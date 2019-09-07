DHA YURT BÜLTENİ - 13

Çanakkale’de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde trol teknesinin çarptığı 11 metre uzunluğundaki gezi teknesi battı. Kazada, gezi teknesindeki 10 kişi, can simitleri sayesinde kurtuldu. Kıyıya çıkarıldıktan sonra fenalaşan bir kişi, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Babakale köyü açıklarında meydana geldi. Oltayla balık avlamak için Ayvacık ilçesine bağlı Babakale Limanı'na gelen 9 kişi, kaptan Ersin Savaş ile anlaşıp, 11 metre uzunluğundaki ‘Ersin Kaptan’ isimli tekneyle denize açıldı. Tekne avlanma noktasında demir attı. Bir süre sonra Gökçeada'ya gittiği belirtilen Mustafa Kahya'nın kullandığı 'Zapranlar-2' isimli trol teknesi, aynı yerde demirli olan 'Derya Kaptan' isimli tekneye sürttükten sonra yanındaki 'Ersin Kaptan' isimli tekneye çarptı. Kaza sırasında 'Derya Kaptan' isimli tekneden düşen Mert Çoban, yüzerek tekneye çıkarak kurtuldu. 'Ersin Kaptan' isimli teknede bulunan 5 kişi de çarpmanın etkisiyle denize düştü. Diğer 5 kişi ise yan tarafından delindiği için suya gömülen teknenin kamarasının üzerine çıkarak bir süre burada bekledi. Ancak bir süre sonra tekne tamamen denize gömülünce, bu kişiler de can simitleriyle suyun yüzeyinde kaldı.

OLAYIN ŞOKUYLA FENALIK GEÇİRDİ Kazanın ardından 8 kişi trol teknesindeki 4 mürettebat tarafından, 2 kişi ise gelen başka bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Ölümden dönen 10 kişi Babakale Limanı'na getirildi. Burada kendilerine yeni kıyafetler verildi. Olayın şokuyla fenalık geçiren bir kişi, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki gezi teknesinde bulunan kişiler ile trol teknesinin mürettebatı, Sahil Güvenlik ekiplerine ifade verdi. Denize gömülen gezi teknesi trol teknesi tarafından halatlarla bağlanarak batık bir şekilde Babakale Limanı’na çekildi. Buraya çağırılan vinç yardımıyla tekne karaya çıkarıldı. 'Derya Kaptan' isimli gezi teknesinden denize düşen Mert Çoban, facianın eşiğinden döndüklerini ifade etti. Çoban, "Biz teknede balık avlıyorduk. Teknenin arka kısmındaki arkadaşlara çay hazırlarken, bir trol teknesinin üzerimize geldiğini gördüm. Hemen bağırmaya, çığırmaya başladım. Bağırmasam tekne direk üzerimize çıkacaktı. Bağırmamla tekne bizi sıyırarak, 10 metre ilerimizdeki 'Ersin Kaptan' isimli diğer gezi teknesine çarptı. Çarpışma sonrasında bu tekne batmaya başladı. Tekne içerisinde 10 kişi vardı ve neredeyse bu 10 kişiden 2’si boğuluyordu. Bizim teknemiz de darbe aldığı için hemen limana doğru hareket ettik. Bu sırada yakındaki bir tekneyi arayıp batan tekne için yardım istedim. Hemen o teknedekiler boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara trol teknesi ile birlikte yardım etti ve denize düşenleri kurtardı. Tekne olduğu yerde battı. Trol teknesi de halatlar yardımıyla batan tekneyi arkasına bağlayarak limana getirdiö dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ================ Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu SİNOP'ta etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sinop'ta aniden bastıran ve 2 saat etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkilerken bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Sakarya Caddesi'nde bir iş yerlerini su basarken bir sitede ise yağmur suları mini bir şelale ulaşmasına neden oldu. Bu anları bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Siteden ve işyerinden cep telefonu ile çeklmiş görüntüler Haber-Kamera:Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) ==================== DMD'li ailelerden farkındalık açıklaması İZMİR'de yaşayan, bir kas erimesi hastalığı Duchenne Musküler Distrofi'li (DMD) sahip çocukların aileleri 7 Eylül DMD Farkındalık Günü nedeniyle yaptıkları açıklamada, yurt dışında tedavi umutlarını yükselten birçok ilaç ve benzeri denemelerin Türkiye'de de uygulanmasını istedi. Aileler, belli bir yaştan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan çocukları için getirdikleri ayakkabıları yere bırakarak hastalığa dikkat çekti.

Konak Meydanı'nda bir araya gelen DMD Aileleri Derneği üyesi aileler ve çocukları, 7 Eylül DMD Farkındalık Günü'nde tedavileri için beklentilerini açıkladı. CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Türe Tunçbay, Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara ile birlikte Bike İzmir Bisiklet Topluluğu üyeleri ve 'Mikrop Hikmet' takma adıyla bilinen şarkıcı Hikmet Durmuş da gruba destek verdi. DMD Aileleri Derneği Sadık Mehmet Çiftçi, yaptığı açıklamada DMD kas erimesi hastası çocukların aileleri olarak nadir hastalık olarak anılsa da sayıca her geçen gün artan, ilerleyici ve çocukların hayatına kast eden bir kas erimesi hastalığı olan DMD'nin Türkiye'de 5 bini aşkın çocuk ve genci etkilediğini ifade etti. Çiftçi, "DMD'li çocuklarımız ne diğer çocuklar gibi yürüyebiliyor, koşabiliyor ne de hastalığın ilerlediği evrelerde nefes alıyor. Geçen zamanla kasları hayatları eriyen kas hastası çocuklarımız gelecekleriyle ilgili hayaller kurmak aileleriyle beraber kalmak istiyorlar. Dünyada DMD için tedavi umudumuzu yükselten bir çok ilaç ve tedavi denemeleri başarılı bir şekilde devam ederken biz ülkemizde çocuklarımız için artık yeterli bakım ve tedavi şartlarının sağlanmasını istiyoruz. Bundan sonra hastanede yoğun bakımda uygulanan yanlış müdahaleler sonucunda çocuklarımızın bizden koparılmasını istemiyoruz. Yurt dışında geliştirilen tedavilerin ülkemizde uygulanması için gerekli ortamın oluşturulmasını ve Türkiye'nin farklı yerlerinde gençlerin hayat standartlarını yükseltecek 20 kas hastalıkları merkezinin açılmasını istiyoruz" dedi. Çiftçi, yürümek isteyen, koşmak ve yaşamak isteyen tüm DMD'li çocuklar için devleti göreve, öğretmenleri çocukları sahiplenmeye ve sağlık çalışanlarını DMD hakkında daha bilgili olmaya davet etti. Konak Meydanı'na bisikletleriyle gelen Bike İzmir Bisiklet Topluluğu'nun Başkanı Mustafa Kemal Kara da DMD ailelerinin kendilerine ulaştığını söyleyerek "Hastalığı araştırınca üzüldük. Bu hastalıkla mücadele edenlerin bizim gibi bisiklet kullanamadığını düşünerek bugün pedallarımızı onlar için bastık" dedi.

DMD'Lİ ERTAN HER YERİN ULAŞILABİLİR OLMASINI İSTEDİ İzmir'de yaşayan DMD hastası Ertan Can Çatal (20) da engelli bir birey olarak günlük hayatında bazı sorunlar yaşadığını söyleyerek, "Engelli olduğum için boccia sporuna başladım. Vaktimi onunla geçiriyorum. Farklı turnuvalara gidiyorum. Sosyal medya sayesinde kendimi sosyalleştirebiliyorum. En önemli talebim heryerin ulaşılabilir olması. Toplu taşıma araçları bize göre değil. Daha rahat kullanabilmeyi istiyorum" diye konuştu. Açıklamaya 'Destek ol DMD'yi yenelim' yazılı tişörtler giyerek gelen aileler, konuşmaların ardından çocuklarının eskitemediği ayakkabıları yere bıraktı. 7 Eylül DMD Farkındalık Günü nedeniyle yamaç paraşütü pilotu Hakan Karayel de, İzmir'de farkındalık için DMD hastası çocuklar için uçtu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meydanda toplanan ailelerden görüntü,

-Taşıdıkları pankartlar ve balonlardan görüntü,

-Ailelerin ayakkabıları yere bırakmasından görüntü,

-Konuşmalardan görüntü,

-Ertan Can Çatal ile röp. Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR,(DHA)

=================== Fatma ninenin, ineklerini satıp aldığı bilezikleri çalındı ANTALYA'da tek başına oturan Fatma Bozer (70), sattığı ineklerin parasıyla aldığı 6 bileziğin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Bozer, "İneklerimi satıp almıştım. Şimdi ben ne yer içerim" dedi. Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde eşi öldükten sonra evde tek başına oturan Fatma Bozer, bir süre önce ineklerini satıp, parasıyla aldığı 6 bileziği koyduğu sandığın bugün öğleden sonra açık olduğunu fark etti. Sandığı kontrol ettiğinde bileziklerin olmadığını gören Bozer, durumu akrabalarına anlatmak için Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'ne geldi. Burada yakınlarına ulaşamayan Bozer, durumu bir galeri sahibine söyledi. Galeri sahibinin ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen polise başından geçenleri anlatan Fatma Bozer, "İneklerimi satıp almıştım. Şimdi ben ne yer, içerim. Neyim varsa çalmışlar" diye konuştu. Fatma Bozer'i büyük bir titizlikle dinleyen polis, daha sonra ifadesine başvurmak üzere merkeze götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.