DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz belediyelerimizde, yeni bir siyaset anlayışını, iki temel kural üzerine inşa ediyoruz. Birincisi seçildiği andan itibaren hiçbir ayrım yapmayacak. Hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet verecekler. İkinci temel kuralımız, para harcar, yatırım yaparlar ama harcadıkları para şahsi paraları değildir. Milletini parasıdır. O zaman harcanan her kuruşun hesabını millete vermek zorundalar" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin başkanlıklarını kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek amacıyla Aydın'a geldi. Havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu, buradan karayoluyla Aydın'ın Çine ilçesine gitti. Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'i makamında ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Belediye Meydanı'na geçerek, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

'Baharın mimarı' diye anons edilen Kılıçdaroğlu, konuşmasına, "Size teşekkür etmeye geldim" diyerek başladı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Biz belediyelerimizde, yeni bir siyaset anlayışını, iki temel kural üzerine inşa ediyoruz. Birincisi seçildiği andan itibaren hiçbir ayrım yapmayacak. Hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet verecekler. Bizim belediye başkanlarımızın göğüslerinde ya Türk bayrağı ya da bulundukları ilin ilçenin rozeti varsa onu taşıyorlar. Herkese hizmet götürmek zorundalar. Onlar bulunduğu ilin, ilçenin, beldenin belediye başkanıdır. İkinci temel kuralımız, para harcar, yatırım yaparlar ama harcadıkları para şahsi paraları değildir. Milletini parasıdır. O zaman harcanan her kuruşun hesabını millete vermek zorundalar. Kul hakkına verdiğimiz saygıdan dolayı bunları yapacaklar. Ben bunu söyleyince tepedekiler kızıyorlar. 'İstediğim gibi harcarım' diyorlar. İstediğin gibi harcayamazsın kardeşim. Harcıyorsan vatandaş da bunun hesabını soracak."

'KÖPRÜYÜ HASTANEYİ KAÇA YAPTIN?'

Konuşmasının devamında hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de vatandaşlar vergi veriyor. Ölen insandan da vergi alıyoruz. O zaman bu paralar nereye gitti? Benim bunu bilmeye hakkım var. 'Yol yapıyoruz tünel yapıyoruz' diyorlar. İyi de bunları başkaları yapıyor. Sen yapmıyorsun ki? Garanti veriyorsun. Köprüyü, şehir hastanesini kaça yaptın? Kaça yaptın? Bunları bilmeye ihtiyacım var, vatandaşın bilmeye ihtiyacı var. Niçin? Tüyü bitmemiş vatandaşın hakkını korumak için. Benim bilmeye ihtiyacım var. Hepinizin önünde bir daha soruyorum; Onları kaça yaptın arkadaş sen? Hepimiz milliyetçiyiz, bayrağımız her şeyin üzerindir. Ülkücü kardeşim de AK Parti'li de İYİ Parti'li de Saadet'li kardeşim de soracak. Sormak zorunda. Gün kavga edecek zaman değildir. Gün Türkiye Cumhuriyeti'nin yücelme, yükselme, büyüme zamanı olmak zorundadır."

'BEN ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Ekonomi politikalarını da eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"İşsizlik 8,5 milyona çıktı. Üniversite mezunları işsiz, çiftçinin hali meydanda. Öyle zaman geldi ki soğan üreticisi oldu terörist. Akıl alacak gibi değil. Bizim belediyelerin olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa, belediye başkanı yatağa girmeyecek, onun karnını doyuracak. Seçimleri kazanmamız kolay olmadı, her türlü baskıya rağmen kazandık. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandı. İptal ettiler. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Bu milletin bir vicdanı var, adalet temelli vicdanı var. İptal mi ettin? 13 bin oyu çıkardı 806 bin oya. Vicdan ve adalet önemli kavramlardır. Beraberdir. Demiryolunda giden iki ray gibidir vicdan ve adalet. Kapalı kapılar ardından adaletsizlik yaptılar, açık meydanlarda ve sandıkta vatandaşlar onun hesabını sordu. Bu milletin adalet anlayışına güveniyoruz. Bu kardeşiniz, çiftçinin, esnafın, asgari ücretlinin, emeklinin derdini anlatacak. Ben anlattıkça onlar bana saldırıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Söymeye devam edeceğim, onun mücadelesini vereceğim."

Kılıçdaroğlu, Çine'deki Kuvayi Milliye Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.