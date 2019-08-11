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DHA YURT BÜLTENİ - 13

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 17:32 | Son Güncelleme

Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyor ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları sürüyor.

Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyor

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları sürüyor.
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan PKK/PYD’li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor. Teröristlerin tünel ve siper inşaatlarında çalıştırmak için çevre kasabalardan Resulayn'a 150 işçi getirdiği iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Tünel üzerinde çalışma yapan inşaat işçileri
- Çalışma yapan işçiler ve kepçe
- Tünel çalışmalarından genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB

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Teslim olan kadın terörist: Örgüt içinde işkence ve infazlar başladı

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda 1 kadın terörist, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki dağ kadrosundan kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kara hudut kapısında silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Kadın teröristin ifadesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını alt kadrolara yüklediğini, örgüt içinde işkenceler ile infazlara başladığını söylediği öğrenildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK'lı 1 kadın terörist, kaçarak geldiği Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kara hudut kapısında silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'lı kadın teröristin ifadesinde, teröristler arasında güven sorununun had safhaya ulaştığını, son zamanlarda PKK/KCK terör örgütüne karşı güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kJadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını sözde alt kadrolara yüklediğini, PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını anlattığı bildirildi. İnfaz edilen teröristlerle aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını, bu durumun duyulmasının da örgütte çözülmeleri ve güvenlik güçlerine teslim olmaları hızlandırdığını söylediği öğrenildi.

Kadın terörist ifadesinde, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiğini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak, ölüme itildiğini de anlattı. Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını söyleyen kadın teröristin, 'Teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını' söylediği öğrenildi.

BÖLGEDEN ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-

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Denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman, kurtarıldı (2)
KURTARILAMADI

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman Gülkan Kan (27), kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kameramanın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Gülkan Kan'ın boğulduğu denizde bir süre önce kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Bir çok sinema filminde kameraman olarak görev alan Kan'ın ölümü arkadaşlarını hüzne boğdu.

ORDU (DHA)

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Lice'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, kontrolde çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Halim Tosun, yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ER 447 plakalı otomobil, Lice ilçesi yol ayrımında hareket halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Halim Tosun yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülüp, tedaviye alınırken, kazada hayatını kaybeden Halim Tosun'un cenazesi otopsi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikeleri bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Tosun'un yakınları, gözyaşlarına hakim olamayarak, sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü
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Kaza yeri
Cenaze
Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
Ambulans
Sağlık görevlilerinin yakınlarını teselli etmeye çalışması
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 350 MB

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Ebe, yolda doğan bebeği bir an olsun bırakmadı

ÇORUM’un Alaca ilçesinde tarım işçisi 9 aylık hamile Azize Araz'ın (28) doğum sancıları tutunca, yakınları sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince hastaneye doğru yola çıkarılan kadın, ambulansta doğum yaptı. Doğumu gerçekleştiren ebe Sırma Kaluç, bebeği bir an olsun bırakmadı.

Alaca ilçesinde doğum sancıları tutan Azize Araz için yakınları sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıkarıldı. Genç kadın, yolda ambulansta doğum yaptı. Hastaneye getirilen kadın ve erkek bebeği tedavi altına alındı. Ambulansta doğumu gerçekleştiren ebe Sırma Kaluç, bebeği kucağına alarak hastaneye taşıdı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ebe kucağında bebeği acile götürmesi
-Annenin sedye ile acile taşınması
-Detaylar

(SÜRE:1dk 30 sn ) (BOYUT 122. MB)

Haber-Kamera:

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