının daha fazla büymesinin önüne geçilmeye çalışıldı. İtfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çabası sonucu alevler güçlükle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektarlık ormanlık alanın da zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtidi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi. Aynı katı atık bertaraf tesisinin depo bölümünde de geçen 31 Mayıs'ta da yangın çıkmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Katı atık bertaraf tesisindeki yangının çevreden görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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Bodrum'da tatilcilerin kavgasında taş, sopa ve şişeler havada uçuştu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatilci iki grup arasında çıkan taş, sopa ve şişelerin havada uçuştuğu kavga, çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Görüntülerde kadınların birbirleri ile saç saça, baş başa, tekme tokat kavga ettikleri görüldü. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gümbet Mahallesi, İnönü Caddesi'nde çoğunluğu kadınlardan oluşan tatilci iki grup arasında, dün (perşembe) öğle saatlerinde kavga çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, 'yan bakma' nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma, tarafların birbirlerine hakeretlerde bulunup, küfür etmeleri nedeniyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Saç saça, baş başa birbirlerine girip, tekme ve tokatların yer aldığı kavgada, taş, sopa ve şişeler de havada uçuştu. Atılan taş, sopa ve şişeler nedeniyle bir marketin camı kırıldı. Çevredekiler yoğun çaba göstermelerine rağmen tarafları ayırmayı başaramadı. Kavganın taraflarından birinin diğer tarafın kaldığı otele girmeye çalışması üzerine olay daha da alevlendi. Öfkeli kalabalık içeri girmelerine otel görevlileri ve çevredekilerin engel olması üzerine ellerindeki cam şişeleri rastgele fırlatmaya başladı. Kavgaya karışan kadınlar bu sırada gelen polislere de karşı koydu. Bunun üzerine kadınlardan 5 kişi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kavga anı cep telefonu görüntüleri

Haber: BODRUM (Muğla), (DHA)

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Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin iple bağladığı köpeği otomobiliyle dakikalarca yanından sürüklemesi başka bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Milas'ın Menteş Mahallesi'nde kameralara yansıyan görüntü, hayvanlara yönelik işkencelerin son örneği oldu. Milas şehir merkezinden Menteş Mahallesi yönüne ilerleyen 06 GFB 68 plakalı otomobilin sürücüsü, bir köpeğe ip bağlayarak işkence etti. Araç sürücüsü bir elinde köpeğin ipini tuttu, diğer eliyle aracını kullandı. Ani hareketler yaparak iple köpeğin boynunu yaralayan sürücüyü, aynı şeritte ilerleyen başka bir aracın sürücüsü Tahir Sarsan fark etti. Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen Sarsan, ortaya çıkan 10 saniyelik görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden ve hayvanseverlerden destek istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İple bağlanan köpeğin otomobille sürüklenmesinden görüntü

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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