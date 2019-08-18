DHA YURT BÜLTENİ-13 

Bodrum'da orman yangını Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ekiplerinin helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahalesi sürüyor. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz gönderildi. Milas'taki orman yangınında görev yapan 9 söndürme helikopterinden 1'i de Mumcular'a yönlendirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yangını çıkış nedenin henüz belirlenemediği bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Yanan ormanlık alandan helikopterden çekilen görüntü Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ================================ Milas'ta orman yangını çıktı (2) ALEVLER BÜYÜDÜ

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle daha da büyüdü. Alevler yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olurken

saat 16.00 itibariyle 8 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer, 200 orman işçisi ile havadan ve karadan yangına müdahale sürüyor. Alevler ormanlık alanın yanı sıra büyük bölümü zeytinlik olan tarım arazisini de küle çevirdi. Alevlerin çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu Damyaka Mevkisi'ne yönelmesi üzerine tedirginlik daha da arttı. Ekipler, söndürme çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

UÇAKLAR YOĞUN DUMAN NEDENİYLE HAVALİMANINA İNEMEDİ

Yanan alanlardan gökyüzüne simsiyah dumanlar yükselirken, kırsal Kayabaşı Mahallesi'nde yerleşim alanında göz gözü görmez hale geldi. Milas-Bodrum Havalimanı'na yoğun duman nedeniyle uçakların iniş yapamadığı bildirildi. İniş yapmak isteyen uçakların havada, dumanın dağılması için bekletildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Havadan ve karadan söndürme çalışmalarından görüntü

-Köylülerin kazma kürek ve tırmıklarla, alevlere müdahale için bölgeye gitmeleri

-Yanan alanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MİLAS (Muğla), (DHA) ================================

Şanlıurfa'da baraj gölünde facia; 2 kadın ve 1 çocuk boğuldu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğun anneleri Sıdıka Beden ve Elif Çoban (50) ile akrabaları Nimet Yıldırım (34), suya atladı. Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden boğuldu, sudan çıkarılan çocuklardan Elif Naz Çoban (13) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arıkök Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden iki ailenin çocukları Büşra Beden (17) ve Elif Naz Çoban, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören anneleri Elif Çoban ve Sıdıka Beden ile akrabaları Nimet Yıldırım, suya atladı. 3 kadın çocukları kıyıya çıkarmak isterken, kendileri de akıntıya kapıldı. Nimet Yıldırım ve Sıdıka Beden ise göldeki akıntıda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Sıdıka Beden ve Nimet Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan baygın halde çıkarılan Elif Çoban, kızı Elif Naz Çoban ve Büşra Beden ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.