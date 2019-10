DHA YURT BÜLTENİ - 13

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ormanda yaprak bırakmayan tırtıllarla mücadele devam ediyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesi İkisular mevkiindeki ormanlık alanı istila eden kızıl kuyruklu tırtıllarla mücadele için ekipleri yerinde inceleme yaparak biyolojik mücadeleye devam ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne mücadelede Düzce Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden akademisyenlerde destek veriyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kalan İkisular mevkiindeki ormanlık alanı istila eden kızı kuyruklu kayın tırtıllarına yönelik biyolojik mücade devam ediyor. Bu kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden akademisyenler ile Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hakan Ragıpoğlu ormanda ve tırtıllar üzerinde incelemelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Beşir Yüksel, ormanda yaptıkları incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunarak, biyolojik mücadeleyi anlattı. Şu ana kadarki çalışmalarda yüzde 90 oranında başarı elde edildiğini ve sonraki yıl daha erken mücadele başlatacaklarını ifade eden Prof. Dr. Yüksel, "Bu bölgede tırtıl sorunu çıkınca bu bölgeye geldik ve tırtılların durumunu inceledik. Burada bir takım gözlemler yaptık ve bu gözlemlerimizi ile Orman Genel Müdürlüğümüz ile paylaştık. Burada neler olabileceği konusunda stratejisini madde madde arkadaşlar ile oturup bir tutanak ve rapor konusunda anlaştık. Bu dönem içerisinde üçüncü Bacillus bakteri uygulaması yaptık. Uygulama sonucunda şu anda mevcut potansiyelin neredeyse yüzde doksana yakın başarı elde ettik. Bacillus, doğa için en uygun kabul edilebilir nitelikte bir ilaç. Ancak bunların nihai çözümü, doğal düşmanını çoğaltmaktır. Bu yönde de planladığımız hedefler var. Bu türe uygun üretim tekniklerini hocalarımız ve üreticilerimiz ile görüştük ve ilk kez belki burada uygulayacağız. Burada yaptığımız bu uygulama başarılı olursa, tüm Türkiye'de bu ve benzeri tırtıllar ile kolay bir şekilde müdahale etme yolunda başarı kazanmış olacağız. Normalde şu an bir ağaçta 10 bin tırtıl görmemiz lazım, mevcut literatür bilgilerine göre. Sonuç itibari ile artık baktığımızda bir ağaçta 10 bin tırtıl yok. Bu da yapılan mücadelenin en az bu yıl için başarı elde ettiğimizi gösteriyor. Gelecek yıl daha erken müdahale biyolojik çalışmalar ile bu sorun çözülmüş olacaktır" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya ise kızıl kuyruklu kayın tırtıllarının sadece yaprak yediğini ve ağaçları kurutmadığını belirterek, "Sadece zarar sonucunda larvaların yapraklardan beslenmesi nedeniyle yapraksız hale geliyor. Ancak önümüzdeki yıl bu ağaçlar tekrar yeşerecek. Ağaçların kuruması gibi bir söz konusu değil. Sadece larva zararı neticesinde ağaçların artım kaybı gelişiyor. Eylül ve Ekim aylarında esas olarak bu haberlerin öne çıkması ve sorunların çıkmasının temel nedeni larvaların en olgun dönemde olması ve esas yemini bu periyotta yapıyor olması. Normalde bu larvalar Mayıs ayı ayından itibaren yem yapıyor. 2018 yılında 50 hektarlık bir sahada yayılış yapıyordu. Fakat bu yıl sahanın genişlemesi ile beraber zaten Bursa Orman Bölge Müdürlüğü gerekli mücadeleyi gerçekleştiriyordu, bu yılda tekrar mücadeleye hız verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve üniversitemiz ile iş birliği içerisinde, bir entegre proje planladık ve yol haritasını belirledik. Bu yol haritasını hemen uygulamaya geçeceğiz. Öğretim üyelerimizin de yer alacağı bir proje olacak. Burada biyolojik bir mücadele yapıyoruz. Türkiye ormanlarına kesinlikle kimyasal bir ilaçlama yapmıyoruz. İnsansız hava araçları ile sahanın genişlemesi ve böceğin ilerleme hızı an ve an ölçülüyor. Böcek İnegöl sınırından, Domaniç sınırına geçti. Önümüzde ki yıl bu yapraklar tekrar yeşerecek" şeklinde konuştu.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ise kayın tırtılına karşı yürütülen mücadele çalışma sahasını destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Burada yeterince mücadele edilmezse Domaniç kayın ormanlarına da sıçrayabilir ve aynı zarara yol açabilir. Bizde ilave mücadele tedbirlerini almak ve burada yapılan uygulamaları yerinde görmek için bölgeye geldik. Bu amaçla bugün buradayız. Bununla ilgili Kütahya Bölge Müdürlüğümüzün yapacağı çalışmalar hem biyolojik ilaçlama yöntemini önümüzdeki yıl Nisan ayında uygulamaya koyacağız. Aynı zamanda bu günlerden sonra kayın tırtıllarını bu bölgeden toplayarak, bunların laboratuvar ortamında parazitlerini üretmenin çalışmaları içerisinde olacağız. Bursa Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi hocalarımız ile beraber yapılacak çalışmaların yöntemini ve planını belirledik. Bu kapsamda hem Bursa Bölge Müdürlüğü hem Kütahya Bölge Müdürlüğü çalışmalarımızı yürüteceğizö

Kayın ormanındaki incelemeye Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hakan Ragıpoğlu'nun yanı sıra, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Beşir Yüksel, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Mustafa Erten, Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Özden Açıcı ve şube müdürleri ile şefleri katıldı.