DHA YURT BÜLTENİ-13

Hazro'da 4,2 büyüklüğünde deprem DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4, 2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hazro ilçesi olarak açıkladığı 4, 2 büyüklüğünde deprem, saat 16.34'te meydana geldi. Yerin 6,41 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İlçede, saat 11.38'de de Richter ölçeğine göre 3, 6 büyüklüğünde, yerin 7,09 derinliğinde bir sarsıntı meydana gelmişti. HAZRO (Diyarbakır), (DHA)- ================== Balıkesir'de orman yangını (2)

2 EV ALEVLERİN ARASINDA KALDI, VATANDAŞLAR EVLERİNİ TAHLİYE EDİYOR Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin de desteği ile müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaştığı öğrenildi. 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye ediyor.

Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, ilçenin tamamından görülüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================== Gebze’de mesire alanında ağaçlar yandı KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın ağaçları tutuşturdu. İtfaiye ekipleri yangının çevresindeki fabrikalara sıçramaması için önlem alarak yangına müdahale etti. Öğleden sonra Gebze Pelitli Mahallesi’nde bulunan mesire alanında kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, genç çam fidanlarını tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı. Yangın bir lojistik firmasının bahçesinde bulunan boş TIR dorsesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yanan dorseyi söndürdü. Çok sayıda genç çam fidanı yanarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - ============== Gebze’de mesire alanındaki yangın, ağaçlara sıçradı(2)

YANGIN FABRİKALARA SIÇRADI

Gebze Pelitli’de çıkan yangın önce bir boya fabrikasına ardından da sinek ilaçları üreten bir fabrikaya sıçradı. Boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, fabrikanın bir kısmı yandı. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması sürdürürken, yangın bölgede bulunan sinek ilaçları üreten fabrikaya sıçradı. Fabrikada patlamalar olurken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. ========================== Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı SİVAS'ta aynı istikamete seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde, Gültepe Mahallesi Yeni Karşıyaka Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hasan Yeter yönetimindeki 58 ABK 097 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Yeni Karşıyaka Köprüsü yakınlarında aynı istikamette seyir halinde olan Sefa Tombul yönetimindeki 58 SF 430 plakalı otomobille çarpıştı. Hasan Yeter'in kullandığı araç çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeride geçerek durdu. Kazada sürücü Hasan Yeter ve yanında bulunan Eren Özdal yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Sefa Tombul ise kazayı yara almadan atlattı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü Haber: SİVAS (DHA) ==================== Gurbetçi aileye saldırı olayında 12 şüpheli serbest AVUSTURYA'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesinin oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahipleriyle çıkan ve 16 kişinin yaralandığı kavga ile gözaltına alınan 12 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kavgaya karışan tesis çalışanların ifadelerinde önce ailenin kendilerine saldırdığını söylediği öğrenildi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da hem idari hem de adli yönden soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Olay, dün Kahramanmaraş-Göksun Karayolu üzerindeki Fırnız mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, pikniğe giden Koyuyeşil ailesinin oturduğu çardağın yıkılması sonucu aile ile işletme sahibi ve çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada aileden 2'si bebek 12 kişi, tesis çalışanlarından da 4 kişi olmak üzere 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı.

'SİZİ ÖLDÜRECEĞİZ, BURAYI BAŞINIZA YIKACAĞIZ'

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, tesis çalışanlarının da ifadesi ortaya çıktı. Çalışanlar, bayram nedeni ile kapalı olduklarını ancak ailenin ısrarı üzerine piknik yapmalarına izin verdiklerini söyledi. Piknik sırasında aileden bazı kişilerin havuzdan balık tutmak istediğini, daha sonra bir kadının kaybolan yüzüğünü bulmak için diğer aile üyelerinin de çardağa çıktığını belirten çalışanlar, "Bu sırada çardak çöktü ve daha sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında ailenin erkekleri 'Sizi burada öldüreceğiz, burayı başınıza yıkacağız' diyerek saldırdılar" dediği öğrenildi. VALİ ÖZKAN: OLAYLA İLGİLİ VERİLER ADLİ MAKAMLARA SUNULDU

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özkan, şehirde asayiş olaylarıyla ilgili olarak olaylar vuku bulmadan emniyet ve jandarma ekiplerince her türlü tedbirlerin alındığını söyledi. Olay vuku bulması durumunda ise en hızlı bir şekilde verilerin kaliteli bir şekilde toplanıp adli makamlara sunulduğunu kaydeden Özkan, şöyle devam etti:

"Bu olayda da hastaneye geldikten sonra jandarmaya haber veriyor, bununla ilgili veriler kaliteli ve net bir şekilde toplanıp adli makamlarla sunulmuş durumda. Hem idari yönden hem adli yönden en etkili ve üst düzeyde bir ilgiyle soruşturmalar devam etmektedir. Tabii soruşturmanın bütün verileri toplanıp gereği yapılacak adli makamlar, savcıların koordinesinde."

Olayda yaralanan 16 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin ise jandarmadaki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Vali Özkan'ın konuşması Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 168 MB ==================== Pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan badana ustası, taburcu oldu AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, saldırısına uğradığı sahibi olduğu 'Hektor' isimli 'Pitbull' cinsi köpek tarafından her iki kolundan ağır şekilde yaralanan 50 yaşındaki boya badana ustası Halil Cici, tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi. Bayram tatili süresince evde tedavisi sürecek Cici'nin yapılacak kontrollerden sonra bir dizi cerrahi operasyon geçirebileceği öğrenildi. Yaşanan bu olayla gözler 'Pitbull' cinsi köpeklere çevrilirken Veteriner hekim Erdinç Toy, büyüme çağlarında sahipleri tarafından uygulanan yanlış beslenme ve yetiştirme yöntemleri nedeniyle bu hayvanların saldırgan bir yapıya dönüştüğünü, yoksa uysal hayvanlar olduğunu söyledi. Evli, iki çocuk babası Halil Cici, dün (Pazar) saat 13.30 sıralarında, oturduğu 3 katlı apartmanın bahçesinde beslediği köpeğine mama vermek için 'Pitbull' cinsi 'Hektor' isimli köpeğinin yanına gitti. Köpeğinin bir anda üzerine saldırması üzerine Cici, neye uğradığını şaşırdı. Köpeği tarafından her iki kolundan ısırılan Cici'nin yardımına komşusu Üzeyir A., yetişti. Ancak, köpek Üzeyir A.'ya da saldırıp, yaklaşmasını engelledi. Bunun üzerine komşusu çareyi polisi aramakta buldu. Olay yerine gelen polislerden biri, sahibini her iki kolundan defalarca ısırarak parçalayan köpeği, tabancayla vurup, etkisiz hale getirdi. Köpek olay yerinde telef olurken, kanlar içindeki Halil Cici, 112 Acil Servis ambulası ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.