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DHA YURT BÜLTENİ - 13

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 18:11 | Son Güncelleme

  Çarpışma anı tren kamerasında Hatay’ın Erzin ilçesinde 4 Ağustos’ta yük treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazanın tren kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Çarpışma anı tren kamerasında

Hatay’ın Erzin ilçesinde 4 Ağustos’ta yük treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazanın tren kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 4 Ağustos’ta Erzin ilçesindeki Yeşiltepe Hemzemin Geçidi’nde meydana geldi. Tren kamerası tarafından kaydedilen kazada, yük treni, Sedat Kozak (45) yönetimindeki traktöre çarptı. Kaydedilen görüntülerde, Sedat Kozak’ın oğlu Mehmet Kozak’ın treni görünce kaçtığı, kaçamayan Sedat Kozak’ın ise çarpışma sonucu hayatını kaybettiği görüldü.

Görüntü Dökümü
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- Trenin traktöre çarpma anı

SÜRE: 00'16'' BOYUT:31,0

Haber-Kamera:ERZİN,Hatay,(DHA)

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Gelibolu Yarımadası'nda yanan alan havadan görüntülendi

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyü yakınlarında Arife akşamı saat 22.22'de başlayan ve 15.5 saat sonra kontrol alkına alınabilen orman yangınını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında zarar görün alan ise havadan görüntülendi.
Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, birçok şehitlik ve anıtın bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki korkutan orman yangını Kurban Bayramı'nın ilk gönü öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor. 100 hekarlık alanda etkili olduğu açıklanan yangında kül olan alan miktarı henüz kesin olarak belirlenmedi. Ancak yeşil örtünün kara bir tabloya dönüştüğü alan havadan görüntülendi. Savaş alanları, şehitlik ve anıtların zarar görmediği yangında, ormanlık alanın nasıl tahrip olduğu havadan çekilen görüntülerde net şekilde görülüyor.
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 22.22‘de Tarihi Alan'da Behramlı Köyü Kayalıtepe mevkisinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 22.36 itibariyle müdahale edilmeye başlandı. Gece boyunca toplam 177 yangın söndürme iş makinası ile 250 personelin müdahale ettiği yangın, havanın aydınlanmasıyla birlikte 10 helikopterin havadan yaptığı müdahale ile öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)-

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Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın

İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytin ağaçları ile meyve bahçelerin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Orman ekipleri, yangının söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Bayındır'ın Balcılar Mahallesi yakınında, zeytin ağaçları ve çeşitli meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerinden uzak bir yerde çıkan yangını söndürmek için, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 10 arazöz ise karadan müdahaleye başladı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntü

Haber: Davut CAN-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da yaşayan Asilhan Ç.(19), tartıştığı ablası Kader Ç.'yi (20) ensesinden bıçaklayarak öldürdü. Asilhan Ç., ardından bileğini keserek intihara kalkıştı.
Olay saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki gecekonduda geldi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 8 aydır annesiyle İstanbul'da yaşayan Kader Ç., dün Aksu'da babası ile kardeşinin oturduğu gecekonduya geldi. Bugün akşam saatlerinde Kader Ç. ile kardeşi Asilhan Ç. arasında tartışma çıktı. Ablasının İstanbul'a dönmesini isteyen Asilhan Ç., kavganın büyümesi üzerine Kader Ç.'yi ensesinden bıçakladı. Asilhan Ç., ardından eline geçirdiği maket bıçağıyla bileğini keserek intihara kalkıştı.
Sesleri duyan baba Mustafa Ç. ile diğer yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Kader Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Asilhan Ç. ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Asilhan Ç., buradaki müdahalenin ardından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kader Ç.'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- Olayın olduğu evden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Babanın polislerce götürülmesi
- Cenazenin evden çıkartılması
- Cenaze yakınlarından görüntü
- Kardeşlerin opak görüntüsü
- Detaylar

128 MB /// 01.14"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

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