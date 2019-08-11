DHA YURT BÜLTENİ - 13

Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyor ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları sürüyor.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan PKK/PYD’li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor. Teröristlerin tünel ve siper inşaatlarında çalıştırmak için çevre kasabalardan Resulayn'a 150 işçi getirdiği iddia edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tünel üzerinde çalışma yapan inşaat işçileri

- Çalışma yapan işçiler ve kepçe

- Tünel çalışmalarından genel detay görüntüler Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB ============================ Teslim olan kadın terörist: Örgüt içinde işkence ve infazlar başladı VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda 1 kadın terörist, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki dağ kadrosundan kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kara hudut kapısında silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Kadın teröristin ifadesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını alt kadrolara yüklediğini, örgüt içinde işkenceler ile infazlara başladığını söylediği öğrenildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK'lı 1 kadın terörist, kaçarak geldiği Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kara hudut kapısında silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'lı kadın teröristin ifadesinde, teröristler arasında güven sorununun had safhaya ulaştığını, son zamanlarda PKK/KCK terör örgütüne karşı güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kJadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını sözde alt kadrolara yüklediğini, PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını anlattığı bildirildi. İnfaz edilen teröristlerle aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını, bu durumun duyulmasının da örgütte çözülmeleri ve güvenlik güçlerine teslim olmaları hızlandırdığını söylediği öğrenildi.

Kadın terörist ifadesinde, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiğini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak, ölüme itildiğini de anlattı. Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını söyleyen kadın teröristin, 'Teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını' söylediği öğrenildi. BÖLGEDEN ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- ================================ Denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman, kurtarıldı (2)

KURTARILAMADI Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman Gülkan Kan (27), kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kameramanın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Gülkan Kan'ın boğulduğu denizde bir süre önce kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Bir çok sinema filminde kameraman olarak görev alan Kan'ın ölümü arkadaşlarını hüzne boğdu. ORDU (DHA) ============================= Lice'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, kontrolde çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Halim Tosun, yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ER 447 plakalı otomobil, Lice ilçesi yol ayrımında hareket halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Halim Tosun yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülüp, tedaviye alınırken, kazada hayatını kaybeden Halim Tosun'un cenazesi otopsi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikeleri bulunduğu bildirildi.