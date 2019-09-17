DHA YURT BÜLTENİ - 13

Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı, görevden alındı (2)

KAYMAKAM GÖZLET GÖREVE BAŞLADI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine görevlendirilen Kulp Kaymakamı Mehmet Gözlet, göreve başladı. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirilmenin ardından Kulp Belediyesi'ne gelen Kaymakam Gözlet, başkanlık katına çıkarak görevinin başına geçti.

Görüntü Dökümü

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Kulp Belediyesi

Alınan güvenlik önlemleri

Zırhlı araçlar

Belediyenin bulunduğu sokak

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 204 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA)

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Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışı başlattıklarını belirterek, "Kavgadan uzak, herkesi seven bir siyaset anlayışı. Her kuruşun hesabını veren, yolsuzluğa kapalı, alın terine değer veren bir siyaset anlayışı başlatıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında ilk olarak Babadağ ilçesine gitti. Kılıçdaroğlu'nu ilçe meydanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ve partililer karşıladı. Karşılama töreninde çiçek takdim edilen Kılıçdaroğlu, daha sonra Babadağ Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, Başkan Atlı tarafından ilçede üretilen el işi tekstil ürünleri hediye edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından belediye önüne kurulan platformdan halka seslendi. Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışı başlattıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi hak ettiği yere götüreceğiz. Çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacağız. Türkiye'de hiçbir çocuk, yatağa aç girmeyecek. Hiç kimsenin yaşam tarzı ve inancı sorgulanmayacak. Tek aradığımız şey, bayrağa ve vatana sadakat. Bayrağını ve vatanını seviyorsan, başımızın üzerinde yerin var. Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz. Kavgadan uzak, herkesi seven bir siyaset anlayışı. Her kuruşun hesabını veren, yolsuzluğa kapalı, alın terine değer veren bir siyaset anlayışı başlatıyoruz" dedi.

Harcanan paraların hesabını millete vermenin demokrasinin en temel kuralını olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Şehir hastaneleri yaptık' diyorlar. Güzel ama kaça yaptın? Belli değil. Niye açıklamıyorsun? 'Havaalanı yaptık' diyorlar. Neden havaalanı yaptınız diye suçlamıyorum. Ama bu havaalanını kaça yaptın arkadaş? Ben bunu soruyorum" diye konuştu.

'HER EVDE BİR İŞSİZ VAR'

Türkiye'de ekonominin iyiye gitmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Her evde bir işsiz var. İşsizlik o kadar büyük ki. İşsizliğin ne olduğunu ülkeyi yönetenler biliyor mu acaba? Bir evde işsiz varsa, o evde huzur yoktur. Üniversite mezunları işsizler; iş bulamıyor. 'Ben neden üniversiteye gittim?' diyor. Benim siyaset anlayışımda bir baba, çocuğuna harçlık vermiyorsa, o gece benim gözüme uyku girmez. Böyle bir dramı siz görmezden gelemezsiniz. Bu dramı görmek ve kamuoyuna anlatmak zorundasınız" diye konuştu.

'NE İŞİMİZ VAR ORTA DOĞU BATAKLIĞINDA'

Dış politikaya da değinen Kılıçdaroğlu, Orta Doğu'da yaşanan savaşa Türkiye'nin alet olmaması gerektiğini söyleyerek, "Bakın Suriye'de Müslüman kanı akıyor. Müslümanlar birbirini öldürüyor. Silahları kim veriyor? Bir tarafın eline ABD, diğerine Rusya. 'Buyurun birbirinizi öldürün' diyorlar. 'Size yeni silahlar vereceğim' diyorlar. Türkiye buna niye alet oluyor ? Ne işimiz var Orta Doğu bataklığında ? Kim bizi bu bataklığa sürükledi? Bizim bunları sorgulanamaz lazım. Bunun partiyle ilgisi yoktur. Bunun Türkiye'nin milli çıkarlarıyla ilgisi vardır" diye konuştu.

SURİYE POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

İktidarın Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Şimdi İdlib'de sıkıştık. Bir tarafta Trump, bir taraftan Putin. Acaba İdlib'de neler olabilir? Oradaki Suriyeliler nasıl Türkiye'ye gelmez ? 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'nin kapısına dayanırsa kimse şaşırmasın. Çünkü Esad, 'Kendi ülkemde terörist istemiyorum' diyor. 'Sen bana, Astana'da söz verdin. 'Teröristlerin elinden silahı alacağım' dedin. 'Alamıyorsan ben onları bombalarım çıkarırım' diyor. Tek çıkış noktaları Türkiye. 3,5 milyon yetmedi bir 3,5 milyon daha. İnsaf, bu nasıl bir dış politika. Bu nasıl memleketin çıkarlarını savunmaktır. Bizim çocuklarımız işsiz ama biz onlara 40 milyar dolar veriyoruz, niçin? Bizim çocuklarımız işsiz, onların eli yağda, balda. Suriyeliler gelmiş, asgari ücretin altında çalışıyorlar. Ama bizim çocuklarımız işsiz ve iş arıyor. Bunların üzerinde hepinizin düşünmesini istiyorum."

'17 YILDA ÖDENEN FAİZ 170 MİLYAR DOLAR'

Türkiye'nin Kuvay-i Milliye ruhuyla tekrar ayağa kalkması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Şimdi Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Çünkü borçları yönetemiyorlar artık. Bunu da Resmi Gazete'de yayınladılar da öyle gördük. Bu memleket hepimizin. Yeniden Kuvay-i Milliye ruhuyla ayağa kalkmak zorundayız. Sağ, sol demeden hepsini kucaklamak zorundayız. Türkiye üretsin, çalışsın istihdam yaratsın. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, ilçede yapımına başlanan ve biten projelerin temel atma törenini gerçekleştirdi.