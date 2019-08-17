DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kars'ta fırtına, çatıları uçurdu Kars'ta fırtına etkili olurken, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki fakülte binalarının çatıları uçtu.

Kentte, saat 13.30 sıralarında, şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, rüzgarın saatteki hızı, 100 kilometreyi buldu. Fırtınada, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki başta hastane olmak üzere bazı fakülte binalarının çatıları uçtu. Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve garajın çatıları, şiddetli yerinden sökülüp, metrelerce savruldu. Görüntü Dökümü

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-Uçan çatılar Haber: Orhan Kemal OKTAY/SELİM (Kars), (DHA) ====================== Dikili'de 4 ay önce boşanan genç kadın öldürüldü İzmir'in Dikili ilçesinde, 2 çocuk annesi Zümrüt Er (20), eski eşi Ertan K. (21) tarafından darp edildi, kayınpeder Özkan K. (45) tarafından ise pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan kayınpeder Özkan K. ile eski eş Ertan K. tutuklandı. Toprağa verilen Er'in cenaze törenine katılan Dikili Kadın Platformu üyeleri, yeni bir kadın cinayetinin daha işlenmesine tepki gösterdi.

Dikili'de İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Zümrüt Er, 2 çocuğunun babası pazarcı Ertan K. ile anlaşamadıkları için yaklaşık 4 ay önce boşandı. İddiaya göre geçen perşembe gecesi Ertan K., Zümrüt Er'i evine giderek önce darp etti, ardından ikinci katın 4 metre yüksekliğindeki merdivenden aşağı itti. Ayağı kırılan Zümrüt Er yerde yüzüstü yatarken, iddiaya göre, bu kez yine pazarcı olan kayınpederi Özkan K. yanına gelerek sırtı dönük kadına pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Baba ve oğlu, olay yerinden kaçtı. Yakınları Er'i otomobille, Dikili Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Zümrüt Er, kurtarılamadı. Olay sonrası Özkan K. ve Ertan K., polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba-oğul tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öldürülen Zümrüt Er için Dikili Merkez Camisi'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine yakınları, Dikili Kadın Platformu üyeleri ve Dikilili kadınlar da katıldı. Cemaatin cenaze namazının kılmasını izleyen ve bitiminin ardından tabutun başına gelen kadınlar, Er'in naşını omuzladı. Zümrüt Er'in naşını, cenaze aracına teslim eden kadınlar, ardından aracın önünde 1 kilometre yürüyüp mezarlığa ulaştı. Zümrüt Er, gözyaşları içinde toprağa verildi.

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Cenazeye katılan kadınlar, Dikili Kabristanı'na kadar yaptıkları yürüyüş sırasında sıklıkla "Kadın cinayetlerine son", "Adalet istiyoruz" ve "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganları attı. Dikili Kadın Platformu üyesi Gülay Demir, "Üzüntümüz derin, acımız büyük. Gözyaşları içinde Zümrüt'ümüzü toprağa verdik. Yaşanan bu cinayetin hesabını soracağız. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Adalet istiyoruz" dedi.

AMCASININ OĞLU ANLATTI

Zümrüt Er'in amcasının oğlu Orhan Er ise, "Boşanmalarının ardından Zümrüt'ün babası çok sık tehdit telefonları alıyordu. Olay gecesi kayınpeder ve üç oğlu, ilk önce otomobille Zümrüt'ün evinin önünden birkaç kez geçiyor. O sırada araçta olan eski eş Ertan K., evin anahtarını evde unutan ve annesinin eve dönmesini bekleyen Zümrüt'ü merdivenlerde otururken görüyor. Araçtan inip merdivenlerden çıkarak Zümrüt'ü darp etmeye başlıyor. Sonra Zümrüt'ü yaklaşık 4 metre yükseklikten yan taraftaki boş arsaya atıyor. Zümrüt buradan düşünce ayağı kırılıyor. Kayınpederi ise araçtan inerek yerde yüz üstü yatan Zümrüt'e sırtından 4 el ateş ediyor ve sonra hızla uzaklaşıyorlar. Daha sonra biz ailesi olarak Zümrüt'ü o halde bulunca, hemen hastaneye götürdük. Ancak tüm çabalara rağmen kurtaramadık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ölen Zümrüt Er'in fotoğrafı

-Cenaze töreninden görüntü

-Naaşın kaldırılması

-Kadınların tabutu taşıması

-Kadınların yürüyüşü

-Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA) ====================== Ankara'dan bir grup gazi, Bursa'da darp edilen Gazi Karaman'ı ziyarete geldi Ankara’da yaşayan bir grup gazi, oturduğu kafede ayağını uzattığı gerekçesiyle darp edilen Kuzey Irak Gazisi Ömür Karaman’ı Bursa’ya gelerek ziyaret etti.

2000 yılında vatani görevini yaptığı sırada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanarak gazi olan ve yüzde 92 engelli raporu bulunan Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatili için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel bir şirket tarafından işletilen kafeye oturdu. İddiaya göre Karaman, kafede otururken, ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren kişilerce darbedildi. Gazi olduğunu belirtmesine rağmen yaklaşık 20 kişi tarafından dövüldüğünü belirten Karaman, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Darp raporu alan Gazi Karaman, saldırganlardan şikâyetçi oldu.

''GAZİ KARAMAN’A YAPILAN SALDIRI BİZİ DERİNDEN YARALADI''

Olaydan sonra başta Bursa Valisi Yakup Canbolat olmak üzere birçok kişi Gazi Karaman’ı evinde ziyaret etti. Bugün ise Ankaralı bir grup gazi, Karaman’a geçmiş olsun dileklerinde bulunmak ve ona moral vermek için Bursa’ya geldi. Ankara’dan gelen gazileri gören Ömür Karaman mutluluğunu gizleyemedi. Gazi Ömür Karaman’a yapılan saldırının kendilerini derinden yaraladığını belirten Gazi İzzet Ertunç, “Gaziler olarak bu olayı kınıyor ve lanetliyoruz. Şehitler ve gaziler bu ülkenin tapu senedidir. Gazilerimize yapılan her türlü saldırı, aslında birlik beraberliğimize ve vatanımıza yapılmış olmaktadır. Dün vatan savunmasında beraberken bugün arada omuz omuza olduğumuz arkadaşımız Gazi Ömür Karaman’a yapılan saldırının faillerinin hak ettiği cezayı bulacağına ve bundan sonra benzer olayların yanşanmaması için yetkililerin gereken tüm tedbirleri alacağına olan inancımız tamdırö dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Gelen gazi arkadaşlarının kendisini en iyi anlayan kişiler olduğunu belirten Gazi Ömür Karaman, “Sizler benim üzüldüğümü, ağladığımı anlarsınız. Gelen gazi arkadaşlar benim gibi hayatını sürdüren insanlar. O yüzden beni çok iyi anlarlar. Bu yaşanan olayla gazilik gurur ve onurumuz ayaklar altına alındı. Ne kadar konuşsak da boş. Devletin gururu ayaklar altına alındı. Biz gaziler bu devlet gururunu taşıyan insanlarız. Arkadaşlarım geldiği için çok mutluyumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Darp Edilen Gazi Karaman’dan görüntüler

-Ankara’dan ziyarete gelen bir grup Gazi’den görüntüler

-Detaylar

-Gazi Karaman ile röportaj

-Ankara’dan gelen Gazi İzzet Ertunç ile röportaj Süre: 3.32 Boyut: 395 MB Haber-Kamera:Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) ================= Narmanlı Aşık Sümmani şenlikleri başladı Erzurum’un Narman İlçesi’nde Belediye Başkanlığı tarafında düzenlenen Aşık Sümnani’yi Anma Şenliklerinin 20'ncisi Sümmani’nin türbesinin bulunduğu Samikale Köyü’nde halk ozanları dinletisiyle başladı. Sümmani’nin doğup büyüdüğü evi, köy mezarlığındaki türbesi ve bade içtiği Ablak Taşı ziyaretiyle devam eden etkinlikler, panel ve konser programıyla son bulacak.

Sabah saatlerinde Samikale köyünde Sümmani’nin türbesinin karşısındaki bir bahçede düzenlenen programa Narman Kaymakam vekili Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Aşık Sümmani’nin torunu Hüseyin Sümmanioğlu, Bursa Nenehatun Dernek Başkanı Rabia Gülen, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, köy muhtarlığı ve vatandaşlar katıldı. Halk ozanları Hüseyin Sümmanioğlu, İsrafil Taştan, Ali Serhati, Ertuğrul Ataç, Fuat Çerkezoğlu, Zakir Tekgül, Abubekir Zamani, Baki Çetin, Mevlüt Mertoğlu ve Beyzade Arslan, Sümmani’ye ait değişleri saz ve sözleriyle dile getirdiler.

Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Aşık Sümani’yi anma etkinliklerini bundan sonraki yıllarda daha da zengin programlarla devam ettireceklerini söyleyerek, Aşık Sammani’nin evini de müzeye çevireceklerini belirtti. Aşık Sümmani’nin torunu Hüseyin Sümmanioğlu da Aşık Sümmani’nin ülke genelinde tanıtımının sağlanması ve üniversitelerde de tez konusu olarak ele alınmasını istedi. Sümmani’yi anma etkinlikleri akşam saatlerinde sanatçılar Edanur Kandil, Narmanlı Selim, Seda Avcıoğlu Konseri Abdullah Erkal, İsmail Bingöl, Aysun Gültekin ve Grub Abdal konseriyle son bulacak.