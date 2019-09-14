DHA YURT BÜLTENİ - 13

Milas'ta orman yangını MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Milas'ın Demirciler Mahallesi ile Bodrum'un Gökpınar Mahallesi arasında kalan ormanlık bölgede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter havadan, 7 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve orman işçileri ise karadan müdahale etmeye başlattı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------- - Yangın yerinden görüntü - Genel ve detay görüntü Haber- Kamera: MİLAS (Muğla), (DHA) ==================== Ortaca'daki orman yangını 17 saatte kontrol altına alındı MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde gece başlayan orman yangını, 17 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi Kocabel Mevkii'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün (cuma) saat 23.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden gelen desteklerle birlikte arazözler ve orman işçileri sevk edildi. Gece havanın karanlık olması nedeniyle helikopterler söndürme çalışmalarında yer almadı. Günün ağarmasıyla birlikte bu sabah, hem karadan hem havadan destek ekipler de bölgedeki çalışmalara katıldı. Söndürme çalışmalarına 25 arazöz, 9 su tankeri, 6 dozer, 150 personel, 122 yangın söndürme işçisi, 8 orman muhafaza memuru ve 20 orman mühendisi, 6 treyler, 5 pikap ve 150 orman işçisi ve 10 helikopter katıldı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın, 17 saatlik çalışma sonucu saat 16.00'da kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Ormanlık alandan görüntü - Söndürme çalışmalarından görüntü - Ekiplerden görüntü - Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / ORTACA (Muğla), (DHA) ================================ Annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp öldürdü ANTALYA'da, lise öğrencisi Salih B. (15), annesi Hatice B.(39) ile tartışan babası Halil İbrahim B'yi (48) sol koltuk altından 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1071 Sokak'ta iki katı gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre Halil İbrahim B. eşi Hatice B. ile tartıştı. Bu sırada ikili arasındaki tartışmayı gören çiftin oğlu Salih B., babasına tepki gösterdi. Salih B., annesine kızmamasını söylediği babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih B., eline geçirdiği bıçakla babasını sol koltuk altından 3 yerinden bıçakladı. Kan içinde yere yığılan Halil İbrahim B. için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinden kalp masajı yaparak müdahale ettiği Halil İbrahim B. ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, suç aletiyle olay yerinde bekleyen Salih B.'yi gözaltına aldı. Anne Hatice B. de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Diğer yandan Salih B.'nin giydiği siyah tişörtün önünde İngilizce macera anlamına gelen 'adventure' yazısı dikkati çekti. Görgü tanığı kadın ise "Evden gürültü geliyordu. İçeriden 'yetişin komşular ölüyor' diye ses geliyordu. Biz ne olduğunu anlayamadık. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Daha sonra öğrendik ki oğlan babasını bıçaklamış" dedi. Görüntü Dökümü ---------- - Olay yeri detay - Evden detay - Polis detay - Salih B görüntü - Anne Hatice B detay - Bıçak detay - Görgü tanıkları detay Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA) ========================== Şırnak'ta 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü DİYARBAKIR'da eylem yapan annelere destek vermek ve 2 gün önce Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu saldırıya tepki göstermek için Şırnak'ta 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü yapıldı. Kentteki çeşitli sivil toplum kuruşlarının girişimiyle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Kahrolsun PKK' 'Diyarbakır'a selam, direnişe devam' 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşün ardından Valilik önünde toplanan kalabalığa seslenen Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, birlik ve beraberlik mesajı vererek, teröre lanet okudu. Çatı, "Kardeşlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için buradayız. Hep birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız. Analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Yaşama hakkımızı haykırmak insanlık onurunu korumak için buradayız. Çocuk canlı bombalarla bebekleri katlettiler. Kınayı kana bulayıp, düğünü yasa, sevinci mateme çevirdiler. Cani katliamcıları kınıyor, bir ölüp bin dirilen bu milletin asla teslim olmayacağını Şırnak’tan tüm dünyaya haykırıyoruz" dedi.