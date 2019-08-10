DHA YURT BÜLTENİ-13

Bayram tatiline gelen gurbetçiler kaza yaptı: 4 yaralı SİVAS'ta gurbetçilerin içerisinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 Sivas-Ankara karayolu üzerinde Hayranlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hollanda'dan Kurban Bayramı tatili için Sivas'a gelen Bedir Pektaş idaresindeki JV-182-S plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Pektaş ile birlikte araçta bulunan Fatma Pektaş, Tuğba Pektaş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Otomobilin görüntüsü

-Ekiplerin çalışması Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) ============= Komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede

SİVAS'ta komşusu Ünal Okur'u bıçaklayarak öldüren şüpheli M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında kent merkezindeki Mevlana Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ünal Okur ile komşusu M.S., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. yanında bulunan bıçakla Okur'u bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Okur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okur, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası şüpheli M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.S. adliyeye sevk edildi. Olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan Ünal Okur'un cenazesi ise defnedilmek üzere Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine gönderildi. Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntüler

-Şüphelinin götürülüşü Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

====================== Başkan Seçer'den şehitler anısına 20 kurban MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı nedeni ile şehitler anısına ithafen 20 kurban kestirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, günün erken saatlerinde Kurban Bayramı ziyaretlerine başladı. İlk olarak Valilik tarafından Mersin Şehitliği’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Başkan Seçer, şehit aileleri ve yakınları ile bayramlaştı, mezarlara karanfiller bırakarak dua etti. Seçer, kaybettikleri evlatlarını ziyarete gelen şehit aileleri, eşleri ve çocukları ile tek tek ilgilendi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yakaköy Mezbahanesi’ne giden Başkan Seçer, İl Müftü vekili Cafer Erol ile birlikte şehitler anısına ve ihtiyaç sahiplerine ve kimsesizlere dağıtılmak üzere 20 adet kurban kestirdi.

Kesilen kurbanların şehitlerin aziz anısına kesildiğini vurgulayan Başkan Seçer, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Bugün burada arkadaşlarımızla beraber Yakaköy Mezbahamızda, aziz şehitlerimiz için, onların anısına kurban kesimi yaptık. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah ailelerinin acısını azaltsın. Hala Türkiye’de terör can almaya devam ediyor. Umut ediyorum bu terör ortamı bir an evvel son bulur. Bir siyasetçi olarak, dün de, bugün de, yarın da bu terör ortamının bitmesi için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğim. Bu benim genel anlayışımdır. Bu ülke topraklarında hangi etnik kökende, hangi inançta olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında barış ve huzur ortamında yaşanan bir ülke için her türlü zemini bizlerin oluşturması gerekiyor" diye konuştu.

Kesilen kurbanın ardından yetkililerden Yakaköy Mezbahası ile ilgili bilgi alan Seçer, kesimhanede görevinin başında olan personelle de bayramlaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vali Ali İhsan Su, Belediye Başkanı Vahap Seçer mezarlığa gelirken

Vali Su, Belediye Başkanı Seçer, bekleyenlerle selamlaşırken

Törene katılanlar

Dua edilirken

Başkan Seçer, mezarlarla çiçek bırakırken

Başkan Seçer, şehit yakınları ile sohbet ederken

Başkan Seçer'in mezbaya gelmesi

Kurbanlıkların görüntüsü

Kurban kesim için hazırlanması

Kurban kesimi için dua edilirken

Başkan Seçer, kesimhane personeli ile

Başkan Seçer açıklama yaparken Haber-Kamera: MERSİN; (DHA) =========== Jandarmadan havadan bayram denetimi AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri bayram dolayısıyla yoğunlaşan yollarda drone ile havadan trafik denetimi yaptı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Sandıklı çevreyolu ve köy yollarda trafik yoğunlaştı. Zaman zaman durma noktasına gelen yollarda yolun akışını hızlandıran jandarma ekipleri drone ile de havadan denetim yaptı. Sandıklı ile Hocalar ilçesi arasındaki yol güzergahında yoğunlaşan jandarma trafik ekibi, drone yardımı ile araçları denetlerken, durdurdukları araç şoförlerini trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca trafik güvenliğine dikkati çekmek için 'Kemerin ses getirsin' sloganıyla başlatılan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da desteklediği kampanyaya kapsamında broşür dağıttı.

Jandarmanın denetimlerini yerinde olduğunu söyleyen minibüs şoförü Süleyman Karaman, "Bu tip denetimlerin güvenliğimiz açısından ben her zaman olmasını istiyorum. Çünkü yeri geliyor emniyet kemeri takılması unutuluyor, yeri geliyor ışıkları yanmıyor. En azından bir uyarı olduğunda olası kazaların önüne geçilir diye düşünüyorum. Bunun için jandarmanın uygulamasından memnunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma drone kaldırırken görüntü

- Jandarma drone ile trafik denetimi yaparken görüntü

- Drone yakın görüntü

- Jandarma emniyet kemeri ile ilgili broşür dağıtımı yaparken ve şoförleri uyarırken görüntü

- RÖP: Süleyman Karaman(şoför)

- Jandarma yolcuları uyarıda bulunduktan sonra bayramlarını kutlayarak uğurlarken görüntü 162 MB ///01.27" HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA) ========================= Bakan Yardımcısı İnce: 64 bin trafik ekibiyle, 116 bin personel sahada (2)

BURSA'DA TRAFİK UYGULAMA NOKTASINI DENETLEDİ İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı nedeniyle alınan trafik tedbirlerini yerinde incelemek için Bursa’ya geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Rehber Kavşağı Mevkii'nde bulunan uygulama noktasında Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdür Vekili Önder Dülger, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Şükrü Solak, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin tarafından karşılanan İnce, polis memurları ve jandarma personeliyle sohbet ederek, bayramlarını kutladı. Bakan İnce, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Şükrü Solak’tan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

'AMACIMIZ KAZALARI EN AZA İNDİRMEK'

Bakan Yardımcısı İnce, “Vatandaşlarımızın trafik kazalarını yaşamaması, daha güvenli seyahat etmelerini ve tatillerini daha huzurlu geçirmelerini sağlamak için tedbirler alıyoruz. 56 tane emniyet ve jandarma müfettişimiz yine görev yapıyor olacak. Otobüs denetimlerini arttırdık, sivil denetimler koyduk otobüslerde. Almış olduğumuz tedbirler çerçevesinde 'Yaşam Tüneli' projemiz var. Birçok ilimizde bu yaşam tünellerinde vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. 'Kemerin ses getirsin' kampanyasını İçişleri Bakanlığı olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın uyarıcı konumda olması, farkındalık oluşturması amacıyla onları da bu işin içine katarak, kampanyayı sürdürmeye çalışıyoruz. Amacımız kazaları en aza indirmek hatta hiç olmamasını sağlamak. Alınan tedbirlere riayet edildikçe sonuçları pozitif olmaya başladı. Son dönemde, özellikle geçen yıla göre kıyasladığımızda ölümlü kaza oranlarında ciddi bir düşüş varö dedi. Görüntü Dökümü

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-Yol denetiminden detaylar

-Sürücülerden detaylar

-Trafikten Detaylar

-İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce açıklaması

-Süre: 04.11 Boyut: 468 MB Haber: Yavuz YILMAZ-Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) ====================== Bodrum'da tatilciler mandalinalı lokumla karşılandı MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Kurban Bayramı tatili için gelenler trafik yoğunluğuna neden olurken, sahilleri de doldurdu. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçeye giriş yapan tatilcilere 'İyi bayramlar' dileyerek Bodrum mandalinasından yapılmış lokum ikram etti. Dün (cuma) akşam saatlerinden itibaren Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelenler nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandı. Özellikle Torba uygulama noktasında yapılan denetimler sırasında uzun araç kuyruklar oluştu. Yabancı plakalı araçlardan gurbetçilerin de yoğun olarak bayram tatili için Bodrum'a geldiği görüldü. Yaşanan yoğunluk esnafı memnun etti. Hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıktığı Bodrum'da sahiller, plajlar doldu. Özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerdeki plajlarda neredeyse adım atacak yer kalmadı. Sıcaktan bunalanlar denize girip serinlerken, bazı tatilciler su sporları yaparak eğlendi. Sürat teknesinin çektiği paraşüte binen tatilciler ise Bodrum koylarını gökyüzünden izlemenin keyfini çıkardı. Sıcak hava nedeniyle ilçenin ara sokakları boş bir görüntüye büründü. Birçok yerli ve yabancı tatilci, tekne turlarıyla mavi yolculuğa çıktı. Bodrum'da hava sıcaklığının bayram tatili boyunca 40 derece civarında seyretmesi tahmin edilirken, vatandaşlar özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından uzak durmaları konusunda uyarıldı.