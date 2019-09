DHA YURT BÜLTENİ - 13

Edirne'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında sınırı geçmeleri üzerine yakalanan ve 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Teğmen Angelos Mitretodis (26) ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis (30) hakkında 'askeri yasak bölgeye girmek' suçundan dava açıldı. 'Casusluk' suçundan takipsizlik kararı verilen soruşturma sonunda açılan davada, 2 Yunan askeri 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Davanın iddianamesinde ifadelerinde kar yağışı nedeniyle sınır çizgisini fark etmediklerini söyleyen Yunan askerlerinin, tecrübeleri ile savunmalarının bağdaşmadığı vurgulandı. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı Karakolu'nda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart 2018 günü birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçince 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen Yunan askerler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.. CASUSLUK SUÇUNDAN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalandıkları sırada üzerlerinde kriptolu cep telefonu bulunan askerler hakkında 'casusluk' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, cep telefonlarında yapılan incelemede suç unsuru tespit edilmemesi üzerine 'casusluk' suçundan takpsilkik kararı verdi. İDDİANAME TAMAMLANDI 'Askeri yasak bölgeye girmek' suçundan ise iddianame hazırladı. Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, soruşturma aşamasında 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra salıverilen askerler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddiananamede serbest bırakıldıktan sonra ülkelerine dönen askerlerin ifadeleri de yer aldı. 'KARDAN SINIR ÇİZGİSİNİ GÖREMEDİK' İddianamede Teğmen Angelos Mitretodis'in ifadesinde Yunanistan Kara Kuvvetleri'nde mekaniker çavuş olarak görev yaptığını anlattığı ancak hangi tarihten itibaren sınır birliğinde görev yaptığına dair soruya cevap vermek istemediği bildirildi. Mitretodis ifadesinde, çok az sınır devriyesine çıktığını iddia ederek, sınırı yanlışlıkla geçtiğini, zeminin karla kaplı olması nedeniyle sınır çizgisini göremediklerini, Türk askerlerinin uyarısı üzerine sınırı geçtiklerini anladıklarını söyledi. Mitretodis, suç işleme kastının bulmadığını ifade ederek, devriye görevi sırasında ayak izleri gördüklerini, göçmen olabileceğini düşünerek izleri takip ettiklerini ve idrar izi olduğunu düşündükleri bir iz görmeleri üzerine takibe devam ederek, normal devriye yolundan saptıklarını anlattı. Astsubay çavuş Dimitris Kouklazis de devriye görevi sırasında zeminin karla kaplı olması nedeniyle sınır hattını fark etmeyerek, Türkiye sınırına girdiklerini, sınır ihlali yapmamak için gerekli özeni gösterdiklerini ancak kar nedeniyle fark edemeyerek, sınırı geçtiklerini söyledi. 'MESLEKİ TECRÜBELERİ İLE İFADELERİ BAĞDAŞMIYOR' İddianamede, "Tüm dosya içeriği incelendiğinde, her ne kadar şüpheliler ilk savunmalarında sınır hattında zeminin karla kaplı olması nedeniyle hataya düşerek, Türkiye topraklarını girdiklerini beyan etmişler iseler de, şüphelilerin görev süreleri nazara alındığında mesleki ve askeri tecrübelerinin savunmaları ile bağdaşmadığı, zira askeri teamüllerde sınır hattında bulunan birliklerle burada görev yapan askeri personelin devriye görevi ifa ettikleri alanların belirli ve değişmeyen alanlar olduğu, kaldı ki şüphelilerin Cumhuriyet başsavcılığımızca müdafileri huzurunda alınan savunmalarında sınıra yakın alanda ayak ve idrar izleri gördüklerini ve bu izleri Türkiye sınırına doğru takip ettiklerini beyan etmeleri karşısında, sınırı bilerek ve isteyerek ihlal ettikleri, bu şekilde üzerlerine atılı askeri yasak bölgeye girmek suçunu işledikleri anlamıştır" denildi. Yunan askerlerinin, yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-

Kars ve Iğdır'dan terör mağduru annelere destek

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen annelerin HDP il binası önündeki eylemine Kars ve Iğdır'dan destek geldi.

Kars GAMP Konağı yanındaki park alanında bir araya gelen STK ve bazı siyasi partiler ile vakıflar, eylemleri 22'nci gününe giren annelere destek verdi teröre lanet yağdırdı. Kur’an-ı Kerim okunması ve duanın ardından ortak basın açıklaması okundu. Zihniyetiyle birçok genci, zulmüyle birçok canı alan terör örgütlerinin yerinin daima çukur olduğunu ifade eden İlahiyat 3'üncü sınıf öğrencisi ve TÜGVA Üniversite Kordinatörü Mustafa Kaya, "Terörü, uzantılarını, yıkıcı ve hasar verici tüm var oluşları eylemlerimiz ve çalışmalarımız ile yok etmeye çalışıyoruz. Bize maddi manevi birçok hasar verse de yıkamayacağını bildiğimiz teröre tahammülümüz de, hayatımızda ve geleceğimizde yer yok. Ve yaşı, yaşantısı, derdi, dermanı ne kadar farklı olursa olsun terörü hiçbir zaman içselleştirmeyen bir ülkenin, bir vatanın evladı olarak terörle maddi manevi mücadele etmekten onur duyuyor terör zihniyetindeki ve eylemindeki tüm örgütleri lanetliyoruz. Bizler 81 milyon vatansever olarak bu hain senaryonun farkındayız. Biliyoruz ki, Türkiye'nin istikrarına yönelik hesaplar aslında İslam âlemini köleleştirmeye yöneliktir. Bu vatan hepimizin, bu bölge hepimizin, bu şehir hepimizin, her şeyden önce bu kardeşlik hepimizindir. Bütün terör örgütlerini, onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetliyor; terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi.

KADEM BAŞKANI: ANNELERİNE KAVUŞMALARINI DİLİYORUZ

Iğdır'da isi sivil toplum kuruluşları Zübeyde Hanım Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan KADEM Başkanı Hayrunnisa Bakkıran, "Iğdırlı STK'lar olarak buradan hep birlikte sesleniyoruz. Diyarbakır'da toplanan annelerin haklı mücadelesine destek veriyor, dağa götürülen çocukların bir an önce annelerine kavuşmalarını diliyoruz.Bugün analarımızın feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak, safları daha da sıklaştırmak ve kardeşlikle var olmak için Ülkemizin en doğusunda Serhat Şehrimiz Iğdır’da meydanlardayız" dedi.

Teröre ve ihanete karşı ayakta olduklarını ifade eden Bakkıran, açıklamada şunları kaydetti:

"Vesayetin emir eri ve işgal aracı terör koalisyonu; PYD/PKK, DAEŞ ve FETÖ’yü lanetleyip, birlikteliğimizi bütün dünyaya göstermek ve Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde çocukları için mücadele veren onurlu ve cesur Annelerimize tüm imkânlarımızla yanlarında olduğumuzu haykırmak için buradayız.Terörizmin ve teröristin hedefi; insanlık, kardeşlik, millet, ortak gelecek ve birlikte yaşama iradesini yıkmak, yok etmektir.Oysa Yüce Rabbimiz iman edenleri “Kardeşö kılmıştır. İşte bizler, bu bilinç ve iman ile, hizipçi, mezhepçi, ırkçı ve ayrılıkçı yapıları kınıyoruz. Vatanın bütünlüğü hepimizin koruması altındadır. Kırımızı-beyaz renklerden oluşan Ay Yıldızlı Bayrak, hepimizin ortak değeri ve bağımsızlık sembolüdür. Bir olduk, birlik olduk, birlikte millet olduk! Devletimizin ismi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni birlikte kurduk. Milletimizin her bir ferdinin ölümden korkmadığını, şehitlerin ölmediğini, Milletimizi tanıyan herkes bilir ve bilmelidir."