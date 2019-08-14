DHA YURT BÜLTENİ -13 

İzmir'de orman yangını (2) KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Davut CAN / İZMİR, (DHA) ========================== Erbaa’da trafik kazası: 4 yaralı Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Canbolat köyü yakınlarında meydana geldi. Keçeci köyünde düzenlenen 'Keçeci Baba Anma Etkinliklerine' katıldıktan sonra eski Tokat-Erbaa yolunu kullanarak Sivas’ın Yıldızeli ilçesine giden Gökdemir ailesinin içinde bulunduğu 34 HDZ 40 plakalı otomobil, Canbolat köyü yakınlarında sürücü Malik Ejder Gökdemir’in (22) kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan Aysel (40), Cemal (49), Celil (21) ve Utku Gökdemir (9) yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü: -Kaza yerinden görüntü -Aracın görüntüsü Haber: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA) ========================== Edremit Körfezi'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 4 günlük Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp, dönüşe geçenler; Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçeleri üzerindeki E-87 yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Bayram tatilini Kuzey Ege'de geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit'in turistik mahallelerinin bulunduğu giriş- çıkışlarda zaman zaman araç yoğunluğu meydana geldi. Trafiğin durma noktasına geldiği bazı bölgelerde, bayram boyunca kavşaklarda 24 saat nöbet tutan jandarma ve polis ekipleri, müdahalede bulunarak, trafik akışını sağladı. Edremit-Balıkesir yolunda da araç yoğunluğu oluştu. Trafik, tatil beldelerinin olduğu bölgelere göre akıcı ilerliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -E-87 Karayolundan genel ve detay görüntüler Kuzey Ege sahillerinden genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

========================== Siirt'te, tek katlı evde yangın Siirt'te, tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı evde hasar oluştu. Barış Mahallesi Süreyya Önder Caddesi'nde bulunan, Naci Aslan'a ait, tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, evi kısa sürede sararken, ev sahibi Aslan, ailesiyle dışarı koştu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü Dökümü

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Meydana çıkan yangında görüntü Yangında müdahale eden ekiplerin Ev içerisinde görüntü Ölen çocuğun ailesinden görüntü Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) Diyarbakır'da yılda ortalama 350 'parmak bebek' yaşama tutunuyor Diyarbakır'da her yıl, 32'nci gebelik haftasından küçük doğan ortalama 350 prematüre bebek, yaşama tutunuyor. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bebeklerden 250'si 1,5 kilonun altında ağırlıkla dünyaya geldi.

Diyarbakır'da normal sürenin öncesinde dünyaya gelen bebeklerden yılda ortalama 350'si hayata tutunuyor. Son 5 yıl verilerine göre, Prematüre bebeklerden 250'si 1,5, 70'si ise 1 kilonun altında ağırlıkla doğdu. Boyutları ve ağırlıkları nedeniyle 'parmak bebek' de denilen Prematüre bebekler, Dicle Üniversitesi'ndeki tedavilerinin ardından yaşama tutundu. 'NEDENİ GENÇ VEYA İLERİ YAŞTAKİ GEBELİKLER'

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul, kentte doğan prematüre bebek sayısın Türkiye ortalamasına göre önemli yerde olduğunu söyledi. Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 248 bin Prematüre bebek dünyaya geldiğini anlatan Doç. Dr. Ertuğrul, Türkiye'nin bu konuda dünyada 56'ncı sırada bulunduğunu kaydetti. Doç. Dr. Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Ülkemizde Türkiye İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2018 yılında 1 milyon 248 bin civarında bebek doğdu. Bu bebeklerin yüzde 10'u prematüre olarak doğmakta. Ortalama ülkemizde her 150 bin bebek erken doğmaktadır. Dünyada ise biz bu konuda bir 56'ncı sıradayız. Erken doğum konusunda ama bu sayı yer sene artmakta. Bunun nedeni özellikle genç yaştaki gebelikler ve diğer faktörlerle birlikte bu sayı gittikçe artmaktadır. Normalde hiç bir anne bebeğini Prematüre olarak doğurmak istemez. Prematüre doğurmak doğru bir şey değildir. Genellikle anneden kaynaklanan, bebekten kaynaklanan nedenlerle bebekler Prematüre doğarlar. Annelerle ilgili nedenler, yüksek tansiyon, anne yaşının küçük veya ileri olması ve annedeki ciddi enfeksiyonlar veyahut travmalara maruz kalması, bebeklerle ilgili problemler, çoğul gebelikler ve benzer durumlar erken duruma neden olur. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde son 5 yıldaki verilerimiz göz önüne alındığında yılda ortalama 32'nci gebelik haftasından küçük 350 Prematüre bebek taburcu edilmektedir. Bu bebeklerin 250'si ağırlığı 1500 gramın atındaki bebeklerdir, bu bebeklerin ise70’iağırlığı 1000 gramın altında olan bebeklerdir. Bu oranlar ülkemiz için hatırı sayılır önemli sayılardır. Geçen sene 410 gram olarak dünyaya gelen bir bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ettik."

BİTLİSLİ AİLENİN PREMATÜRE İKİZ SEVİNCİ

Bitlis'in Ahlat ilçesinden 3 ay önce erken doğum teşhisiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ne gelen ve 26'ncı gebelik haftasında doğum yapan Zehra Yanmaz (18), 840 gram ile 1 kilo 50 gram ağırlıklarında doğan ikizlerine İbrahim ve İsmail isimlerini verdi. Çocuklarının çok sağlıklı olduğunu ve yakında taburcu olacaklarını söyleyen genç anne Yanmaz, "Çocuklara burada çok iyi bakıyorlar, ben de iyi bakıyorum. Çocuklarım 3 aydır buradalar. Ben de bir aydır buradayım. Hiç bir sıkıntı yok. İsimlerini İbrahim ve İsmail ismini verdik" diye konuştu. Görüntü Dökümü

Dicle Üniversitesi

Küvözdeki bebekler

Hemşirelerin bebekleri kontrol etmesi

Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul'un muayene etmesi

Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul ile röp.

Küvözdeki bebeklerden genel ve detay

18 yaşındaki anne Zehra Yanmaz ile röp.

Genel ve detay

Haber: Selim KAYA-Kamera: Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,(DHA) ========================== Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Plajı'na turist ilgisi

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, Kurban bayramının son günü yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Plaja gelen turistler bir taraftan mangal yakıp piknik yaparken, diğer tarafından da Van Gölü'ne girerek serinlemeye çalıştı. Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasına girdi. Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van'daki Mollakasım Halk Plajı, havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentteki yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı'nın son gününde Molllakasım Halk Plajı’na akın etti. Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı. Türkiye'nin değişik illerinden tatil için Van'daki Mollakasım Halk Plajı’na gelenler, mavi bayraklı halk plajında yüzmenin keyfini yaşadıklarını belirtti. İstanbul’dan gelen İsmail Süpürgeci ise Van’ı çok sevdiklerini ifade ederek "Tatil için Van'a geldik. Gerçekten burası harika bir yer. Ege ve Akdeniz sahillerinden pek bir farkları yok. Göl suyu çok berrak ve temiz. Tüm turistleri buraya bekliyoruz. Burada hem piknik yapıyoruz, hem de gölde serinlemenin keyfini yaşıyoruz. Harika bir yer. Van'ı çok sevdik. Herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.