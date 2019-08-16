DHA YURT BÜLTENİ-13 

Kılıçdaroğlu: Anadolu'yu bize yurt yapan, gönül erenleridir (2) YOZGAT'TA BAL FESTİVALİ'NE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin Hacıbektaş ilçesinde katıldığı Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinliklerinin ardından Yozgat'ın Çayıralan ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, burada Çayıralan Belediyesi'nce 11'incisi düzenlenen Bal Festivali'ne katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, festivalde yaptığı konuşmada, dünyada bütün canlıların görevinin olduğunu, bu görev yapılırken de insanlığa hizmet edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ağaçlarımızı koruyacağız, ormanlarımızı koruyacağız. Bunu söylediğim zaman bana kızıyorlar. Diyorlar ki 'Ey Kılıçdaroğlu niye böyle konuştun'. Ağacın, kurdun, kuşun, insanın hakkı yok mudur? Herkesin hakkı vardır. Hiç kimse unutmasın; kainat, adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaletsiz bir kainat yoktur. İnsanoğlunun adaleti sağlamak için ortak çaba göstermesi gerekmektedir. Adaleti sağlamak sadece bir kişinin görevi değil, insan olan herkesin ortak görevidir" dedi.

'SİYASET HALKA HİZMET ETME ARACIDIR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının parti ayrımı yapmadan, eşit hizmet etmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimliği, inancı, yaşam tarzı, yaşadığı bölge; hiçbir ayrım yapmadan, her insanın mutlu olacağı, huzurlu olacağı ve siyasetin de akil ve aynı zamanda ahlaklı olacağı bir süreci başlatmak istiyoruz. Dedik ki siyasetçi hesap vermek zorundadır. Siyasetçi cebini dolduramaz. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet aynı zamanda Hakk'a hizmettir. Biz bunu yapma kararlılığındayız. Böylece vatandaş güven içinde, 'Oy vermedim ama helal olsun, şu hizmeti yaptı' diyecek. 'Ayrım yapmayacaksınız' derken bir istisna söyledim, belediye başkanlarıma. Eğer bir mahalle fakirse bir aile varsa oraya istisna yapacaksınız. Onlara daha fazla hizmet götüreceksiniz. 'Çayıralan'da bir çocuk yatağa aç giriyorsa o ailenin derdi olmaktan çıkıp, belediye başkanının derdi olacak' diyorum."

Gerginlik siyasetini sevmediği de vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Gerginlikten hoşlanmıyorum, kavgadan hoşlanmıyorum. Bu güzel ülkede birlikte yaşamak varken, niye kavga ediyoruz? Biz herkesi kucaklamaya hazırız, belediye başkanı da herkesi kucaklayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kılıçdaroğlu'nun alana gelmesi

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Ebru KURT/ÇAYIRALAN,(DHA) TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı Yalova'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Necati Kuyumcuoğlu (55), ağır yaralandı. TIR'ın içinde ağır yaralı halde mahsur kalan Kuyumcuoğlu, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, öğle saatlerinde, Yalova- Bursa yolu Esadiye bölgesinde meydana geldi. Necati Kuyumcuoğlu yönetimindeki 34 LR 0813 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve TIR'ın içinde mahsur kalan Kuyumcuoğlu, halat yardımıyla uçuruma inen itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kuyumcuoğlu, daha sonra halat ve sedye yardımıyla yukarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuyumcuoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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-Tırdan detay

-Sürücüye müdahale

-Karayolu genel görüntü Haber-Görüntü:İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA =========================== Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltı Karaman'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 750 gram kenevir ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin kente gelip uyuşturucu ticareti yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, 3 kişinin kente geldiği aracı belirleyip takibe aldı. Düzenlenen operasyonda kent merkezi girişinde araç durduruldu. Yapılan aramada 11 kilo 750 gram kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Araçtaki Seçkin D., Ali K. ve Ahmet K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye sevki

- Adliyeden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) =========================== Çocuk ve gençler sulama kanallarında serinledi